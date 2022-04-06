Ái nữ của Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh sở hữu nhan sắc cực phẩm, còn học vấn ra sao mà khiến netizen phải ngỡ ngàng?

Anh Sa có nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút như nàng thơ điện ảnh. Cô may mắn thừa hưởng nét đẹp từ mẹ là Hoa hậu Đền Hùng. Dù vậy nhưng cô nàng lại có đời tư khép kín trên mạng xã hội.
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Nguyễn Anh Sa sinh năm 1994 là kết tinh của mối tình giữa Hoa hậu Đền Hùng Giáng My và Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cả hai chỉ vỏn vẹn được một năm sau đó đường ai nấy đi.
Từ nhỏ, Anh Sa đã được gia đình cho đi du học, thay vì chọn con đường nghệ thuật giống mẹ, Anh Sa dành nhiều thời gian cho việc học hành. Anh Sa theo học ngành Marketing tại Đại học Lehigh (Bethlehem, Philadelphia, Mỹ). Ái nữ nhà Tân Hoàng Minh có bảng thành tích học tập ấn tượng, từng góp mặt trong danh sách những sinh viên ưu tú của trường. Sau khi tốt nghiệp, cô về nước và tham gia quản lý hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ngoài lĩnh vực được đào tạo, Anh Sa còn có niềm đam mê đặc biệt với lĩnh vực thiết kế và kiến trúc.
Cô thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp từ mẹ, nhan sắc vô cùng trong trẻo, cuốn hút cùng với thần thái sang chảnh của một tiểu thư tài phiệt. Không như những Rich Kid khác, Anh Sa sống khá kín tiếng, cô quyết định "đóng băng" toàn bộ tài khoản MXH. Chính vì lẽ đó, càng kín tiếng thì càng dễ gây tò mò, chú ý. Mỗi khi xuất hiện cùng mẹ tại các sự kiện giải trí, cô nàng luôn gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp cùng thần thái rạng rỡ.
Mặc dù Anh Sa được mẹ cho tiếp cận với nghệ thuật từ khi còn bé, nhưng cô lựa chọn nối nghiệp cha. Hiện tại, cô nàng đang đảm nhiệm hàng loạt "chức danh khủng" tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ngoài ra, Anh Sa còn đang quản lý một số doanh nghiệp lớn nhỏ có trụ sở ở Hà Nội. Có lối sống khép kín, nên chuyện tình cảm của ái nữ Chủ tịch Tân Hoàng Minh vẫn là một điều bí ẩn đối với truyền thông và công chúng.