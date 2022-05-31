Gặp 'sự cố' tương tự Trấn Thành, Lý Nhã Kỳ bức xúc lên tiếng cảnh báo khẩn

Hậu trường 31/05/2022 21:19

Mới đây, trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ đã đăng tải bài viết liên quan đến vấn đề lừa đảo khiến cộng đồng mạng hoang mang.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ đã đăng tải bài viết liên về việc hình ảnh bản thân bị lợi dụng khiến nhiều người hoang mang. Theo đó, nữ nghệ sĩ cho biết một đơn vị thẩm mỹ đã dùng hình ảnh của cô để quảng cáo dù chưa từng ký hợp đồng hợp hợp tác. Thậm chí, cô còn chưa từng sử dụng bất kỳ dịch vụ nào tại đơn vị này.

Trước những thông tin sai sự thật đang lan truyền khắp mạng xã hội, Lý Nhã Kỳ lập tức thông báo đến toàn thể khán giả cũng như nhờ mọi người chung tay báo cáo fanpage.

Gặp 'sự cố' tương tự Trấn Thành, Lý Nhã Kỳ bức xúc lên tiếng cảnh báo khẩn - Ảnh 1
Bài viết của Lý Nhã Kỳ - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, người đẹp chia sẻ: "Một thẩm mỹ viện mang tên "V.B.U." lợi dụng hình ảnh của Lý Nhã Kỳ để lừa đảo khách hàng sử dụng những dịch vụ ở đây. Kỳ chưa từng sử dụng dịch vụ giảm cân, giảm vòng eo hay bất kì dịch vụ nào khác tại đây, cũng như hợp tác hình ảnh với đơn vị này. Mọi người ơi hãy cùng chung tay report các trang này và những ai đã bị lừa hãy cùng lên tiếng tố giác để tránh các trường hợp những người khác không bị mất tiền oan uổng vô nhưng nơi không đáng tin cậy này nhé.

Hãy chung tay tố giác các kênh lừa đảo, tự ý sử dụng hình ảnh nghệ sĩ để kinh doanh kiểu này. Những công ty hoạt động phi pháp, giả dối & lừa đảo khách hàng như vậy chúng ta phải cần lên tiếng ngăn chặn".

Gặp 'sự cố' tương tự Trấn Thành, Lý Nhã Kỳ bức xúc lên tiếng cảnh báo khẩn - Ảnh 2
Lý Nhã Kỳ - Ảnh : Internet

Bài viết ngay lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Bên cạnh sự ủng hộ cho Lý Nhã Kỳ, nhiều người cũng thể hiện nỗi bức xúc trước tình trạng lợi hình ảnh và tên tuổi nghệ sĩ để trục lợi cá nhân.

Gặp 'sự cố' tương tự Trấn Thành, Lý Nhã Kỳ bức xúc lên tiếng cảnh báo khẩn - Ảnh 3

Bài viết của Trấn Thành - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó, nam MC Trấn Thành cũng đã rơi vào tình huống tương tự khi bị các trang bán nước hoa lợi dụng hình ảnh, sử dụng trái phép các hình ảnh cá nhân để câu kéo khách hàng. Vào thời điểm ấy, nam MC cũng đã có bài viết "than thở" rằng: "Tôi khẳng định 1 lần nữa nha, tôi không bán nước hoa. Và cũng không hợp tác với ai bán nước hoa nha. Ai ham rẻ mua về xài trớt quớt đừng có phàn nàn em nha! Em khổ quá!!!”

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Từ khóa:   Lý Nhã Kỳ Trấn Thành lừa đảo

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