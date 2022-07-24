Nhiều lần bị gán ghép, Chi Dân chính thức lên tiếng về mối quan hệ hiện tại với Ninh Dương Lan Ngọc

Ngoài ra, Chi Dân và Ninh Dương Lan Ngọc thường xuyên bị dân tình phát hiện đi du lịch, nghỉ mát cùng nhau vào những dịp đặc biệt. Có thể thấy, mặc dù đã khéo léo chọn góc chụp khác nhau nhưng khó lòng qua mắt được tài "soi" không phải dạng vừa của dân mạng. Không chỉ đi du lịch cùng nhau, Chi Dân còn nhiều lần âm thầm tháp tùng "bạn gái" đi sự kiện cực tình cảm.

Chuyện tình cảm của các sao Việt luôn nhận được nhiều sự quan tâm, bàn tán và đồn đoán của khán giả. Có thể nói, chuyện tình cảm Chi Dân và Ninh Dương Lan Ngọc luôn là đề tài được công chúng quan tâm. Dù khẳng định chỉ là bạn nhưng netizen vẫn liên tục soi ra những bằng chứng đáng ngờ của cặp đôi. Thậm chí, cả hai còn bị đồn đã tổ chức lễ đính hôn sau rất nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện chung, diện đồ đôi...

Thời gian qua, Chi Dân và Ninh Dương Lan Ngọc cũng vướng vào nghi vấn hẹn hò khi người hâm mộ soi được cả hai thường xuyên check-in cùng địa điểm, tương tác ẩn ý. Tuy nhiên, mới đây Chi Dân đã chính thức lên tiếng về mối quan hệ của mình cùng Lan Ngọc.



Cả hai còn bị đồn đã tổ chức lễ đính hôn sau rất nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện chung, diện đồ đôi... - Ảnh: Internet

Chi Dân đã được bên báo đài, truyền thông bắt gặp khi đến xem một trận đấu bóng rổ. Khi được một phóng viên hỏi về mối quan hệ với Ninh Dương Lan Ngọc, nam ca sĩ đã thẳng thắn cho biết: "Đó giờ cả hai vẫn là bạn bè bình thường". Thậm chí, Chi Dân còn tỏ ra thái độ khó chịu khi liên tục gán ghép và bị nhắc đến nữ diễn viên. "Mình có thể nhắc đến vấn đề khác được không? Tôi không muốn nhắc tên Ninh Dương Lan Ngọc tại đây", nam ca sĩ nói.

Chi Dân: "Tôi không muốn nhắc tên Ninh Dương Lan Ngọc tại đây" - Ảnh: Internet

Trước đây, Chi Dân và Ninh Dương Lan Ngọc từng nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò. Thậm chí, cả hai còn bị khán giả bắt gặp diện đồ đôi và đi chơi riêng với nhau. Tuy nhiên, cả hai phía chưa bao giờ lên tiếng về mối quan hệ thật sự của mình.

Ngoài mối quan hệ với Ninh Dương Lan Ngọc, thời gian gần đây Chi Dân còn vướng tin đồn hẹn hò với Trương Quỳnh Anh. Cả hai thường xuyên khoe ảnh thân mật, thậm chí diện đồ đôi giữa phố. Thế nhưng, cặp đôi chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm khiến người hâm mộ không khỏi tò mò.





Chi Dân còn vướng tin đồn hẹn hò với Trương Quỳnh Anh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nam ca sĩ đã khẳng định mình độc thân: "Chi Dân vẫn chưa nghĩ tới vấn đề lập gia đình, bởi bây giờ Chi Dân vẫn chưa có bạn gái thì làm sao mà nghĩ đến chuyện lập gia đình. Đôi khi Chi Dân cũng nghĩ đến vấn đề đó nhưng duyên chưa tới nên phải chờ đợi thôi. Khi nào duyên đến thì mình nhận".

Sau nhiều đồn đoán về chuyện tình cảm, Chi Dân đã chính thức khẳng định bản thân và Ninh Dương Lan Ngọc chỉ là bạn bè. Hiện tại, nam ca sĩ vẫn tập trung cho sự nghiệp và chờ đợi có một mối duyên tốt.