Chi Dân bất ngờ nói "anh yêu em" vào đúng ngày sinh nhật Ninh Dương Lan Ngọc

Hậu trường 06/04/2022 15:33

Động thái này của Chi Dân trong ngày sinh nhật Lan Ngọc đang trở thành tâm điểm chú ý.

Vừa qua, Ninh Dương Lan Ngọc đã đón tuổi mới với sự chúc mừng từ nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Ngoài S.T thì nhiều người khá tò mò về động thái của Chi Dân

Tối cùng ngày, trên trang TikTok của mình, Chi Dân bất ngờ đăng tải một đoạn clip ngắn với dòng trạng thái: "Happy Birthday to 'Lỡ Như' anh yêu em". Ngay lập tức, dòng chia sẻ này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và được khán giả mang ra làm chủ đề bàn tán. 

Bởi ngày mà nam ca sĩ gửi lời chúc sinh nhật ngọt ngào đến "ai đó" lại trùng với sinh nhật của Lan Ngọc. Từ đó làm dấy lên tin đồn hẹn hò của cả hai và thế là fan được dịp "đẩy thuyền".

Chi Dân bất ngờ nói 'anh yêu em' vào đúng ngày sinh nhật Ninh Dương Lan Ngọc - Ảnh 1
Dòng chia sẻ của Chi Dân thu hút sự quan tâm từ dư luận. - Ảnh chụp màn hình
Chi Dân bất ngờ nói 'anh yêu em' vào đúng ngày sinh nhật Ninh Dương Lan Ngọc - Ảnh 2
Động thái của Chi Dân càng khiến dân tình tò mò. - Ảnh chụp màn hình

Một số bình luận liên quan:

- "Lỡ Như" trong ngoặc kép đàng hoàng nha, hết chối luôn nha. Ngầm công khai rồi, rành rành như vậy không muốn tin cũng phải tin nhỉ?
- Hồi đêm ổng chúc sinh nhật FC còn chúc thêm là những ai sinh ngày này nữa chứ. 
- Anh mượn lời bài hát tặng sinh nhật chị Lan Ngọc đúng không anh? Mong anh và chị sớm ngày công khai cho fan mừng. 
- Có ý hết rồi không có gì là trùng hợp đâu anh em à. Anh chúc chị như vậy bọn em thích lắm á công khai thôi anh. 

Tuy nhiên, cũng không loại trừ việc Chi Dân chỉ đang muốn nhắc về sản phẩm âm nhạc của mình, chưa kể ngày 4/4 còn là kỉ niệm 9 năm sinh nhật của FC Chi Dân. Chính vì thế, dòng chữ trên không nằm ngoài dự đoán anh gửi tới fan thân yêu đã đồng hành cùng anh trong suốt chặng đường vừa qua. 

Chi Dân bất ngờ nói 'anh yêu em' vào đúng ngày sinh nhật Ninh Dương Lan Ngọc - Ảnh 3
Ngày 4/4 cũng là sinh nhật của FC Chi Dân. - Ảnh chụp màn hình

Dù có nhiều nghi vấn được đặt ra, thế nhưng đông đảo cư dân mạng vẫn chung suy nghĩ rằng mục đích chính của nam ca sĩ là gửi lời chúc đến Ninh Dương Lan Ngọc. Rất nhiều bình luận chúc phúc, mong cặp đôi sẽ yêu nhau thật sự và sớm công bố với người hâm mộ trong tương lai gần.

Dù chưa một lần thừa nhận chuyện hẹn hò thế nhưng Lan Ngọc và Chi Dân được khán giả ủng hộ nhiệt tình và xem như cặp đôi trai tài gái sắc trong showbiz. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cả hai vướng tin đồn đã chia tay.

Chi Dân bất ngờ nói 'anh yêu em' vào đúng ngày sinh nhật Ninh Dương Lan Ngọc - Ảnh 4
Với Chi Dân, Lan Ngọc là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi và thông minh. - Ảnh Internet

Khi được hỏi về Lan Ngọc, Chi Dân cho biết "ngọc nữ" là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi và thông minh. Bất cứ chàng trai nào cũng phải liêu xiêu khi đứng trước Lan Ngọc và Chi Dân cũng không ngoại lệ. Chi Dân khẳng định về chuyện tình cảm một khi chắc chắn sẽ công khai với khán giả. Nam ca sĩ không muốn sau khi công bố rồi đến lúc chia tay phải phân trần, kể lể. 

Còn với Lan Ngọc, khi được hỏi về tin đồn yêu đương, hẹn hò với Chi Dân, nữ diễn viên thẳng thắn trả lời: "Đã nói là tin đồn thì chắc chắn là không phải. Khi nào có câu chuyện chính xác thì tôi sẽ thông báo vì tôi chưa bao giờ ngại việc chia sẻ chuyện tình cảm của mình hết".

Nam ca sĩ hiểu khán giả rất lo lắng cho mình nhưng ở thời điểm hiện tại, anh muốn những người yêu quý anh hãy tập trung vào sự nghiệp của anh hơn là chuyện riêng tư.

Chi Dân bất ngờ nói 'anh yêu em' vào đúng ngày sinh nhật Ninh Dương Lan Ngọc - Ảnh 5
Mối quan hệ của Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân vẫn còn là ẩn số. - Ảnh: Internet

Từ năm 2018, tin đồn Ninh Dương Lan Ngọc hẹn hò Chi Dân trở nên rầm rộ trên mạng xã hội. "Cặp đôi tin đồn" nhiều lần bị bắt gặp đi chơi riêng, đi xem phim đêm, đi mua sắm với nhau, thậm chí dân mạng còn soi ra những điểm tương đồng tại nơi ở của hai người. Có lần "ngọc nữ" lên sóng truyền hình lỡ miệng công khai tình cảm với "tình tin đồn".

Dù vậy, vào ngày 18/11, fan hâm mộ bất ngờ khi Chi Dân xuất hiện trong một show hẹn hò thực tế và khẳng định đang "độc thân vui tính", sẵn sàng để tìm hiểu một người. Cho đến nay, tin đồn Chi Dân và diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc đang hẹn hò vẫn luôn là một dấu chấm hỏi lớn trong lòng người hâm mộ. 

Ái nữ của Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh sở hữu nhan sắc cực phẩm, còn học vấn ra sao mà khiến netizen phải ngỡ ngàng?

Ái nữ của Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh sở hữu nhan sắc cực phẩm, còn học vấn ra sao mà khiến netizen phải ngỡ ngàng?

Anh Sa có nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút như nàng thơ điện ảnh. Cô may mắn thừa hưởng nét đẹp từ mẹ là Hoa hậu Đền Hùng. Dù vậy nhưng cô nàng lại có đời tư khép kín trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Chi Dân Lan Ngọc - Chi Dân ca sĩ Chi Dân Lan Ngọc hẹn hò Chi Dân

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 51 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?