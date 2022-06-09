Cận cảnh thiệp cưới của Minh Hằng, Trấn Thành cũng phải 'than trời' vì nhiều quy định 'quá lạ'?

Mới đây, trong một đoạn clip, MC Trấn Thành đã có những chia sẻ thú vị về thiệp cưới của nữ ca sĩ Minh Hằng cùng những tiết lộ vô cùng bất ngờ.

Thông tin Minh Hằng là mỹ nhân tiếp theo của showbiz Việt lên xe hoa khiến dân tình không khỏi phấn khích. Được biết, nữ nghệ sĩ đã gửi thiệp mời người thân, bạn bè và đồng nghiệp đến chung vui trong đám cưới sắp tới. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip nam MC chia sẻ về nhiều điểm thú vị trong thiệp cưới của Minh Hằng. Theo đó, đám cưới của nữ ca sĩ được tổ chức vào ngày 18/6 sắp tới ở Hồ Tràm, Vũng Tàu. Hôn lễ diễn ra khá quy củ với những quy định khắt khe. Bên cạnh việc dành nhiều lời khen cho tấm thiệp với thiết kế công phu, nam danh hài cũng tiết lộ luôn chú rể tên Quốc Bảo. Được biết, anh hiện là phó giám đốc một công ty sợi, hơn nữ ca sĩ 10 tuổi.

Trấn Thành 'giới thiệu' về thiệp cưới của Minh Hằng - Ảnh: Chụp màn hình Đến phần trang phục dự tiệc, ông xã Hari Won cho hay anh gặp khó khăn vì có quá nhiều màu để chọn. Cụ thể, thay vì chọn dresscode với vài tông cơ bản thì Minh Hằng lại có đến 6 màu nổi bật và rất "trendy" như cam, nâu đất, xanh đậm, xanh nhạt, nude và cam đất. Trước tình huống trên,Trấn Thành hài hước "than thở" rằng bản thân bị mù màu nên nếu có mặc sai trong đá cưới thì đừng trách. Minh Hằng cao tay đáp: "Anh bị mù màu chứ vợ anh có bị mù màu đâu. Em có mời vợ anh nữa".

Thiệp cưới của Minh Hằng - Ảnh: Internet Đáng chú ý, trong thiệp cưới, Minh Hằng có "quy định" rằng phái nữ không được mang giày cao gót. Giải thích về yêu cầu này, nữ ca sĩ cho biết đã rút được kinh nghiệm khi tham gia đám cưới Đông Nhi. "Hồi đám cưới Đông Nhi, khách mời nữ đi giày cao gót trên cát toàn bị lún thôi. Sau đó, bé Khả Ngân bỏ giày ra quẩy thì bị đạp mảnh chai, đứt chân nhập viện. Hằng khuyên mọi người mang giày đế xuồng cho dễ di chuyển và an toàn. Mấy đôi giày độn chiều cao đế xuồng giống anh hay mang vậy đó Thành. Anh có mà" - Minh Hằng chia sẻ. Trước màn "cà khịa" của đàn em về chuyện mạng giày độn, Trấn Thành lập tức phủ nhận:"Nói gì vậy Hằng, tui đâu có đâu, nói bậy không hà". Đoạn hội thoại qua lại của Trấn Thành và Minh Hằng không những review thiệp cưới mà còn mang lại chàng cười không ngớt dành cho khán giả.

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