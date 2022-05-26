Chia tay Lan Ngọc chưa bao lâu, Chi Dân đã công khai 'mối quan hệ' 1 sao nữ Vbiz 'Người tôi yêu vẫn thường vô tư nhưng đôi lúc có hay vô tâm'?

Tối ngày 26/5, Chi Dân tung đoạn trích trong MV mới “Người tôi yêu chẳng hề yêu tôi” kèm nội dung: “Người tôi yêu vẫn thường vô tư nhưng đôi lúc có hay vô tâm…”.

Được biết, đây là bài hát nhạc ngoại do chính Chi Dân viết lời Việt chỉ trong vòng 1 ngày và mất 3 ngày để hoàn thiện. MV lần này do Việt Anh làm đạo diễn và hot girl Lê Bống đóng vai nữ chính.

Xuyên suốt MV, Chi Dân và Lê Bống có nhiều cảnh quay lãng mạn tại Singapore cùng nhiều tình tiết bất ngờ. Chi Dân chia sẻ thêm là mình đã bỏ ra nhiều chi phí với mong muốn mang lại cho mọi người MV ấn tượng.

Được biết, trước đó, chuyện tình cảm của Chi Dân và Lan Ngọc luôn là đề tài được công chúng quan tâm. Dù khẳng định chỉ là bạn nhưng netizen vẫn liên tục soi ra những bằng chứng đáng ngờ của cặp đôi. Thậm chí, cả hai còn bị đồn đã tổ chức lễ đính hôn sau rất nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện chung, diện đồ đôi...

Chi Dân và Lan Ngọc - Ảnh: Internet

Đến cuối năm 2020, dân tình lại hoang mang trước tin Ninh Dương Lan Ngọc đường ai nấy đi với Chi Dân. Sau tin đồn chia tay, Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân không còn nhắc đến nhau.