Lý Nhã Kỳ gây lo lắng với hình ảnh cánh tay đỏ ửng vì bị bỏng, còn mang thêm tâm trạng đầy hoang mang ngay lúc này!

Hậu trường 19/05/2022 15:04

Hình ảnh Lý Nhã Kỳ vừa chia sẻ khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Những ngày gần đây, Lý Nhã Kỳ thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả bởi sự tái xuất trở lại màn ảnh rộng với vai nữ chính sau nhiều năm tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh đó, không chỉ đơn giản trong vai trò diễn viên mà đây cũng là bộ phim Lý Nhã Kỳ tham gia sản xuất. 

Bên cạnh bận rộn với lịch trình ra mắt phim mới, được biết, Lý Nhã Kỳ cũng đang tất bật sang Pháp tham dự Liên hoan phim Cannes. Tuy nhiên, quá trình để tham dự lần này của nữ diễn viên có vẻ gặp nhiều khó khăn. Điển hỉnh là mới đây nhất, trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ bất ngờ đăng tải hình ảnh cánh tay bị phỏng thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. 

Lý Nhã Kỳ gây lo lắng với hình ảnh cánh tay đỏ ửng vì bị bỏng, còn mang thêm tâm trạng đầy hoang mang ngay lúc này! - Ảnh 1
Hình ảnh cành tay đỏ ửng của Lý Nhã Kỳ thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ - Ảnh: Chụp màn hình

Theo nữ diễn viên chia sẻ, lý do dẫn đến cánh tay đỏ ửng như vậy là do phải dán salonpas trong khi da lại quá nhạy cảm. Chính Lý Nhã Kỳ cũng bày tỏ sự lo lắng về tình trạng này: “U là trời,  tui ghét cái da của tui quá đi. Dán salonpas mà phỏng hết cánh tay luôn, còn 10 tiếng nữa đi thảm đỏ giờ không biết làm sao với cánh tay phỏng này”.

Lý Nhã Kỳ gây lo lắng với hình ảnh cánh tay đỏ ửng vì bị bỏng, còn mang thêm tâm trạng đầy hoang mang ngay lúc này! - Ảnh 2
Trước thềm tham dự Liên hoan phim Cannes, nữ diễn viên vô cùng lo lắng trước tình trạng cánh tay như thế này - Ảnh: Internet

Ngay sau khi chia sẻ, rất nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận thăm hỏi nữ diễn viên, mách cô mẹo để có thể sớm khỏi. Đồng thời, nhiều người cũng mong Lý Nhã Kỳ nên giữ sức khỏe thật tốt dù lịch trình có phần bận rộn. 

Lý Nhã Kỳ gây lo lắng với hình ảnh cánh tay đỏ ửng vì bị bỏng, còn mang thêm tâm trạng đầy hoang mang ngay lúc này! - Ảnh 3
 Lý Nhã Kỳ đã thử 50 bộ đồ, nhiều bộ trang sức và layout make-up khác nhau để tham dự Cannes lần này - Ảnh: Internet

Được biết, để chuẩn bị chỉn chu cho lần tham dự Liên hoan phim Cannes lần này, Lý Nhã Kỳ đã thử 50 bộ đồ, nhiều bộ trang sức và layout make-up khác nhau. Trước đó, Lý Nhã Kỳ cũng từng chia sẻ: “Trong hàng nghìn khách mời đến Cannes, có thể có người sẽ không hiểu ngôn ngữ của nhau, nhưng thời trang là sự kết nối. Với ba phút trên thảm đỏ, bạn không thể giới thiệu hết về bản thân nhưng qua bộ đồ mặc sẽ cho mọi người biết bạn là ai, làm nghề gì, quan trọng nhất là xuất thân từ nền văn hóa nào”.

Lý Nhã Kỳ bất ngờ bật khóc trong buổi ra mắt phim mới, làm khán giả xót xa hơn khi tiết lộ sự thật phía sau

Lý Nhã Kỳ bất ngờ bật khóc trong buổi ra mắt phim mới, làm khán giả xót xa hơn khi tiết lộ sự thật phía sau

Mặc dù là ngày vui khi bộ phim mới được ra mắt nhưng Lý Nhã Kỳ đã không giấu nổi những giọt nước mắt bởi nguyên nhân không ai ngờ đến.

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