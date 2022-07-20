Vợ Phan Mạnh Quỳnh mang thai con đầu lòng, tên của em bé cũng được hé lộ

Đông đảo người hâm mộ và bạn bè đã gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh.

Mới đây, trên trang cá nhân, Phan Mạnh Quỳnh vừa đăng ảnh siêu âm thông báo vợ anh đã mang thai con đầu lòng. Cụ thể, nam nhạc sĩ vui vẻ chia sẻ: "Con mới được hơn 3 tháng, mọi người tạm gọi con là Ốc nhé. Cảm ơn mẹ Vy".

Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh thông báo có con đầu lòng. (Ảnh: FB Phan Mạnh Quỳnh)

Trên trang cá nhân của mình, vợ Phan Mạnh Quỳnh cũng đã có những chia sẻ đầu tiên khi lần đầu mang thai.

"Ốc chào cô chú anh chị ạ

Em bé được hơn 3 tháng rồi hôm nay vợ chồng em mới chia sẻ với mọi người

Ốc đến với vợ chồng em lúc chúng em đã sẵn sàng nhưng em vẫn bất ngờ và bối rối lắm, hơn hết là cảm giác hạnh phúc còn bố em bé khi biết cũng bối rối không kém và kèm theo nhảy nhót mấy vòng. Lần đầu nghe tiếng tim con đập bố còn khóc cơ

“Bố mẹ yêu em bé và mong em bé khoẻ mạnh đến với thế giới này nhé"

Trước tin vui này, đông đảo người hâm mộ và bạn bè đã gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh:

Anh Đức, Khắc Việt, Orange, Mạc Văn Khoa đều chúc mừng tin vui này với nam nhạc sĩ. (Ảnh chụp màn hình)

Phan Mạnh Quỳnh cầu hôn bạn gái vào tháng 9/2018. Sau 2 lần lùi lịch vì dịch bệnh, ngày 16-17/4/2021, Phan Mạnh Quỳnh - Khánh Vy đã tổ chức thánh lễ hôn phối và đám cưới tại quê nhà chú rể (Nghệ An). Sau đó, cả hai tiếp tục tổ chức đám cưới tại nhà gái ở TP. Nha Trang (Khánh Hòa) vào ngày 22/4/2021.

Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh - Khánh Vy.

Sao Việt khi công khai giới tính, gia đình chấp nhận thế nào? Câu chuyện "comeout" chưa bao giờ là điều dễ dàng, đối với sao Việt, đó lại là việc còn khó khăn hơn. Vậy trong cuộc hành trình "tìm lại chính mình", gia đình đã chấp nhận và đối xử với họ như thế nào?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-phan-manh-quynh-mang-thai-con-dau-long-ten-cua-em-be-cung-duoc-he-lo-484654.html