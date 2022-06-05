Hé lộ thông tin hiếm hoi về thân thế của chồng sắp cưới Minh Hằng, có chuẩn 'đại gia' như lời đồn?

Hậu trường 05/06/2022 12:00

Dù Minh Hằng quyết giấu kín danh tính chồng sắp cưới nhưng dân mạng đã nhanh chóng tìm ra thân thế gây bất ngờ về người này.

Sắp tới đây, showbiz Việt chuẩn bị đổ bộ quậy tung đám cưới của ca sĩ Minh Hằng. Được biết, lễ cưới sẽ được diễn ra vào ngày 28/6 tại Hồ Tràm (Bà Rịa – Vũng Tàu). Một trong những điều đáng chú ý khiến dân tình tò mò nhất chính là gia thế của bạn trai Minh Hằng.

Hé lộ thông tin hiếm hoi về thân thế của chồng sắp cưới Minh Hằng, có chuẩn 'đại gia' như lời đồn? - Ảnh 1
Những hình ảnh đầu tiên hé lộ về đám cưới của Minh Hằng sắp tới - Ảnh: Internet

Trước đó, nữ ca sĩ cũng khá kín tiếng về chuyện đời tư tình cảm, vừa qua, người hâm mộ không khỏi vỡ oà khi Minh Hằng công khai được cầu hôn và tổ chức hôn lễ. Hiếm hoi nhắc đến người đàn ông đặc biệt của đời mình, nữ ca sĩ từng khẳng định nửa kia không phải là đại gia như đồn đoán, anh chỉ là một doanh nhân bình thường. Cả hai gắn bó với nhau hơn 6 năm trước khi quyết định "về chung một nhà".

Theo thông tin của Đời sống và Pháp luật, chồng sắp cưới của Minh Hằng là Phó Tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An. Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2007, chuyên cung cấp các loại xơ, chỉ làm nguyên liệu đầu vào cho ngành dệt may.

Hé lộ thông tin hiếm hoi về thân thế của chồng sắp cưới Minh Hằng, có chuẩn 'đại gia' như lời đồn? - Ảnh 2
Theo thông tin hiếm hoi, chồng sắp cưới của Minh Hằng là Phó Tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An - Ảnh: Internet

Bên cạnh, giọng ca "Một Vòng Trái Đất" từng tiết lộ anh là người trẻ trung, có gu ăn mặc và đặc biệt rất yêu chiều cô. Dù ngoại hình không chuẩn "soái ca" nhưng đa số khán giả đều công nhận chồng sắp cưới của "bé Heo" có vẻ ngoài ưa nhìn và gây thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên.

Những ngày qua, trên mạng xã hội cũng xôn xao về đám cưới của cả hai, đặc biệt là chuyện váy cưới và thiệp cưới. Theo như thiệp mời được lan truyền thì có thể thấy khách đến tham dự phải thực hiện theo nhiều yêu cầu khắt khe bao gồm: Xin đến sớm về muộn; Mặc đúng dress code; Thiệp mời là độ nhận diện quyết định; Tiệc người lớn nên không đính kèm trẻ em.

Hé lộ thông tin hiếm hoi về thân thế của chồng sắp cưới Minh Hằng, có chuẩn 'đại gia' như lời đồn? - Ảnh 3
Trước đó, người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi Minh Hằng khoe được chồng sắp cưới cầu hôn - Ảnh: FBNV

Hiện, khán giả đang vô cùng mong đợi đến ngày trọng đại của Minh Hằng để được ngắm diện mạo xinh đẹp của cô dâu hot nhất tháng 6 này!

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