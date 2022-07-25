Động thái mới nhất của Trấn Thành giữa tin đồn ly hôn khiến dân tình "rối lại càng rối"

Sao Việt 25/07/2022 20:40

Giữa tin đồn hôn nhân "rạn nứt", bài đăng mới nhất của Trấn Thành càng khiến netizen không khỏi hoang mang.

Mới đây nhất, vào tối ngày 25/7, trang cá nhân của Trấn Thành bất ngờ đăng loạt ảnh đen trắng với những câu nói về hôn nhân cùng dòng trạng thái đầy khó hiểu: “Tất cả những gì đã trải qua ... với tôi là DI SẢN.”

Động thái mới nhất của Trấn Thành giữa tin đồn ly hôn khiến dân tình 'rối lại càng rối' - Ảnh 1
Bài đăng của Trấn Thành.

Cụ thể, nam nghệ sĩ đã đăng tải các phát ngôn về hôn nhân và tình yêu mà trước đây anh từng nói trên sóng truyền hình. Tuy nhiên cách thể hiện của bài đăng này khiến nhiều người hoang mang.

Động thái mới nhất của Trấn Thành giữa tin đồn ly hôn khiến dân tình 'rối lại càng rối' - Ảnh 2

 Động thái mới nhất của Trấn Thành giữa tin đồn ly hôn khiến dân tình 'rối lại càng rối' - Ảnh 3

Động thái mới nhất của Trấn Thành giữa tin đồn ly hôn khiến dân tình 'rối lại càng rối' - Ảnh 4

Dòng trạng của Trấn Thành với ngụ ý coi những điều trải qua là "di sản" cũng như loạt ảnh để phông đen trắng đầy u buồn khiến khán giả vô cùng hoang mang, đoán già đoán non:

- "Đã trải qua” và “DI SẢN”, ảnh đen trắng."

- "DI SẢN nghe hoang mang quá."

- "Từ DI SẢN hiểu nôm na... kết thúc."

Tuy nhiên, luồng ý kiến khác lại cho rằng đây là cách mà Trấn Thành khẳng định tình cảm dành cho vợ giữa tin đồn rạn nứt:

- "Không có đâu, nếu chia thật thì họ không làm rùm beng như này đâu, Trấn Thành khôn ngoan lắm"

- "Di sản đối với dân học văn tụi tui nó có nghĩa là "Vô giá" 

Trấn Thành và Hari Won kết hôn năm 2016, sau 6 năm chung sống cặp đôi được nhiều người mến mộ, quan tâm. Cả hai luôn được khán giả ngưỡng mộ vì tình cảm gắn bó cũng như không ngại dành cho nhau những cử chỉ yêu thương trên sóng truyền hình. Đây không phải lần đầu tiên cặp đôi vướng phải tin đồn chia tay song họ vẫn đăng tải các hình ảnh du lịch thân mật thay cho câu trả lời đến người hâm mộ. 

Động thái mới nhất của Trấn Thành giữa tin đồn ly hôn khiến dân tình 'rối lại càng rối' - Ảnh 5
Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won trong ngày trọng đại của mình.

Cho tới thời điểm này, nam MC vẫn chọn thái độ im lặng trước nhiều tin đồn. Thế nên, hiện tại, tình trạng hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won đang là 1 trong những chủ đề nóng được cư dân mạng đặc biệt quan tâm.

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