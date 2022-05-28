Lý Nhã Kỳ cuối cùng cũng chịu công khai người tình trẻ kém gần 20 tuổi, danh tính và nhan sắc của đàng trai mới đáng chú ý?

Hậu trường 28/05/2022 15:45

Mới đây, 'đại gia kim cương Vbiz' không ngần ngại công khai tình yêu với nam MC nổi tiếng.

Vừa qua, sự xuất hiện của Lý Nhã Kỳ tại Cannes thu hút nhiều sự chú ý bởi sự đầu tư cực khủng của nữ diễn viên cho 3 phút sải bước trên thảm đỏ. Theo như chia sẻ của Lý Nhã Kỳ, cô đã chi gần 50 tỷ cho trang phúc, chi phí đi lại ăn uống,... Mặc dù, lịch trình kết thúc sớm hơn dự kiến vì lý do sức khoẻ, thế nhưng, sự xuất hiện lần này cũng đủ gây ấn tượng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ vừa khoe ảnh tại sự kiện này. Đáng chú ý, trong loạt ảnh mới đăng tải, nữ diễn viên sánh đôi tình tứ bên một mỹ nam điển trai còn kèm dòng tỏ tình lãng mạn. Cụ thể, "đại gia kim cương" của Vbiz viết: “YÊU em, yêu mãi, yêu cuồng, yêu say. EM hứa sẽ chẳng đổi thay. NHÉ anh, ta hãy chọn ngay ngày lành”Nếu ghép các chữ đầu mỗi dòng của bài thơ đó thì sẽ ra câu: “Chàng ơi, Kỳ yêu anh mất rồi làm sao, yêu em nhé”.

Lý Nhã Kỳ cuối cùng cũng chịu công khai người tình trẻ kém gần 20 tuổi, danh tính và nhan sắc của đàng trai mới đáng chú ý? - Ảnh 1
Lý Nhã Kỳ công khai tỏ tình với mỹ nam điển trai - Ảnh: Chụp màn hình

Đây được xem là lần hiếm hoi mà Lý Nhã Kỳ bày tỏ tình cảm với mỹ nam. Trước đó, dù đã không ít lần được ghép đôi với các 'nam thần Vbiz' thế nhưng nữ diên viên đều phủ nhận mối quan hệ. Do đó, chàng trai đặc biệt lần này được cư dân mạng nhanh chóng 'truy tìm' danh tính.

Lý Nhã Kỳ cuối cùng cũng chịu công khai người tình trẻ kém gần 20 tuổi, danh tính và nhan sắc của đàng trai mới đáng chú ý? - Ảnh 2
Danh tính đàng trai nhanh chóng được cư dân mạng truy tìm - Ảnh: FBNV

Được biết, mỹ nam điển trai đó là nam MC Lucas Castellani của kênh FoxTV. Anh chỉ mới 22 tuổi, sinh ra ở Belo Horizonte (Brazil). Gây sức hút với thân hình vạm vỡ, chiều cao 'khủng' và gương mặt nam tính nên anh khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Anh có nhiều mối quan hệ với loạt 'sao' đình đám bao gồm Hadid, Katy Perry, Lady Gaga và đặc biệt là cực thân với Kim Kardashian.

Lý Nhã Kỳ cuối cùng cũng chịu công khai người tình trẻ kém gần 20 tuổi, danh tính và nhan sắc của đàng trai mới đáng chú ý? - Ảnh 3
Mỹ nam điển trai xuất hiện tình tứ bên Lý Nhã Kỳ chính là nam MC Lucas Castellani của kênh FoxTV - Ảnh: FBNV

Trong bộ ảnh tình tứ xuất hiện cùng nhau tại Cannes, Lý Nhã Kỳ khoe nhan sắc kiêu sa, quyến rũ bên Lucas Castellani. Trong khi đó, 'mỹ nam' gốc Brazil bảnh bao với bộ suit trắng, vô cùng lịch lãm. Cả hai thể hiện được sự 'ăn rơ' từ lối diễn đến ánh mắt trong concept ngẫu hứng này.

Lý Nhã Kỳ cuối cùng cũng chịu công khai người tình trẻ kém gần 20 tuổi, danh tính và nhan sắc của đàng trai mới đáng chú ý? - Ảnh 4
Cả 2 kết hợp ăn ý ngay từ lần hợp tác đầu tiên - Ảnh: FBNV

Sau lần hợp tác đầu tiên, Castellani đã bất ngờ đăng tải ảnh Lý Nhã Kỳ lên Instagram có 1,4 triệu người theo dõi của mình. Bên cạnh, anh cũng dành nhiều lời có cánh cho nữ đại gia kim cương. Anh bày tỏ rằng Lý Nhã Kỳ không chỉ tinh tế và khéo léo khi chọn trang phục, phụ kiện mà còn biết cách tạo cảm xúc cho người đối diện. Vì lý do đó, ngôi sao thời trang 9X đã dành nhiều sự trân trọng cho Lý Nhã Kỳ. Anh còn ngỏ lời mời Lý Nhã Kỳ sang Mỹ để cả hai có thể bàn nhiều dự án kết hợp.

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