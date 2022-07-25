Hậu tin đồn ly hôn, bà xã Trấn Thành hé lộ việc phải đi khám cấp cứu, biết nguyên nhân khiến CĐM ngỡ ngàng?

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hari Won đã có bài viết khiến dân tình chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hari Won đã chia sẻ bài viết về tình trạng sức khỏe khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Theo đó, bà xã Trấn Thành cho biết bản thân đã phải đi khám cấp cứu và được chẩn đoán viêm cơ, phải nghỉ ngơi 1 tuần. Bài viết của Hari Won - Ảnh: Chụp màn hình Cụ thể, Hari Won cho hay, cô đã tập thể dục theo bài tập của PT khiến cánh tay sưng to nhưng vẫn cố tập thêm dẫn đến viêm cơ. Đáng chú ý, dù sức khỏe không tốt nhưng giọng ca "Hương đêm bay xa" vẫn chạy theo lịch trình cá nhân mà không chịu nghỉ ngơi. Hậu quả là nữ ca sĩ phải uống thuốc và truyền vitamin.

Vợ chồng Trấn Thành và Hari Won - Ảnh: Internet Bài viết nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người liên tục để lại lời hỏi thăm sức khỏe Hari Won và động viên cô cố gắng nghỉ ngơi trong thời gian tới. Hari Won thường tập thể dục vào đêm khuya - Ảnh: Internet Được biết, trước đây, cộng đồng mạng từng không khỏi bất ngờ khi Hari Won livestream tập luyện vào nửa đêm. Khung giờ này hoàn toàn không phù hợp với những bài tập cường độ cao. Bởi khi nhịp tim và thân nhiệt tăng, cơ thể và giấc ngủ sẽ bị ảnh hưởng, khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi hơn. Hiện, tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ đang khiến nhiều người quan tâm.

Về tin đồn ly hôn của cặp đôi nổi tiếng, được biết, thời gian gần đây, netizen tò mò khi thấy Trấn Thành ít chia sẻ những khoảnh khắc cùng bà xã. Thậm chí, một số người còn cho biết trên mạng xã hội TikTok còn lan truyền một đoạn clip thông tin về việc cả hai đã ly hôn. Netizen vào thẳng trang cá nhân của Trấn Thành 'hỏi chuyện' nhưng chưa nhận được phản hồi nào từ nam MC - Ảnh: Chụp màn hình Hiện, Trấn Thành chưa có bất kỳ phản hồi nào về thông tin này. Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại cho rằng đây chỉ là lời đồn thất thiệt nên các nghệ sĩ không mấy bận tâm. Được biết, Trấn Thành và Hari Won từng nhiều lần vướng phải tin đồn "đường ai nấy đi" nhưng cả hai chưa một lần lên tiếng. Thay vào đó, cặp đôi đã chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau như câu trả lời cho fan hâm mộ.

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