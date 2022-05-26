Hương Giang sắp khoe sắc trên thảm đỏ liên hoan phim Cannes 2022, Lý Nhã Kỳ đích thân gửi lời nhắn nhủ

Hậu trường 26/05/2022 09:50

Sắp tới đây, Hương Giang sẽ là khách mời tham dự thảm đỏ liên hoan phim Cannes 2022, sự kiện này hứa hẹn sẽ thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Sau mỹ nhân Lý Nhã Kỳ, Hương Giang sẽ là nhân vật tiếp theo đại diện cho Việt Nam tham dự thảm đỏ liên hoan phim Cannes 2022. Sự kiện này là một trong những liên hoan phim xuất thân lâu đời và là lễ đáng giá nhất trên thế giới.

Sự xuất hiện của cô nàng tại Cannes 2022 năm nay đã thu hút đông đảo sự quan tâm của bộ -phận truyền thông lẫn khán giả. Dân tình tò mò rằng không biết trong lần xuất hiện đầu tiên tại liên hoan phim Cannes 2022 này, Hương Giang sẽ diện bộ cánh nào, thần thái thể hiện ra sao. Đặc biệt hơn, nàng Hậu sẽ được săn đón hay bị "lơ đẹp".

Hương Giang sắp khoe sắc trên thảm đỏ liên hoan phim Cannes 2022, Lý Nhã Kỳ đích thân gửi lời nhắn nhủ - Ảnh 1
Nàng hậu diện một chiếc váy trắng bằng lụa tuyệt đẹp, được cô và stylist Lê Minh Ngọc đo ni đóng giày và thực hiện bởi NTK Linh San - Ảnh: FBNV

Nàng hậu diện một chiếc váy trắng bằng lụa tuyệt đẹp, được cô và stylist Lê Minh Ngọc đo ni đóng giày và thực hiện bởi NTK Linh San. Hương Giang muốn tập trung vào sự thanh lịch, gợi cảm nhưng cũng đầy kín đáo và tinh tế đúng chuẩn một nàng hậu sải bước trên thảm đỏ danh giá nhất hành tinh. Hương Giang và ekip thời trang đã chuẩn bị rất kỹ càng cho lần xuất hiện này, bởi cô rất chỉn chu trong việc tạo dựng phong cách cá nhân mỗi khi xuất hiện. 

Có thể nói, dù là khách mời không chính thức, song cô đã làm người hâm mộ lẫn các tín đồ thời trang tự hào và hài lòng vì màn xuất hiện quá sang trọng và đẳng cấp. Chiếc váy lụa vừa vặn, mái tóc búi cao cùng phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tạo dáng thoải mái và đài cát đã giúp nàng hậu để lại một hình ảnh khó phai trong lòng công chúng.

 

 

Trong lúc những đồn đoán và các sự việc xoay quanh vấn đề này vẫn còn là toppic nóng nổi đang được bàn tán trên các diễn đàn, mỹ nhân Lý Nhã Kỳ đã bất ngờ có những lời nhắn gửi trực tiếp đến Hương Giang.

Cụ thể trong bài post mới nhất trên trang cá nhân của Hương Giang, đích thân đàn chị Lý Nhã Kỳ đã để lại bình luận, gửi lời nhắn nhủ và lời chúc tốt đẹp đến Hương Giang trước giây phút sắp bước lên thảm đó. Lý Nhã Kỳ viết: "Chúc em có những trải nghiệm thật vui và nhiều khoảnh khắc đẹp trên thảm đỏ nha".

Hương Giang sắp khoe sắc trên thảm đỏ liên hoan phim Cannes 2022, Lý Nhã Kỳ đích thân gửi lời nhắn nhủ - Ảnh 2
Đích thân đàn chị Lý Nhã Kỳ đã để lại bình luận, gửi lời nhắn nhủ và lời chúc tốt đẹp đến Hương Giang - Ảnh chụp màn hình

Không khó để nhận thấy mối quan hệ của chị đẹp Lý Nhã Kỳ và Hương Giang là vô cùng hòa hợp. Cả hai đều trùng hợp xuất hiện tại một sự kiện hàng đầu thế giới và đại diện cho nước nhà, chắc chắn họ đều tự hào và hy vọng đây là dịp quan trọng có thể mang đến những hình ảnh đẹp nhất trong mắt bạn bè quốc tế.

Trước đó, Hương Giang đã có những chia sẻ về lý do xuất hiện trên thảm đỏ Cannes 2022. Theo đó cô cho biết mình sẽ xuất hiện trong vai trò là khách mời của đối tác kinh doanh chứ không phải là nghệ sĩ quốc tế tham dự lễ liên hoan phim của ban tổ chức Cannes.

Hương Giang sắp khoe sắc trên thảm đỏ liên hoan phim Cannes 2022, Lý Nhã Kỳ đích thân gửi lời nhắn nhủ - Ảnh 3
Hương Giang sắp khoe sắc trên thảm đỏ liên hoan phim Cannes 2022, Lý Nhã Kỳ đích thân gửi lời nhắn nhủ - Ảnh 4
Trước đó, Hương Giang đã có những chia sẻ về lý do xuất hiện trên thảm đỏ Cannes 2022 - Ảnh: Internet

Hương Giang chia sẻ trên dòng caption: "Tối nay Giang sẽ xuất hiện trên thảm đỏ Liên Hoan Phim Cannes trong sự kiện ra mắt bộ phim The Stars At Noon với tư cách là khách mời của đối tác kinh doanh chứ không phải với tư cách Nghệ sĩ Quốc Tế của Ban Tổ Chức Cannes, chính vì thế Giang chỉ xuất hiện với tâm thế trải nghiệm và có hẹn nói chuyện với một vài nhà sản xuất về việc sản xuất chương trình thực tế sắp tới nên Giang hoàn toàn không suy nghĩ quá nhiều về lần xuất hiện này, đó chính là lý do vì sao Giang không thông báo trước".

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Từ khóa:   Lý Nhã Kỳ Liên hoan phim Cannes Hương Giang

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