"Mình và mẹ Mĩ Mĩ đã dừng lại. Hiện tại bọn mình đã không còn ở chung. Xin lỗi mẹ Mĩ Mĩ vì anh và em không còn chung sống với nhau nữa.

Sáng sớm 13/5, trên trang cá nhân, diễn viên La Thành thông báo anh và bạn gái đã chia tay. Nam diễn viên nhận mọi trách nhiệm về mình khi không thể bảo vệ được hạnh phúc của cả hai. Anh xin lỗi bạn gái vì những lần vô tâm và cảm ơn cô khi đã hi sinh nhiều cho gia đình.

Tất cả từ phía anh. Tất cả mọi việc, anh không chủ động được việc gì. Em đã dành quá nhiều thời gian cho anh, nhưng đổi lại anh không thể làm được những điều đơn giản nhất.

Anh dở lắm, dở nhiều thứ, dở làm chồng và dở cả làm cha nên mới như thế này. Em đáng lẽ có cuộc sống tốt hơn hiện tại, nhưng em đã hy sinh vì gia đình của 2 đứa quá nhiều. Tính đến nay anh chưa có quà sinh nhật cho em, chưa có mua gì được tặng em, nhưng em vẫn bên cạnh anh mọi lúc.

Chào em Tiên, mẹ Mĩ Mĩ, từng là vợ của anh. Cho phép anh đăng tấm hình này một lần cuối!", La Thành viết trên trang cá nhân.

Tuy nhiên, sau ít giờ đăng tải, bài đăng này không còn trên Facebook nam diễn viên, chưa rõ lý do bị ẩn hoặc xóa.

La Thành đồng thời thay đổi ảnh đại diện là khoảnh khắc ôm con gái nhỏ. Nhiều bạn bè thân thiết sau đó cũng động viên La Thành.

La Thành từng có mối tình nổi tiếng với "ngọc nữ" Ninh Dương Lan Ngọc. Ảnh: Internet

La Thành từng là một trong những gương mặt sao nam triển vọng, vừa có ngoại hình vừa có tài năng. La Thành đặc biệt chơi thân với Trấn Thành, Anh Đức còn có thời gian hẹn hò "ngọc nữ" Ninh Dương Lan Ngọc. Năm 2017 La Thành phải rút lui khỏi showbiz vì làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất. Thời gian qua, anh tái xuất làng giải trí và được Trấn Thành, Anh Đức, Thu Trang cùng nhiều nghệ sĩ khác hỗ trợ rất nhiều.

Nhưng đời tư của La Thành lại nhiều lần chiếm sóng. Sau mối tình với Ninh Dương Lan Ngọc, anh đến với bạn gái tên Tiên và có cô con gái chung. Tuy nhiên, năm 2021, nam diễn viên bị bạn gái cũ bất ngờ lên tiếng tố sống bội bạc, vô trách nhiệm với con cái...

Đối diện với sự việc lùm xùm này, nam diễn viên cũng đã lên tiếng giải thích và phân trần. La Thành xin lỗi Tiên - cũng chính là bạn gái cũ đã đăng đàn tố anh bội bạc, nợ nần...

Theo đó, La Thành khẳng định bạn gái cũ không phải là người xấu xa như nhiều người nghĩ. Vì trong suốt 2 năm đồng hành, bạn gái cũ đã cùng La Thành vượt qua rất nhiều khó khăn, đặc biệt là sinh cho anh một đứa con.

Sau đấu tố căng thẳng, họ vẫn chọn cách bỏ qua những lỗi lầm để ở bên nhau cùng chăm sóc con. Thế nhưng, cuối cùng cả hai vẫn không thể tìm được tiếng nói chung và chọn cách "đường ai nấy đi".