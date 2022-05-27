Stylist lên tiếng 'minh oan' cho Lý Nhã Kỳ trước loạt đồn đoán bị truyền thông quốc tế tại LHP Cannes 2022 'ngó lơ' và phản ứng của cư dân mạng

Hậu trường 27/05/2022 14:56

Mới đây, stylist của của Lý Nhã Kỳ đã lên tiếng nói rõ về nghi vấn nữ nghệ sĩ truyền thông quốc tế "ghẻ lạnh" tại LHP Cannes 2022.

Mới đây, ngày 24/5 vừa qua, Lý Nhã Kỳ bất ngờ đăng đàn thông báo sẽ hủy toàn bộ lịch trình còn lại tại LHP Cannes vì lý do sức khỏe khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Cũng liên quan đến Lý Nhã Kỳ tại Cannes, nhiều netizen đoán rằng nữ diễn viên dừng tham dự liên hoan phim này vì bị "ngó lơ" tại thảm đỏ.

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Nhiều tin đồn cho rằng Lý Nhã Kỳ không được truyền thông quốc tế quan tâm -  Ảnh: Internet

 Mới đây, stylist của của Lý Nhã Kỳ tại Cannes 2022 đã đăng status nói rõ mọi việc. Theo người này, mỗi lần xuất hiện của người đẹp được ekip chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ, cầu kì. Dù vậy, Lý Nhã kỳ chỉ có 3 phút để tỏa sáng trên thảm đỏ Cannes vì đằng sau vẫn có rất nhiều nhân vật đình đám đang chờ đợi.

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Bài viết của stylist - Ảnh: Chụp màn hinh

"Hàng trăm photo 2 bên, mọi người đều đồng loạt gọi tên Ms. Ky, Ms. Ky thì Ms. Kỳ sẽ quay về hướng các photo đó. Khi chị Kỳ quay mặt về bên nào thì photo bên đó chụp, nếu quay lưng lại dãy photo phía sau thì họ bỏ máy xuống vì họ không chụp được gì hoặc họ sẽ tiếp tục chụp celeb và khách mời khác đứng sau chị

Chỉ có khách mời danh dự và Celeb mới được những góc máy xuất thần như những tấm từ camera trên cao thấy được độ hoành tráng của thảm đỏ, những khán giả và khách mời đi vé mời bình thường thì sẽ không có được những góc máy này" - Stylist lên tiếng về tin đồn Lý Nhã Kỳ bị "ghẻ lạnh" tại LHP Cannes 2022.

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Bình luận của cư dân mạng -  Ảnh: Chụp màn hinh

Ngoài ra, stylist này cũng cho biết ekip đi cùng chỉ chụp ảnh Lý Nhã Kỳ tại khách sạn, còn tất cả khoảnh khắc trên thảm đỏ của nữ diễn viên đều được truyền thông quốc tế chụp lại. Từ những gì nói trên, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng với sức ảnh hưởng của Lý Nhã Kỳ tại Cannes. Bên dưới bài viết, netizen đã để lại nhiều bình luận khen ngợi, ngưỡng mộ danh tiếng của nữ nghệ sĩ.

 

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Từ khóa:   Lý Nhã Kỳ tại Cannes LHP Cannes truyền thông quốc tế

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