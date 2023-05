Hé lộ thông tin hiếm hoi về thân thế của chồng sắp cưới Minh Hằng, có chuẩn 'đại gia' như lời đồn?

Theo thông tin của Đời sống và Pháp luật, chồng sắp cưới của Minh Hằng là Phó Tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An. Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2007, chuyên cung cấp các loại xơ, chỉ làm nguyên liệu đầu vào cho ngành dệt may.

Theo thông tin hiếm hoi, chồng sắp cưới của Minh Hằng là Phó Tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An - Ảnh: Internet

Bên cạnh, giọng ca "Một Vòng Trái Đất" từng tiết lộ anh là người trẻ trung, có gu ăn mặc và đặc biệt rất yêu chiều cô. Dù ngoại hình không chuẩn "soái ca" nhưng đa số khán giả đều công nhận chồng sắp cưới của "bé Heo" có vẻ ngoài ưa nhìn và gây thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên.