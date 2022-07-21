Tin đồn chia tay chưa kịp "hạ nhiệt", Hari Won bỗng nhắc đến chuyện chia ly

Sao Việt 21/07/2022 08:47

Cộng đồng mạng lại được một phen "nháo nhào" trước chia sẻ này của Hari Won.

Tuy kết hôn đã gần 6 năm, thế nhưng, câu chuyện tình yêu của Hari Won - Trấn Thành vẫn luôn được khán giản quan tâm và chú ý. Trong thời gian hẹn hò lẫn cuộc sống hôn nhân, đã có không ít tin đồn không hay về cặp đôi quyền lực nhất nhì showbiz Việt này.

Thời gian gần đây, cả hai đang vướng nghi vấn chia tay khi không tương tác, đăng ảnh bên nhau tình tứ, ngọt ngào như ngày xưa. Không chỉ vậy, Hari Won cũng một mình về Hàn Quốc, trên trang cá nhân, cô chỉ đăng tải hình của bản thân và bạn bè, dân tình tìm mãi không thấy Trấn Thành. 

Tuy nhiên, bên dưới một bài đăng của Hari Won, Trấn Thành đã bình luận "Bộ này quá đẹp nha vợ". Động thái này được nhiều cư dân mạng cho rằng nam MC đang muốn "đập tan" tin đồn mà nhiều người truyền tai nhau trước đó.

Tin đồn chia tay chưa kịp 'hạ nhiệt', Hari Won bỗng nhắc đến chuyện chia ly - Ảnh 1
Bình luận của Trấn Thành "xoá tan" mọi tin đồn chia tay.

Thế nhưng, giữa lúc tin đồn vẫn chưa lắng xuống thì Hari Won lại tiếp tục đăng tải một bài viết chia sẻ cảm nhận của cô sau khi xem xong bộ phim liên quan đến vấn đề "chia ly":

“Giây phút Phim Quyết tâm chia tay kết thúc,

Là giây phút Phim của mình mới bắt đầu.

Ai chưa xem thì phải xem.

Phim hơi dài 2:18.

Nhưng xem xong, nghĩ hoài tới giờ vẫn chưa xong! 

Phim dành cho ai thích suy nghĩ.

Nếu ai thích phim vui, hành động là không nên.”

Tin đồn chia tay chưa kịp 'hạ nhiệt', Hari Won bỗng nhắc đến chuyện chia ly - Ảnh 2
Bài đăng của Hari Won trên trang cá nhân.

Sau khi xem xong, người hâm mộ đã thở phào nhẹ nhõm khi đây có lẽ chỉ là 1 đăng review phim bình thường của Hari Won mà không hề liên quan đến tin đồn thất thiệt vừa qua.

Trấn Thành và Hari Won là cặp vợ chồng có cuộc sống hôn nhân viên mãn khiến nhiều người rất ngưỡng mộ. Cả hai về chung một nhà với nhau năm 2016. Đến nay, Trấn Thành và Hari Won đã có hơn 5 năm là vợ chồng. Trấn Thành từng cho biết, anh cảm thấy may mắn khi tìm được đúng người. 

Tin đồn chia tay chưa kịp 'hạ nhiệt', Hari Won bỗng nhắc đến chuyện chia ly - Ảnh 3
Cặp đôi luôn khiến người khác phải ghen tị bởi những hành động ngọt ngào dành cho nhau.
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