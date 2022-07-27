Nam Thư đáp trả cực gắt khi bị nghi đăng bài giùm Trấn Thành

Giải trí 27/07/2022 14:11

Trước tinh đồn rạn nứt của cặp vợ chồng Trấn Thành và Hari Won, Nam Thư đã có động thái chứng minh cặp đôi vẫn luôn yêu thương nhau.

Những ngày qua, Trấn Thành và Hari Won liên tục dính loạt tin đồn rạn nứt tình cảm. Nam diễn viên cũng đã có động thái đính chính trên trang cá nhân của mình với người hâm mộ nhưng vẫn không khiến cộng đồng mạng giảm đi sự nghi ngờ. 

Nam Thư đáp trả cực gắt khi bị nghi đăng bài giùm Trấn Thành - Ảnh 1

Nam Thư đáp trả cực gắt khi bị nghi đăng bài giùm Trấn Thành - Ảnh 2

 

Trấn Thành đã lên tiếng, khẳng định mối quan hệ của cả hai vẫn rất tốt đẹp 

Trước những ồn ào xoay quanh cặp vợ chồng, mới đây, diễn viên Nam Thư đã đăng tải khoảnh khắc 'dỗi' của bản thân khi bị phát 'cẩu lương' lúc phải đi làm lúc khuya. 

 

Nam Thư đáp trả cực gắt khi bị nghi đăng bài giùm Trấn Thành - Ảnh 3

 

Nữ diễn viên đăng tải khoảnh khắc 'mệt mỏi' của cặp vợ chồng khi đi quay vào giờ khuya 

Không chỉ dừng lại ở đó, Nam Thư tỏ ra 'dỗi' khi bản thân mệt mỏi nhưng vẫn phải chứng kiến cả hai vợ chồng tình cảm với nhau. Cô chia sẻ bức ảnh hậu trường buổi quay gameshow đó cùng vợ chồng Trấn Thành - Hari Won. Trong ảnh, Hari Won mặt phụng phịu vì mệt mỏi, Trấn Thành liền bóp chân, chăm sóc cho vợ rất chu đáo.  

 

Nam Thư hài hước chia sẻ: 'Đi quay khuya lắc khuya lơ, bơ vơ lạc lõng mà còn được vợ chồng nhà này phát 'cơm tró' nữa'.

 

Nam Thư đáp trả cực gắt khi bị nghi đăng bài giùm Trấn Thành - Ảnh 4

Trấn Thành tận tình chăm sóc vợ khi mệt mỏi 

 

Trước những bức ảnh được nữ diễn viên chia sẻ, người hâm mộ phần nào cũng tỏ ra nhẹ nhõm khi biết cả hai vợ chồng vẫn luôn rất yêu thương và lo lắng cho nhau. Tuy nhiên, vẫn có những bình luận trái chiều cho rằng Trấn Thành đã nhờ Nam Thư giúp anh đăng tải loạt hình ảnh này. 

Nam Thư đáp trả cực gắt khi bị nghi đăng bài giùm Trấn Thành - Ảnh 5

Một bình luận tỏ ra nghi ngờ, cho rằng Nam Thư được nhờ đăng bài 

 

Cụ thể bình luận đó viết: 'Ông Thành mượn chị đăng phải không?', rất nhanh sau đó, Nam Thư đã có động thái đáp trả cực gắt và tỏ ra khó chịu trước bình luận kém duyên của người này. Nữ diễn viên thẳng thừng đáp: 'Ủa? Thành đâu phải má hay ba chị mà mượn là chị làm em'. Không những vậy, nữ diễn viên còn nhắc nhở chính chủ nên sống một cách tích cực, dừng để tiêu cực của bản thân áp đặt lên người khác. 

 

Không cần phải dùng lời lẽ tiêu cực để đáp trả chính chủ, Nam Thư vẫn được người hâm mộ đánh giá cao về thái độ cũng như đã có màn đáp trả vô cùng văn minh mà thâm thúy. 

Độ nổi tiếng, giàu có của cặp vợ chồng Trấn Thành - Hari Won có sức ảnh hưởng rất lớn, chính vì vậy, việc liên tục xuất hiện những tin đồn giả làm ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân là việc không thể tránh khỏi. Nhưng trước những tin đồn không đúng về mình, cả hai vẫn được khán giả yêu mến bởi tài năng cũng như những hành động ngọt ngào công khai dành cho nhau dù là bên ngoài hay trên mạng xã hội. Cả hai vẫn liên tục thể hiện cho người hâm mộ thấy rằng họ vẫn và sẽ luôn yêu thương nhau dù trong bất kì hoàn cảnh nào. 

Động thái mới nhất của Trấn Thành giữa tin đồn ly hôn khiến dân tình "rối lại càng rối"

Động thái mới nhất của Trấn Thành giữa tin đồn ly hôn khiến dân tình "rối lại càng rối"

Giữa tin đồn hôn nhân "rạn nứt", bài đăng mới nhất của Trấn Thành càng khiến netizen không khỏi hoang mang.

Xem thêm
Từ khóa:   Hari Won - Trấn Thành Diễn viên hài Trấn Thành trán thành - hariwon cực tình

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 1 giờ 12 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 4 giờ 12 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 12 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa