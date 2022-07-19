Sao Việt khi công khai giới tính, gia đình chấp nhận thế nào?

Tuy nhiên sau đó, Thiện Nhân đã xuất hiện trở lại trên mạng xã hội và cho biết mình không hề mất tích. Cô cho biết sở dĩ cô không hoạt động mạng xã hội bởi trang Fanpage hiện đang bị gia đình quản lý. Thời gian này cô và gia đình đang bất đồng quan điểm. Cô bị gia đình ngược đãi, đối xử bất công và bạo lực cả về thể chất lẫn tinh thần chỉ vì cô thuộc cộng đồng LGBT và yêu đương đồng giới.

Những ngày gần đây, sự việc ồn ào xoay quanh nữ ca sĩ Thiện Nhân (Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014) đã thu hút sự quan tâm và chú ý từ công chúng. Mở đầu cho câu chuyện là bài đăng với nội dung "tìm Thiện Nhân mất tích" từ phía gia đình cô. Họ cho biết cô đã ra khỏi nhà được một thời gian và gần đây gia đình đã hoàn toàn mất liên lạc.

Có thể nói, Hương Giang là một trong những cái tên nổi bật nhất trong showbiz Việt thuộc cộng đồng LGBT. Tuy nhiên, trước khi có được những thành công như ngày hôm nay, Hương Giang cũng đã phải trải qua quãng đường đầy đau đớn, khó khăn và vất vả.

Đây cũng là nguyên nhân khiến Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 dọn ra khỏi nhà. Hiện câu chuyện này vẫn đang gây rất nhiều tranh cãi trên mạng xã hội, những ý kiến trái chiều không ngừng nảy sinh.

Năm 2011, Hương Giang chuyển giới từ nam sang nữ, nhưng vì muốn giấu kín nên đã mượn chứng minh thư nhân dân của chị gái để đăng ký thi Vietnam Idol 2012. Sau khi tiến sâu vào vòng trong, cái tên Nguyễn Hương Giang chính thức gắn liền với cuộc đời cô từ đó. Năm 2018, Hương Giang đăng quang ngôi vị Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế và trở thành niềm tự hào của cộng đồng LGBT Việt Nam.

Hương Giang cho biết rằng trong suốt một thời gian dài cô đã không dám gặp bố.

Ban đầu cô gặp rất nhiều khó khăn, bị tất cả mọi người phản đối: "Thời điểm đó không ai ủng hộ tôi cả. Cha mẹ không ủng hộ, mọi người không ai biết và tôi chỉ đi một mình sang Thái. Nhưng nếu không có khoảnh khắc của năm đó, thì sẽ không có khoảnh khắc của Hương Giang bây giờ".

Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho rằng mình khá may mắn bởi sau khi trở về từ quá trình đầy đau đớn, mẹ đã dần chấp nhận: "Trở về từ Thái Lan, tôi không khác quá nhiều, vì trước đó tôi đã ăn mặc và trang điểm như con gái. Mẹ là người đã chăm sóc cho tôi. Bà khóc rất nhiều vì thương tôi phải trải qua những giây phút đau đớn mà không có gia đình bên cạnh".

Nói về bố của mình, Hương Giang chia sẻ: "Phải rất lâu sau bố tôi mới chấp nhận được thực tế là cậu con trai của mình nay đã là một đứa con gái. Rồi dần dần bố cũng ủng hộ và coi tôi như một đứa con gái mà bố rất mực thương yêu".

Hương Giang đăng quang ngôi vị Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018.

Đào Bá Lộc

Cũng giống như nhiều ngôi sao khác trong cộng động LGBT, Đào Bá Lộc từng tâm sự rằng từ nhỏ mình đã không như những đứa con trai khác, Lộc chỉ thích chơi búp bê, xem những phim hoạt hình mà các bạn gái yêu thích như: Thuỷ thủ mặt trăng, nàng tiên cá,...

Luna Đào - Nghệ danh mới của Đào Bá Lộc.

Thế nhưng, để thuận theo ý gia đình, "nữ ca sĩ" vùi đầu vào học hành để không làm mẹ buồn. Vài năm sau, khi vô tình được chạm vào những con búp bê một lần nữa, Luna Đào đã không thể kiềm lòng mà quay lại với sở thích vốn có. Nhận thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong chính bản thân mình, giọng ca "Đơn Phương" quyết định sẽ không cố gắng để gồng mình lên nữa.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Đào Bá Lộc.

Dần dà, gia đình cũng thấu hiểu được mong ước thầm kín của con trai và họ bắt đầu chấp nhận điều đó. Đặc biệt, mẹ Luna Đào là người truyền động lực cho con tìm về đúng con người thật. Hiện tại, người thân luôn ở bên động viên, ủng hộ mọi quyết định của Luna Đào.

Lynk Lee

Từ lâu, người hâm mộ đã quen thuộc với hình ảnh chàng trai thư sinh, hiền lành, chuyên hát các ca khúc dành cho lứa tuổi học trò như Ngày ấy bạn và tôi, Tạm biệt nhé… Đến năm 2020, dân tình đã được một phen chấn động khi ca sĩ Lynk Lee bất ngờ công bố loạt hình ảnh mới của mình sau quá trình chuyển giới đầy khó khăn.

Lynk Lee ngày trước - bây giờ.

Nữ ca sĩ tâm sự rằng, ngay từ nhỏ mình đã có những hành động khá con gái và luôn tự nghĩ mình là một cô công chúa. Đến tuổi trưởng thành, ca sĩ gốc Bắc rơi vào tình cảnh khó xử khi bị mọi người giục lấy vợ. May mắn thay, gia đình đã 'ngấm ngầm' hiểu được Lynk từ ngày xưa nên việc mình công bố mọi chuyện cũng không làm gia đình quá bất ngờ.

Lynk Lee được sống đúng với con người thật sau 30 năm "gồng mình".

Lynk Lee cho biết, cô vẫn cảm nhận được có những lúc gia đình e ngại và khá buồn về chuyện của mình nhưng sau cùng, mọi người vẫn tôn trọng và yêu thương Lynk hết mực.