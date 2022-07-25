Mới đây, Ly Ly khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng trước story mà cô đăng trên trang Instagram cá nhân. Cụ thể, giọng ca 24h tâm sự: "Làm sao đây nhỉ. Ly nghĩ mình bị trầm cảm rồi mọi người ạ. Stress căng thẳng lo âu khiến Ly muốn kiệt sức. Mặc dù lúc nào cũng tự nhủ phải thoát ra những cảm xúc tiêu cực này. Nhưng Ly không đủ mạnh mẽ. Ly yếu đuối. Công việc của Ly là mang âm nhạc đến và những điều tích cực đến cho mọi người, là luôn cần cảm xúc để sáng tạo. Nhưng phải làm sao đây khi bản thân Ly đang loay hoay với một mỡ hỗn độn. Tinh thần và sức khỏe bị ảnh hưởng. Nhưng mình đâu còn sự lựa chọn nào khác là phải mạnh mẽ đương đầu đâu nhỉ. Sao cuộc sống khó khăn đến thế".

Dòng trạng thái khiến fan hâm mộ vô cùng lo lắng của nữ ca sĩ LyLy.

Dòng trạng thái này của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, sau đó, Lyly đã đăng đàn trấn an người hâm mộ sau khi nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi han, động viên: “Xin lỗi vì đã truyền năng lượng tiêu cực đến với mọi người. Ly chỉ muốn nói ra cho khuây khỏa thôi. Ly đọc hết những tin nhắn động viên của mọi người rồi. Thật sự không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn mọi người rất rất nhiều. Ly sẽ cố gắng. Mọi người yên tâm nhé”.