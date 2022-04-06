Chi Dân bất ngờ nói "anh yêu em" vào đúng ngày sinh nhật Ninh Dương Lan Ngọc

Tối cùng ngày, trên trang TikTok của mình, Chi Dân bất ngờ đăng tải một đoạn clip ngắn với dòng trạng thái: "Happy Birthday to 'Lỡ Như' anh yêu em". Ngay lập tức, dòng chia sẻ này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và được khán giả mang ra làm chủ đề bàn tán.

Vừa qua, Ninh Dương Lan Ngọc đã đón tuổi mới với sự chúc mừng từ nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Ngoài S.T thì nhiều người khá tò mò về động thái của Chi Dân .

Bởi ngày mà nam ca sĩ gửi lời chúc sinh nhật ngọt ngào đến "ai đó" lại trùng với sinh nhật của Lan Ngọc. Từ đó làm dấy lên tin đồn hẹn hò của cả hai và thế là fan được dịp "đẩy thuyền".

- "Lỡ Như" trong ngoặc kép đàng hoàng nha, hết chối luôn nha. Ngầm công khai rồi, rành rành như vậy không muốn tin cũng phải tin nhỉ?

- Hồi đêm ổng chúc sinh nhật FC còn chúc thêm là những ai sinh ngày này nữa chứ.

- Anh mượn lời bài hát tặng sinh nhật chị Lan Ngọc đúng không anh? Mong anh và chị sớm ngày công khai cho fan mừng.

- Có ý hết rồi không có gì là trùng hợp đâu anh em à. Anh chúc chị như vậy bọn em thích lắm á công khai thôi anh.

Tuy nhiên, cũng không loại trừ việc Chi Dân chỉ đang muốn nhắc về sản phẩm âm nhạc của mình, chưa kể ngày 4/4 còn là kỉ niệm 9 năm sinh nhật của FC Chi Dân. Chính vì thế, dòng chữ trên không nằm ngoài dự đoán anh gửi tới fan thân yêu đã đồng hành cùng anh trong suốt chặng đường vừa qua.

Ngày 4/4 cũng là sinh nhật của FC Chi Dân. - Ảnh chụp màn hình

Dù có nhiều nghi vấn được đặt ra, thế nhưng đông đảo cư dân mạng vẫn chung suy nghĩ rằng mục đích chính của nam ca sĩ là gửi lời chúc đến Ninh Dương Lan Ngọc. Rất nhiều bình luận chúc phúc, mong cặp đôi sẽ yêu nhau thật sự và sớm công bố với người hâm mộ trong tương lai gần.

Dù chưa một lần thừa nhận chuyện hẹn hò thế nhưng Lan Ngọc và Chi Dân được khán giả ủng hộ nhiệt tình và xem như cặp đôi trai tài gái sắc trong showbiz. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cả hai vướng tin đồn đã chia tay.

Với Chi Dân, Lan Ngọc là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi và thông minh. - Ảnh Internet

Khi được hỏi về Lan Ngọc, Chi Dân cho biết "ngọc nữ" là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi và thông minh. Bất cứ chàng trai nào cũng phải liêu xiêu khi đứng trước Lan Ngọc và Chi Dân cũng không ngoại lệ. Chi Dân khẳng định về chuyện tình cảm một khi chắc chắn sẽ công khai với khán giả. Nam ca sĩ không muốn sau khi công bố rồi đến lúc chia tay phải phân trần, kể lể.

Còn với Lan Ngọc, khi được hỏi về tin đồn yêu đương, hẹn hò với Chi Dân, nữ diễn viên thẳng thắn trả lời: "Đã nói là tin đồn thì chắc chắn là không phải. Khi nào có câu chuyện chính xác thì tôi sẽ thông báo vì tôi chưa bao giờ ngại việc chia sẻ chuyện tình cảm của mình hết".

Nam ca sĩ hiểu khán giả rất lo lắng cho mình nhưng ở thời điểm hiện tại, anh muốn những người yêu quý anh hãy tập trung vào sự nghiệp của anh hơn là chuyện riêng tư.

Mối quan hệ của Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân vẫn còn là ẩn số. - Ảnh: Internet

Từ năm 2018, tin đồn Ninh Dương Lan Ngọc hẹn hò Chi Dân trở nên rầm rộ trên mạng xã hội. "Cặp đôi tin đồn" nhiều lần bị bắt gặp đi chơi riêng, đi xem phim đêm, đi mua sắm với nhau, thậm chí dân mạng còn soi ra những điểm tương đồng tại nơi ở của hai người. Có lần "ngọc nữ" lên sóng truyền hình lỡ miệng công khai tình cảm với "tình tin đồn".

Dù vậy, vào ngày 18/11, fan hâm mộ bất ngờ khi Chi Dân xuất hiện trong một show hẹn hò thực tế và khẳng định đang "độc thân vui tính", sẵn sàng để tìm hiểu một người. Cho đến nay, tin đồn Chi Dân và diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc đang hẹn hò vẫn luôn là một dấu chấm hỏi lớn trong lòng người hâm mộ.