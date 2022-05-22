Lý Nhã Kỳ khoe vai trần gợi cảm, đọ sắc bên mỹ nhân quốc tế tại LHP Cannes khiến ai cũng ngỡ ngàng

Hậu trường 22/05/2022 15:18

Lý Nhã Kỳ liên tục gây ấn tượng khi tham dự Liên hoan phim quốc tế Cannes, nhan sắc U40 khiến ai cũng phải ngỡ ngàng.

Có mặt tại Pháp để tham dự sự kiện mang tầm vóc quốc tế, Lý Nhã Kỳ đang chứng minh đẳng cấp không thua kém bất kì ngôi sao nào. Sau 2 ngày gây dấu ấn đặc biệt tại thảm đỏ LHP Cannes bởi sự đầu tư chỉn chu về trang phục và đeo kim cương tiền tỷ, Lý Nhã Kỳ tiếp tục bùng nổ trong ngày thứ 3 dự sự kiện.

Mới đây Lý Nhã Kỳ đã đăng tải outfit trong ngày thứ 3 Liên hoan phim Cannes lần thứ 75. Theo đó, nữ nghệ sĩ xuất hiện tại trung tâm hội nghị The Palais des Festivals et des Congrès đã thu hút sự chú ý, quan tâm của công chúng và truyền thông quốc tế.

Lý Nhã Kỳ khoe vai trần gợi cảm, đọ sắc bên mỹ nhân quốc tế tại LHP Cannes khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 1
Lý Nhã Kỳ diện đầm màu kem, đính kết lông vũ để xuất hiện trong ngày 3 LHP Cannes. - Ảnh: FBNV

Trong ngày thứ 3 đổ bộ vào thảm đỏ Cannes, Lý Nhã Kỳ đã khéo léo diện 1 chiếc váy khoe trọn đôi vai trần gợi cảm. Tông màu trắng càng làm cho nữ diễn viên trở nên lộng lẫy và sang trọng trước ống kính camera. Không cần quá hở hang và phô trương, Lý Nhã Kỳ ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ khi "hack tuổi" U40 của mình. Có thể thấy cô nàng sở hữu làn da trắng nõn nà cùng gương mặt căng mịn không kém cạnh những nữ nghệ sĩ khác.

Lý Nhã Kỳ khoe vai trần gợi cảm, đọ sắc bên mỹ nhân quốc tế tại LHP Cannes khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 2
Nữ diễn viên búi tóc cao để khoe visual trước ống kính. - Ảnh: FBNV

Với body hoàn hảo cùng số đo 3 vòng bốc lửa, những chiếc váy ôm body là sự lựa chọn hoàn hảo cho Lý Nhã Kỳ khi xuất hiện tại một địa điểm quan trọng như vậy. Khác với 2 lần xuất hiện trước đó trên thảm đỏ, ở lần xuất hiện này Lý Nhã Kỳ đã mang một ít trang sức và phụ kiện hơn nhằm tôn lên vẻ đẹp của bộ đồ đang mặc.

Lý Nhã Kỳ khoe vai trần gợi cảm, đọ sắc bên mỹ nhân quốc tế tại LHP Cannes khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 3
Lý Nhã Kỳ quyền lực và lộng lẫy ở khu vực thảm đỏ. - Ảnh: FBNV
Lý Nhã Kỳ khoe vai trần gợi cảm, đọ sắc bên mỹ nhân quốc tế tại LHP Cannes khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 4
Nữ diễn viên được nhiều nhiếp ảnh quốc tế săn đón. - Ảnh: FBNV

Cũng tại thảm đỏ, Lý Nhã Kỳ có cơ hội gặp gỡ và đọ sắc cùng mỹ nhân sinh năm 2000 - Larson Thompson. Mỹ nhân 22 tuổi là diễn viên, người mẫu, vũ công Mỹ. Cô từng trình diễn cho Dior, Fendi, Juicy Couture, Superga, Target, Puma... Ngoài ra, Larson Thompson còn hợp tác với các nghệ sĩ lớn như Christina Aguilera, Janet Jackson, Katy Perry với vai trò vũ công.

Lý Nhã Kỳ khoe vai trần gợi cảm, đọ sắc bên mỹ nhân quốc tế tại LHP Cannes khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 5
Lý Nhã Kỳ đọ sắc cùng Larson Thompson - diễn viên, người mẫu, vũ công Mỹ. - Ảnh: FBNV

Lý Nhã Kỳ chia sẻ sau 3 ngày dự sự kiện: "Sau 6 mùa xuất hiện và xây dựng hình ảnh ở Cannes, Kỳ rất vui khi luôn là gương mặt quen thuộc với các tay máy bởi gu thời trang luôn khiến người ta chờ đợi dõi theo. Đặc biệt là Getty Images đã luôn bắt lấy những khoảnh khắc thật đẹp của Kỳ trên thảm đỏ và truyền tải đến các khán giả quốc tế. 

Để luôn xuất hiện một cách đẳng cấp nhất và thần thái nhất tại LHP Cannes hàng năm, mỗi lần xuất hiện là một lần biến hóa với các phong cách khác nhau. Và hơn bao giờ hết là cần sự trợ giúp của ekip, của các nhà thiết kế". 

Lý Nhã Kỳ khoe vai trần gợi cảm, đọ sắc bên mỹ nhân quốc tế tại LHP Cannes khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 6
Hình ảnh Lý Nhã Kỳ xuất hiện trên nhiều trang tin quốc tế. - Ảnh: FBNV

Trong chuyến đến Cannes dài ngày, cô mang theo 43 vali hành lý. Diễn viên cho biết rằng, cô đầu tư trang phục, trang sức, êkíp... với chi phí hàng chục tỷ đồng. Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982 tại Vũng Tàu, là diễn viên, nhà đầu tư điện ảnh, doanh nhân. Cô được biết đến qua các vai diễn ấn tượng trong "Kiều nữ và đại gia", "Tình yêu còn mãi", "Gió nghịch mùa", "Mùa hè lạnh"... Cô cũng từng là Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2012.

Từ khóa:   Lý Nhã Kỳ LHP Cannes Lý Nhã Kỳ tham dự LHP Cannes

TIN MỚI NHẤT

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 2 giờ 13 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 3 giờ 27 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 4 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 43 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 8 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?