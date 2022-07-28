Sau lùm xùm nghi vấn 'rạn nứt hôn nhân' với Trấn Thành, Hari Won cuối cùng cũng lên tiếng

Giải trí 28/07/2022 16:32

Những ngày qua, tin đồn về việc Trấn Thành và Hari Won rạn nứt tình cảm đã thu hút rất nhiều sự quan tâm từ phía truyền thông cũng như từ phía người hâm mộ, đến nay sự việc vẫn còn tiếp diễn và chưa có dấu hiệu dừng nghi ngờ từ phía người hâm mộ.

Những ngày gần đây, cặp đôi Trấn Thành và Hari Won liên tục vướng vào những tin đồn không xác thực về việc cả hai có dấu hiệu 'đường ai nấy đi'. Người hâm mộ tỏ ra vô cùng hoang mang và vẫn luôn hoài nghi liệu tin tức này có thật sự là đúng. Bởi cả hai từ trước tới nay vẫn luôn là cặp vợ chồng đáng ngưỡng mộ nhất nhì làng giải trí Việt, là hình mẫu vợ chồng khiến nhiều người ao ước. 

Thông tin rạn nứt giữa cả hai, khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng, đặc biệt trước đó vợ nam MC liên tục đăng trạng thái buồn trên trang cá nhân của mình, điều này càng nhằm khẳng định mối quan hệ của cả hai đang có vấn đề. 

Tuy nhiên, không lâu sau đó, nam MC cũng nhiều lần đính chính trước truyền thông và công chúng rằng cả hai vợ chồng hoàn toàn bình thường và không hề có chuyện 'đường ai nấy đi' như nhiều người nghĩ. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ dần lắng xuống, nhưng người hâm mộ vẫn liên tục cho rằng mối quan hệ của cả hai vẫn còn nhiều khuất mắc. 

Sau lùm xùm nghi vấn 'rạn nứt hôn nhân' với Trấn Thành, Hari Won cuối cùng cũng lên tiếng - Ảnh 1

Cặp vợ chồng Trấn Thành và Hari Won liên tục dính vào tin đồn 'rạn nứt' 

Trước ồn ào không dứt, mới đây Hari Won đã chia sẻ cảm xúc của bản thân trên trang cá nhân, dòng trạng thái đầy ẩn ý của cô đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ, khiến nhiều người tò mò.  

Cụ thể bà xã Trấn Thành đã chia sẻ một đoạn văn bản bằng tiếng Hàn Quốc nhưng không chia sẻ thêm bất kỳ hình ảnh nào. Đoạn văn bản tiếng Hàn Quốc này được tạm dịch là: 'Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi. Dù tốt, dù xấu, dù buồn hay dù chẳng có cảm xúc gì...'.

Sau lùm xùm nghi vấn 'rạn nứt hôn nhân' với Trấn Thành, Hari Won cuối cùng cũng lên tiếng - Ảnh 2

Dòng trạng thái mới nhất được nữ ca sĩ chia sẻ

Nhiều người hâm mộ của cả hai vợ chồng cũng tỏ ra lo lắng và liên tục để lại những bình luận động viên cho cả hai sớm vượt qua chuyện này. 

-'Mê lắm đừng có như lời đồn nha nhà Xìn Ri ơi'

-'Tin đồn mãi chỉ là tin đồn , dù mai sau có như thế nào đi chăng nữa vẫn mong anh chị hạnh phúc bên nhau.'

Trước những 'lời ra tiếng vào' của cộng đồng mạng, cả hai vợ chồng Trấn Thành - Hari Won vẫn đều đang hết mình để cống hiến cho nghệ thuật, cả hai vẫn rất tích cực để làm việc và luôn khẳng định mối quan hệ của cả hai vẫn luôn trong trạng thái tốt đẹp. Trước động thái của Hari Won, dù không biết cô có đang trực tiếp nhắc đến những ồn ào vừa qua có liên quan đến mình và Trấn Thành hay không, nhưng dòng trạng thái của cô nàng vẫn là một ẩn số đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. 

Sau lùm xùm nghi vấn 'rạn nứt hôn nhân' với Trấn Thành, Hari Won cuối cùng cũng lên tiếng - Ảnh 3

Nam MC liên tục chia sẻ khoảnh khắc vẫn hết mình vì công việc dù ồn ào vẫn chưa giảm xuống 

Sau lùm xùm nghi vấn 'rạn nứt hôn nhân' với Trấn Thành, Hari Won cuối cùng cũng lên tiếng - Ảnh 4

Trấn Thành chăm sóc cho bà xã khi cả hai có lịch quay khuya 

 Sau lùm xùm nghi vấn 'rạn nứt hôn nhân' với Trấn Thành, Hari Won cuối cùng cũng lên tiếng - Ảnh 5

Hình ảnh mới nhất được nam MC chia sẻ trên trang cá nhân 

Nam Thư đáp trả cực gắt khi bị nghi đăng bài giùm Trấn Thành

Nam Thư đáp trả cực gắt khi bị nghi đăng bài giùm Trấn Thành

Trước tinh đồn rạn nứt của cặp vợ chồng Trấn Thành và Hari Won, Nam Thư đã có động thái chứng minh cặp đôi vẫn luôn yêu thương nhau.

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Từ khóa:   Hari Won - Trấn Thành Trấn Thành Hari Won

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