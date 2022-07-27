Nam Thư đáp trả cực gắt khi bị nghi đăng bài giùm Trấn Thành

Những ngày qua, Trấn Thành và Hari Won liên tục dính loạt tin đồn rạn nứt tình cảm. Nam diễn viên cũng đã có động thái đính chính trên trang cá nhân của mình với người hâm mộ nhưng vẫn không khiến cộng đồng mạng giảm đi sự nghi ngờ.

Trấn Thành đã lên tiếng, khẳng định mối quan hệ của cả hai vẫn rất tốt đẹp

Trước những ồn ào xoay quanh cặp vợ chồng, mới đây, diễn viên Nam Thư đã đăng tải khoảnh khắc 'dỗi' của bản thân khi bị phát 'cẩu lương' lúc phải đi làm lúc khuya.

Nữ diễn viên đăng tải khoảnh khắc 'mệt mỏi' của cặp vợ chồng khi đi quay vào giờ khuya

Không chỉ dừng lại ở đó, Nam Thư tỏ ra 'dỗi' khi bản thân mệt mỏi nhưng vẫn phải chứng kiến cả hai vợ chồng tình cảm với nhau. Cô chia sẻ bức ảnh hậu trường buổi quay gameshow đó cùng vợ chồng Trấn Thành - Hari Won. Trong ảnh, Hari Won mặt phụng phịu vì mệt mỏi, Trấn Thành liền bóp chân, chăm sóc cho vợ rất chu đáo.

Nam Thư hài hước chia sẻ: 'Đi quay khuya lắc khuya lơ, bơ vơ lạc lõng mà còn được vợ chồng nhà này phát 'cơm tró' nữa'.

Trấn Thành tận tình chăm sóc vợ khi mệt mỏi

Trước những bức ảnh được nữ diễn viên chia sẻ, người hâm mộ phần nào cũng tỏ ra nhẹ nhõm khi biết cả hai vợ chồng vẫn luôn rất yêu thương và lo lắng cho nhau. Tuy nhiên, vẫn có những bình luận trái chiều cho rằng Trấn Thành đã nhờ Nam Thư giúp anh đăng tải loạt hình ảnh này.

Một bình luận tỏ ra nghi ngờ, cho rằng Nam Thư được nhờ đăng bài

Cụ thể bình luận đó viết: 'Ông Thành mượn chị đăng phải không?', rất nhanh sau đó, Nam Thư đã có động thái đáp trả cực gắt và tỏ ra khó chịu trước bình luận kém duyên của người này. Nữ diễn viên thẳng thừng đáp: 'Ủa? Thành đâu phải má hay ba chị mà mượn là chị làm em'. Không những vậy, nữ diễn viên còn nhắc nhở chính chủ nên sống một cách tích cực, dừng để tiêu cực của bản thân áp đặt lên người khác.

Không cần phải dùng lời lẽ tiêu cực để đáp trả chính chủ, Nam Thư vẫn được người hâm mộ đánh giá cao về thái độ cũng như đã có màn đáp trả vô cùng văn minh mà thâm thúy.

Độ nổi tiếng, giàu có của cặp vợ chồng Trấn Thành - Hari Won có sức ảnh hưởng rất lớn, chính vì vậy, việc liên tục xuất hiện những tin đồn giả làm ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân là việc không thể tránh khỏi. Nhưng trước những tin đồn không đúng về mình, cả hai vẫn được khán giả yêu mến bởi tài năng cũng như những hành động ngọt ngào công khai dành cho nhau dù là bên ngoài hay trên mạng xã hội. Cả hai vẫn liên tục thể hiện cho người hâm mộ thấy rằng họ vẫn và sẽ luôn yêu thương nhau dù trong bất kì hoàn cảnh nào.