Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ công khai 'anh người yêu', đập tan những 'tin đồn tình ái' lúc trước?

Hậu trường 16/05/2022 14:57

Trên trang cá nhân Ninh Dương Lan Ngọc đăng tải bức ảnh thân mật chụp cùng người cô gọi là 'người yêu'. Danh tính của 'người ấy' khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng.

Mới đây, trên trang cá nhân Ninh Dương Lan Ngọc đăng tải bức ảnh thân mật chụp cùng người cô gọi là “người yêu”. Nữ diễn viên gắn thẻ trực tiếp tên của người đàn ông này, CĐM ngỡ ngàng khi biết đó chính là chàng make up Hà Duy.

Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ công khai 'anh người yêu', đập tan những 'tin đồn tình ái' lúc trước? - Ảnh 1
Ninh Dương Lan Ngọc công khai danh tính người cô gọi là 'anh người yêu' - Ảnh: FBNV

 

Được biết, Lê Nguyễn Hà Duy là chàng trai đứng sau sự xuất hiện lồng lộn của loạt sao Việt như Hồ Ngọc Hà, Bảo Anh, Nam Thư, hoa hậu Thu Hoài…

Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ công khai 'anh người yêu', đập tan những 'tin đồn tình ái' lúc trước? - Ảnh 2
Thực ra chỉ là make up Hà Duy - Ảnh: Internet

 

Anh chàng này cũng từng “gây bão” mạng xã hội khi vô tình xuất hiện trong bức ảnh của Hồ Ngọc Hà bởi vẻ điển trai như sao Hàn Quốc. Không những sở hữu khuôn mặt tựa nam thần, Hà Duy còn sở hữu body 6 múi cuồn cuộn cùng chiều cao chuẩn người mẫu.

Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ công khai 'anh người yêu', đập tan những 'tin đồn tình ái' lúc trước? - Ảnh 3
Anh chàng sở hữu vẻ đẹp và vóc dáng khiến các chị em mê mẩn - Ảnh: FBNV

 

Đây cũng không phải lần đầu tiên Ninh Dương Lan Ngọc tung ảnh cùng bạn trai và công khai gọi người yêu. Trước đó, nữ diễn viên cũng từng khiến dân tình 1 phen xôn xao khi tung ảnh thân thiết cùng người bạn lâu năm bác sĩ Chuột – Hoàng Quốc Tưởng.

Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ công khai 'anh người yêu', đập tan những 'tin đồn tình ái' lúc trước? - Ảnh 4
Ninh Dương Lan Ngọc cũng từng đùa giỡn nói bác sĩ Chuột là người yêu của mình - Ảnh: FBNV

 

Được biết, Ninh Dương Lan Ngọc từng ‘lận lưng’ ba mối tình showbiz nhưng đều không đi đến đâu. Người đầu tiên là La Thành chia tay vì những hiểu lầm mâu thuẫn. Với Minh Luân được netizen bắt gặp đi với nhau qua các sự kiện nhưng mối quan hệ chỉ tồn tại 3 năm. Gần đây nhất là tin đồn hẹn hò với Chi Dân, dù không công khai mối quan hệ nhưng họ luôn bắt gặp ở những khoảnh khắc tình tứ.

Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ công khai 'anh người yêu', đập tan những 'tin đồn tình ái' lúc trước? - Ảnh 5
Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân - Ảnh: Internet

Hiện tại, Ninh Dương Lan Ngọc đang tập trung tối đa cho các dự án phim ảnh. Còn 'người ấy' của cô là ai thì đến nay cô vẫn chưa tiết lộ bất kỳ thông tin nào

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Người yêu cũ Ninh Dương Lan Ngọc xác nhận chia tay bạn gái sau nhiều lần 'tan rồi hợp', hé lộ nguyên do khiến hội chị em khó lòng chấp nhận: 'Dở' làm chồng, 'dở' làm cha'

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Từ khóa:   ninh dương lan ngọc hà duy chi dân

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