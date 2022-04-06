Hoa hậu Đền Hùng Giáng My: Từ người tình bí mật của đại gia bất động sản Tân Hoàng Minh, đến cuộc hôn nhân ngắn ngủi đến bất thường

Hậu trường 06/04/2022 13:57

Hoa hậu Giáng My là giai nhân một thời của ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh. Cả hai từng có một năm gắn bó cùng nhau, tuy nhiên, đường ai nấy đi sau khi không tìm được tiếng nói chung.

Giáng My là người đẹp đầu tiên đăng quang cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng. Gần 30 năm trôi qua, cuộc thi chỉ tổ chức đúng một lần, Giáng My là người duy nhất giữ vương miện Hoa hậu Đền Hùng cho đến thời điểm hiện tại. Chính vì thế, cô được gọi là "hoa hậu độc nhất vô nhị" trong showbiz Việt.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My: Từ người tình bí mật của đại gia bất động sản Tân Hoàng Minh, đến cuộc hôn nhân ngắn ngủi đến bất thường - Ảnh 1
 30 năm trôi qua Giáng My vẫn là "tượng đài" nhan sắc khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Hoa hậu Giáng My là người khá kín tiếng trong việc chia sẻ về đời tư. Mối tình nổi tiếng nhất là cuộc tình vỏn vẹn một năm cùng ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh. Cuộc tình nhanh chóng kết thúc vì cả hai không tìm được tiếng nói chung, Giáng My quyết định làm mẹ đơn thân và chăm sóc con gái Anh Sa trưởng thành.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My: Từ người tình bí mật của đại gia bất động sản Tân Hoàng Minh, đến cuộc hôn nhân ngắn ngủi đến bất thường - Ảnh 2
 Anh Sa (bên trái) - con gái Hoa hậu Giáng My cùng chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh - Ảnh: Internet

Từng chia sẻ với Vietnamnet hoa hậu Giáng My tiết lộ lý do dẫn đến cuộc hôn nhân chóng vánh là vì sự khác biệt tính chách khi cung sống, nàng hậu tâm sự: "Khi cả hai cùng chung sống, tôi lại thấy như một trời một vực. Vì tình yêu, chúng tôi mới bước vào hôn nhân. Nhưng tình yêu không giống như thực tế rằng người ta phải cọ xát, phải lo cơm, áo, gạo, tiền, đủ thứ hàng ngày. Chính vì vậy, tôi vỡ mộng, chỉ vì một thói hư tật xấu rất nhỏ thôi. Nếu là tôi bây giờ thì không bao giờ có chuyện đó, nhưng khi ấy, tôi quá hoảng hốt và nghĩ rằng hôn nhân như vậy hẳn là địa ngục".

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My: Từ người tình bí mật của đại gia bất động sản Tân Hoàng Minh, đến cuộc hôn nhân ngắn ngủi đến bất thường - Ảnh 3
 Hoa hậu Giáng My có cuộc hôn nhân chóng vánh cùng chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh - Ảnh: Internet

Hoa hậu Đền Hùng cũng tiết lộ thêm, cô quyết định "dứt áo ra đi" mà không đòi hỏi bất cứ điều gì từ người cũ: "Cuộc hôn nhân của tôi mới được 1 năm. Tôi ra đi trong lặng lẽ, không đòi hỏi bất cứ điều gì. Tôi không quá tự tin, nhưng tôi biết rằng mình vẫn có thể sống với hai bàn tay trắng. Chính vì không vướng đến yếu tố tài sản nên cuộc chia tay của tôi rất lặng lẽ". Dù đã ngoài 50, nhưng Giáng My luôn khiến nhiều người phải ngỡ ngàng bởi nhan sắc trẻ đẹp, vượt thời gian.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My: Từ người tình bí mật của đại gia bất động sản Tân Hoàng Minh, đến cuộc hôn nhân ngắn ngủi đến bất thường - Ảnh 4
Nhan sắc và ngoại hình không tuổi của Giáng My làm nhiều người không khỏi ngưỡng mộ - Ảnh: Internet 

Giáng My vẫn là "tượng đài" nhan sắc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mỗi hình ảnh mà cô đăng tải, đều nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng, bởi nhan sắc bị thời gian bỏ quên và thân hình không tuổi. Sau cuộc tình ngắn ngủi với ông chủ Tân Hoàng Minh, đến thời điểm hiện tại, Hoa hậu Giáng My hầu như không chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm và đời tư. Cô chỉ tập trung cho việc phát triển trên con đường nghệ thuật và kinh doanh. 

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