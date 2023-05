Hương Giang sắp khoe sắc trên thảm đỏ liên hoan phim Cannes 2022, Lý Nhã Kỳ đích thân gửi lời nhắn nhủ

Trong lúc những đồn đoán và các sự việc xoay quanh vấn đề này vẫn còn là toppic nóng nổi đang được bàn tán trên các diễn đàn, mỹ nhân Lý Nhã Kỳ đã bất ngờ có những lời nhắn gửi trực tiếp đến Hương Giang.

Cụ thể trong bài post mới nhất trên trang cá nhân của Hương Giang, đích thân đàn chị Lý Nhã Kỳ đã để lại bình luận, gửi lời nhắn nhủ và lời chúc tốt đẹp đến Hương Giang trước giây phút sắp bước lên thảm đó. Lý Nhã Kỳ viết: "Chúc em có những trải nghiệm thật vui và nhiều khoảnh khắc đẹp trên thảm đỏ nha".

Đích thân đàn chị Lý Nhã Kỳ đã để lại bình luận, gửi lời nhắn nhủ và lời chúc tốt đẹp đến Hương Giang - Ảnh chụp màn hình

Không khó để nhận thấy mối quan hệ của chị đẹp Lý Nhã Kỳ và Hương Giang là vô cùng hòa hợp. Cả hai đều trùng hợp xuất hiện tại một sự kiện hàng đầu thế giới và đại diện cho nước nhà, chắc chắn họ đều tự hào và hy vọng đây là dịp quan trọng có thể mang đến những hình ảnh đẹp nhất trong mắt bạn bè quốc tế.

Trước đó, Hương Giang đã có những chia sẻ về lý do xuất hiện trên thảm đỏ Cannes 2022. Theo đó cô cho biết mình sẽ xuất hiện trong vai trò là khách mời của đối tác kinh doanh chứ không phải là nghệ sĩ quốc tế tham dự lễ liên hoan phim của ban tổ chức Cannes.

Trước đó, Hương Giang đã có những chia sẻ về lý do xuất hiện trên thảm đỏ Cannes 2022 - Ảnh: Internet

Hương Giang chia sẻ trên dòng caption: "Tối nay Giang sẽ xuất hiện trên thảm đỏ Liên Hoan Phim Cannes trong sự kiện ra mắt bộ phim The Stars At Noon với tư cách là khách mời của đối tác kinh doanh chứ không phải với tư cách Nghệ sĩ Quốc Tế của Ban Tổ Chức Cannes, chính vì thế Giang chỉ xuất hiện với tâm thế trải nghiệm và có hẹn nói chuyện với một vài nhà sản xuất về việc sản xuất chương trình thực tế sắp tới nên Giang hoàn toàn không suy nghĩ quá nhiều về lần xuất hiện này, đó chính là lý do vì sao Giang không thông báo trước".