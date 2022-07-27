Chi Dân úp mở video có bạn gái, cộng đồng mạng đồng loạt gọi tên ngọc nữ màn ảnh Việt

Giải trí 27/07/2022 12:39

Mới đây, Chi Dân đã có động thái đăng video đi du lịch cùng bạn gái giấu mặt khiến cộng đồng mạng liên tục gọi tên Ninh Dương Lan Ngọc.

Mới đây, ca sĩ Chi Dân đã bất ngờ đăng tải một đoạn video đang đi du lịch. Chuyện sẽ không có gì đáng nói, khi trong video của chính chủ còn có sự xuất hiện của một cô gái được giấu mặt.  

Chi Dân úp mở video có bạn gái, cộng đồng mạng đồng loạt gọi tên ngọc nữ màn ảnh Việt - Ảnh 1

Chi Dân úp mở video có bạn gái, cộng đồng mạng đồng loạt gọi tên ngọc nữ màn ảnh Việt - Ảnh 2

Chi Dân bất ngờ chia sẻ loạt khoảnh khắc nắm tay thân mật cùng một cô gái ở trên biển

Nam ca sĩ và cô gái giấu mặt liên tục có những cử chỉ nắm tay thân mật, đi dạo trên bãi biển không khác gì một cặp tình nhân.

Tuy nhiên, các fan nhanh chóng nhận ra điều đặc biệt đặc ở trong đoạn video mà nam ca sĩ đã chia sẻ. Vóc dáng cũng như góc nghiêng của cô gái trong đoạn video được cho là khá giống với ngọc nữ màn ảnh Việt - Ninh Dương Lan Ngọc

Chi Dân úp mở video có bạn gái, cộng đồng mạng đồng loạt gọi tên ngọc nữ màn ảnh Việt - Ảnh 3

Cô gái được cộng đồng mạng cho là giống với diễn viên Lan Ngọc

Sau đoạn video được nam ca sĩ chia sẻ, người hâm mộ tỏ ra vô cùng thích thú, đồng thời nhanh chóng 'đẩy thuyền' cho nam ca sĩ Chi Dân sớm chính thức lên tiếng về chuyện hẹn hò với ngọc nữ để fan được dịp "mở tiệc ăn mừng".

- 'Ủa alo công khai rồi hả, chúc mừng Chi Dân và Lan Ngọc nhé!'.

- 'Hạnh phúc quá, hình như là Ninh Dương Lan Ngọc thì phải'.

- 'Anh mình công khai hẹn hò với chị Ngọc rồi hay sao nhỉ?.

- 'Ôi không đâu khác chính là Ninh Dương Lan Ngọc đây chứ đâu'.

Trước đó, Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân là hai cái tên được cộng đồng mạng liên tục 'đẩy thuyền' nhiều nhất showbiz Việt bởi độ dễ thương của cả hai khiến người hâm mộ cho rằng không hẹn hò thì là gì. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin chính xác nào cho rằng cả hai đang chính thức hẹn hò với nhau dù trước đó đã có nhiều bằng chứng cho thấy cả hai tỏ thân mật cũng như luôn hiểu cho người còn lại. 

Chi Dân úp mở video có bạn gái, cộng đồng mạng đồng loạt gọi tên ngọc nữ màn ảnh Việt - Ảnh 4

Chi Dân - Lan Ngọc cặp đôi được 'đẩy thuyền' nhiều nhất showbiz Việt 

Chi Dân úp mở video có bạn gái, cộng đồng mạng đồng loạt gọi tên ngọc nữ màn ảnh Việt - Ảnh 5

Trước đó cả hai liên tục rộ bằng chứng hẹn hò 

Hiện chưa thể biết đoạn video đây liệu có phải là nữ diễn viên Lan Ngọc hay không nhưng người hâm mộ vẫn đang hồi hộp chờ thông tin xác thực từ phía nam ca sĩ. 

Nhiều lần bị gán ghép, Chi Dân chính thức lên tiếng về mối quan hệ hiện tại với Ninh Dương Lan Ngọc

Nhiều lần bị gán ghép, Chi Dân chính thức lên tiếng về mối quan hệ hiện tại với Ninh Dương Lan Ngọc

Chi Dân và Ninh Dương Lan Ngọc thường xuyên vướng vào nghi vấn hẹn hò, được người hâm mộ liên tục gán ghép. Mới đây, anh đã chính thức lên tiếng về mối quan hệ với cô.

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Từ khóa:   Lan Ngọc - Chi Dân ca sĩ Chi Dân Lan Ngọc

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