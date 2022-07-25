Hải Tú đăng ảnh mới nhưng...nhìn lại rất Sơn Tùng

Hình ảnh mới nhất của Hải Tú thu hút với nhan sắc xinh đẹp, thần thái đỉnh cao nhưng đây mới điều mà điều mà netizen chú ý.

Mới đây, Hải Tú đã đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Một lần nữa cô lại gây sốt khi bất ngờ tái xuất MXH với loạt ảnh mới cực ngầu, khoe chân dài và gương mặt thu hút kèm caption: "Chúc mọi người một đầu tuần nhiều niềm vui nha".

Hải Tú khoe nhan sắc xinh đẹp với làn da trắng cùng chiếc mũi cao.

Bên dưới bài đăng, đa số người hâm mộ đều "khen lấy khen để" nhan sắc của cô và cùng bày tỏ sự chờ đợi ngày cô comeback.

Mặc dù đã một thời gian không có hoạt động gì nổi bật, nhưng mọi hoạt động của nàng thơ Sơn Tùng vẫn được dân tình theo dõi sát sao. Netizen còn đặc biệt chú ý thần thái cùng cách pose dáng của cô nàng như "rập khuôn" với chủ tịch.

Không chỉ nhan sắc, đến cách pose dáng của Hải Tú cũng giống hệt Sơn Tùng.

Kể từ khi chính thức gia nhập M-TP Entertainment, Hải Tú mới có một sản phẩm đầu tiên mang tên Chúng ta của hiện tại. Ngay sau khi phát sóng, cô nàng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của netizen bởi gương mặt xinh đẹp, thân hình mảnh mai và nét diễn tự nhiên. Thế nhưng, ngay sau đó cô vướng vào lùm xùm "trà xanh" làm tan vỡ mối tình 8 năm giữa Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm. Cho đến hiện tại, Hải Tú và công ty chủ quản đều chọn cách im lặng, không đả động bất kì điều gì liên quan.

Hải Tú và Sơn Tùng trong MV Chúng ta của hiện tại.

Mẹ bỉm Phạm Quỳnh Anh hé lộ món quà cực tâm lý từ Đông Nhi Netizen dành nhiều lời khen cho mẹ bỉm Đông Nhi vì món quà chúc mừng vô cùng tinh tế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hai-tu-dang-anh-moi-nhungnhin-lai-rat-son-tung-485931.html