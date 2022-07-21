Vi vu đất Mỹ, Hương Giang diện đồ khoe eo thon, lưng trần quyến rũ "hết nấc"

Sao Việt 21/07/2022 09:37

Hương Giang xả kho bộ ảnh đi dạo phố Mỹ với visual cực đỉnh.

Trong chuyến sang Mỹ mới đây, Hoa hậu chuyển giới khiến người hâm mộ tròn mắt "xuýt xoa" vì ra giữa đại lộ Times Square với chiếc áo phô toàn bộ lưng trần. 

Vi vu đất Mỹ, Hương Giang diện đồ khoe eo thon, lưng trần quyến rũ 'hết nấc' - Ảnh 1Trong bộ ảnh lần này, cư dân mạng đã bị "hớp hồn" với phong cách sexy táo bạo của Hương Giang. Nữ ca sĩ diện chiếc áo quây lụa màu đen, để lộ phần lưng khoe khéo vòng 2 "con kiến" mix cùng quần jeans ống suông và sneaker.

Vi vu đất Mỹ, Hương Giang diện đồ khoe eo thon, lưng trần quyến rũ 'hết nấc' - Ảnh 2

Set đồ giúp Hương Giang trông vừa năng động nhưng cũng không kém phần gợi cảm. Những bộ trang phục táo bạo, khoét ngực sâu, trễ vai luôn được Hương Giang tận dụng triệt để khoe vóc dáng thanh mảnh cùng làn da trắng không tì vết.

Vi vu đất Mỹ, Hương Giang diện đồ khoe eo thon, lưng trần quyến rũ 'hết nấc' - Ảnh 3

Trong những năm gần đây, dù là đi chơi hay đi làm, Hương Giang luôn xuất hiện với phong cách thanh lịch, kín đáo chuẩn style "chủ tịch". Chính vì thế, trong bộ ảnh lần này, mọi người vô cùng ngạc nhiên và không khỏi "u mê". Dưới bài viết, khán giả để lại không ít lời khen "có cánh" tới nữ ca sĩ: 

- Nhìn cái dáng mà chỉ biết ước, đẹp không còn chỗ chê luôn.

- Thời gian bỏ quên tuổi tác của Hương Giang à, trẻ mãi thế này.

- Sang, xịn quá chị ơi. Chỉ em bí quyết ngày càng đẹp như này với.

- Đúng idol của lòng em, vừa xinh vừa giỏi. Phong cách này hợp với chị quá. 

Vi vu đất Mỹ, Hương Giang diện đồ khoe eo thon, lưng trần quyến rũ 'hết nấc' - Ảnh 4

Hương Giang là ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và từng đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. Cô từng cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc được yêu thích như Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh, Tặng Anh Cho Cô Ấy,... Hương Giang còn được mọi người chú ý khi công khai chuyện hẹn hò với CEO Matt Liu. 

 

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Từ khóa:   Hương Giang Hoa hậu Hương Giang Hương Giang - Matt Liu

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