Ninh Dương Lan Ngọc đăng ảnh nhá hàng người yêu, tưởng xa lạ hóa ra người quen

Danh tính chàng trai trong bức ảnh tình tứ với Lan Ngọc không còn xa lạ gì với khán giả.

Chiều 22/7, Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh cô được 1 người đàn ông giấu mặt ôm rất tình tứ. Chàng trai này vòng tay qua vai ôm lấy nữ diễn viên vào lòng. Đáp lại cái ôm ngọt ngào, Ninh Dương Lan Ngọc cũng dựa sát vào lòng chàng trai lạ, 2 tay cô đặt lên cánh tay của anh đầy yêu thương. Cùng với hình ảnh, nữ diễn viên Cô Ba Sài Gòn "tung thính" ngọt ngào: "Người nói yêu em đi", "Là anh đó" khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích.

Khoảnh khắc Lan Ngọc với bạn khác giới gây chú ý - Ảnh: FBNV

Ngay lập tức, bức ảnh này trở thành chủ đề hot đối với những người yêu mến "ngọc nữ màn ". Cô nàng nhận về khá nhiều lượt bình luận quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, với tốc độ truy tìm của cộng đồng mạng cùng vớu dấu vết hình xăm trên bàn tay, danh tính của anh chàng đã được truy ra, không ai khác chính làm nam diễn viên hài BB Trần.

Ảnh minh họa: Internet

Màn khoe bạn trai này của Ninh Dương Lan Ngọc đã không thể qua mắt được những con mắt nhìn thấu hồng trần của khán giả. Đa số công chúng còn tỏ ra rất thích thú với màn trêu đùa đáng yêu này của cô nàng. Thú vị hơn, bên dưới bài đăng của Lan Ngọc, BB Trần cũng đã để lại bình luận hài hước của mình khi bị khán giả tìm ra một cách quá nhanh.

Bình luận của BB Trần và Lan Ngọc - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết Ninh Dương Lan Ngọc và BB Trần có mối quan hệ khá thân thiết trong giới showbiz khi tham gia chung nhiều gameshow, chương trình thực tế Running man mùa 1,... Cộng đồng mạng vẫn chờ đợi cả hai có sự kết hợp mới trong công việc trong thời gian sắp tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ninh-duong-lan-ngoc-dang-anh-nha-hang-nguoi-yeu-tuong-xa-la-hoa-ra-nguoi-quen-485298.html