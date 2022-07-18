Xôn xao tin Trấn Thành và bà xã Hari Won ly hôn sau 6 năm chung sống, CĐM lên tiếng 'chất vấn' và phản ứng của nam MC?

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin vợ chồng Trấn Thành - Hari Won ly hôn khiến dân tình vô cùng xôn xao.

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Trấn Thành đã cập nhật dòng trạng thái: "Em đi qua cầu góc máy nghiêng nghiêng" kèm hình ảnh bản thân chụp với góc nghiêng đầy thu hút. Hình ảnh trên nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Bài viết của Trấn Thành - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh những lời khen cho nhan sắc ngày càng thăng hạng của ông xã Hari Won, nhiều người đã bất ngờ để lại bình luận đề cập đến tin đồn ly hôn của cặp vợ chồng nổi tiếng đang lan truyền khắp cõi mạng thời gian gần đây.

Cụ thể, netizen tò mò vì thời gian gần đây Trấn Thành ít đăng chia sẻ khoảnh khắc cùng bà xã. Thậm chí, một số người còn cho biết trên mạng xã hội TikTok còn lan truyền một đoạn clip thông tin về việc cả hai đã ly hôn.

Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình Hiện, Trấn Thành chưa có bất kỳ phản hồi nào về thông tin này. Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại cho rằng đây chỉ là lời đồn thất thiệt nên các nghệ sĩ không mấy bận tâm. Được biết, Trấn Thành và Hari Won từng nhiều lần vướng phải tin đồn "đường ai nấy đi" nhưng cả hai chưa một lần lên tiếng. Thay vào đó, cặp đôi đã chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau như câu trả lời cho fan hâm mộ. Trấn Thành và Hari Won - Ảnh: Internet Được biết, Trấn Thành – Hari Won kết hôn năm 2016, cả 2 đã có 6 năm gắn bó bên nhau. Mặc dù chưa sinh con nhưng tình cảm của cặp đôi ngày càng bền chặt. Cả Trấn Thành và Hari Won đều thường xuyên dành những lời có cánh cho đối phương trên sóng truyền hình.

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