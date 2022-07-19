Khánh Thi bị đồn có 2 con riêng, Phan Hiển chỉ biết than thở "U là trời"

Sao Việt 19/07/2022 20:31

Trước những lời đồn đoán không hay về Khánh Thi, Phan Hiển có ngay động thái bênh vực bà xã.

Phan Hiển và Khánh Thi là cặp đôi kiện tướng dancesport nổi tiếng của showbiz Việt. Cả hai luôn nhận được sự yêu thương và ủng hộ từ khán giả bởi câu chuyện tình yêu 13 năm vô cùng lãng mạn. Tuy nhiên, khoảng cách tuổi tác từng khiến Khánh Thi và Phan Hiển phải chịu nhiều ồn ào khi đến với nhau. Cặp đôi vẫn hay bị những netizen "kém duyên" thường xuyên mỉa mai, đặt điều về mối quan hệ của mình.

Khánh Thi bị đồn có 2 con riêng, Phan Hiển chỉ biết than thở 'U là trời' - Ảnh 1
Những khoảnh khắc Khánh Thi và Phan Hiển bên nhau luôn khiến khán giả xuýt xoa vì ánh mắt, cử chỉ đều tràn đầy yêu thương.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Phan Hiển bất ngờ đăng tải bức ảnh chụp màn hình bình luận có nội dung không hay nói về bà xã: "Nghe đồn chị này có 2 con trước khi quen em này, nhưng thấy 2 người hạnh phúc vậy là đủ, chúc mừng nha".

Khánh Thi bị đồn có 2 con riêng, Phan Hiển chỉ biết than thở 'U là trời' - Ảnh 2
Bình luận đồn Khánh Thi có 2 con riêng khiến Phan Hiển bức xúc.

Nam kiện tướng dancesport cho biết anh khá "đau đầu" và mệt mỏi trước những bình luận không hay từ khán giả. Ông xã Khánh Thi than thở: "U là trời, em mệt mỏi với mấy bình luận kiểu này quá"

Đây không phải lần đầu tiên anh lên tiếng bênh vực Khánh Thi. Trước đó, Phan Hiển từng đáp trả antifan tung tin anh yêu Khánh Thi chỉ vì... tiền. 

Khánh Thi bị đồn có 2 con riêng, Phan Hiển chỉ biết than thở 'U là trời' - Ảnh 3
Phan Hiển nhiều lần công khai bênh vực bà xã.

Khi đó, Phan Hiển cũng cho biết cảm thấy khá buồn cười khi có người cho rằng vì tiền nên anh mới đồng ý cưới vợ lớn hơn 11 tuổi. Nhiều người hâm mộ đã tiết lộ rằng gia đình nam kiện tướng dancesport cũng giàu có chẳng kém nên việc nói anh lấy Khánh Thi vì tiền là hoàn toàn không chính xác.

Khánh Thi - Phan Hiển là cặp đôi vàng của làng khiêu vũ thể thao Việt Nam. Tới nay, họ đã gắn bó với nhau hơn 13 năm, có 2 đứa con. Đầu tháng 6, sau khi đạt thành tích ấn tượng tại kỳ SEA Games 31, cả hai công bố kế hoạch tổ chức lễ cưới vào cuối tháng 10. Mới đây, khi ghi hình cho 1 chương trình, nam kiện tướng dancesport còn gây bất ngờ khi ngỏ lời cầu hôn bà xã. Phan Hiển cho biết anh và bà xã dự kiến tổ chức đám cưới vào tháng 12/2022.

Khánh Thi bị đồn có 2 con riêng, Phan Hiển chỉ biết than thở 'U là trời' - Ảnh 4
Phan Hiển quỳ gối cầu hôn Khánh Thi.
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Từ khóa:   Khánh Thi Khánh Thi - Phan Hiển

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