Chi hơn 50 tỷ để 'sải bước' trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes, Lý Nhã Kỳ gây lo lắng khi bất ngờ thông báo hủy toàn bộ lịch trình còn lại

Lý Nhã Kỳ có thông báo bất ngờ về việc hủy toàn bộ lịch trình tại Liên hoan phim Cannes khiến khán giả không khỏi tiếc nuối.

Lý Nhã Kỳ từng gây ấn tượng qua các vai diễn trong các bộ phim đình đám một thời như Kiều nữ và đại gia, Tình yêu còn mãi, Gió nghịch mùa, Mùa hè lạnh,... Sau thời gian tạm dừng hoạt động nghệ thuật để tập trung kinh doanh, vài năm trở lại đây, nữ diễn viên có màn comeback trở lại khá mạnh mẽ từ gameshow đến phim ảnh,... Thời gian gần đây, Lý Nhã Kỳ trở lại hoạt động nghệ thuật rất tích cực - Ảnh: Internet Gần đây nhất, khán giả không ngừng trông ngóng sự xuất hiện của Lý Nhã Kỳ tại Liên hoan phim Cannes danh giá. Cũng như thường lệ, nữ diễn viên sẽ luôn chuẩn bị những bộ cánh lộng lẫy nhất để tham dự sự kiện này. Tuy nhiên, mới đây, chiều 24/5, trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ bất ngờ thông báo hủy toàn bộ lịch trình tiếp theo tại Cannes bởi sức khỏe không đảm bảo gây nhiều sự chú ý. Cụ thể, nữ diễn viên "Kiều nữ và đại gia" cho hay:

“Vì lịch trình ở Cannes khá dày đặc và liên tiếp nhiều ngày, cả Ekip đã kiệt sức và sức khỏe của Kỳ cũng không đảm bảo. Nên là Ekip đã cùng họp và đưa ra quyết định sẽ hủy toàn bộ lịch trình còn lại của Kỳ tại Cannes năm nay. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ & theo dõi hành trình của Kỳ nha”. Lý Nhã Kỳ phải hủy bỏ toàn bộ lịch trình còn lại tại Cannes vì lý do sức khỏe - Ảnh: Chụp màn hình Qua dòng trạng thái cho thể thấy, không chỉ riêng Lý Nhã Kỳ mà cả ê kíp của cô cũng đã hoàn toàn kiệt sức sau 5 ngày tất bật chuẩn bị tỉ mỉ từng khâu để Lý Nhã Kỳ xuất hiện thật ấn tượng trên thảm đỏ quốc tế. Trước thông báo bất ngờ này, khán giả bày tỏ sự tiếc nuối nhưng không quên dặn dò nữ diễn viên giữ gìn sức khỏe.

Nữ diễn viên đã chi số tiền khủng để đầu tư cho sự xuất hiện lộng lẫy tại Cannes - Ảnh: FBNV Trước đó, trao đổi với Tổ Quốc, Lý Nhã Kỳ cho biết đã chi số tiền khủng là hơn 50 tỷ đồng cho những ngày tham dự Cannes. Cụ thể, cô cho biết: "50 tỷ ở đây chỉ liên quan đến vấn đề đi đứng, ăn ở, quần áo và ê-kíp... còn nếu cả tổng thể thì tôi chưa biết nó sẽ lên đến con số bao nhiêu vì còn cả những bộ trang sức kim cương nữa. Thực ra Cannes là cuộc chơi của những ngôi sao hàng đầu của các quốc gia, và là liên hoan phim lớn nhất hành tinh, chuẩn bị "kĩ kĩ" một chút không sao". Lý Nhã Kỳ chuẩn bị rất kỹ cho sự xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes - Ảnh: FBNV Chia sẻ thêm về lần tham gia Cannes năm nay, Lý Nhã Kỳ cho hay: "Sau 6 mùa xuất hiện và xây dựng hình ảnh ở Cannes, Kỳ rất vui khi luôn là gương mặt quen thuộc với các tay máy bởi gu thời trang luôn khiến người ta chờ đợi dõi theo. Đặc biệt là Getty Images đã luôn bắt lấy những khoảnh khắc thật đẹp của Kỳ trên thảm đỏ và truyền tải đến các khán giả quốc tế".

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