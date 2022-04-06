Ái nữ của Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh sở hữu nhan sắc cực phẩm, còn học vấn ra sao mà khiến netizen phải ngỡ ngàng?

Nguyễn Anh Sa sinh năm 1994 là kết tinh của mối tình giữa Hoa hậu Đền Hùng Giáng My và Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cả hai chỉ vỏn vẹn được một năm sau đó đường ai nấy đi.

Anh Sa thừa hưởng nét đẹp trong trẻo, cuốn hút từ mẹ - Hoa hậu Đền Hùng Giáng My - Ảnh: Internet

Từ nhỏ, Anh Sa đã được gia đình cho đi du học, thay vì chọn con đường nghệ thuật giống mẹ, Anh Sa dành nhiều thời gian cho việc học hành. Anh Sa theo học ngành Marketing tại Đại học Lehigh (Bethlehem, Philadelphia, Mỹ). Ái nữ nhà Tân Hoàng Minh có bảng thành tích học tập ấn tượng, từng góp mặt trong danh sách những sinh viên ưu tú của trường. Sau khi tốt nghiệp, cô về nước và tham gia quản lý hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ngoài lĩnh vực được đào tạo, Anh Sa còn có niềm đam mê đặc biệt với lĩnh vực thiết kế và kiến trúc.