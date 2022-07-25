Mẹ bỉm Phạm Quỳnh Anh hé lộ món quà cực tâm lý từ Đông Nhi

Sao Việt 25/07/2022 10:12

Netizen dành nhiều lời khen cho mẹ bỉm Đông Nhi vì món quà chúc mừng vô cùng tinh tế.

Trên trang cá nhân, mẹ bỉm Phạm Quỳnh Anh đã khoe món quà từ người bạn thân Đông Nhi gửi đến mình nhân dịp chào đón thành viên mới. Cụ thể Đông Nhi đã gửi tặng Phạm Quỳnh Anh chiếc máy giặt để phục vụ cho mẹ bỉm, đặc biệt là giai đoạn sau khi sinh. Phạm Quỳnh Anh chia sẻ: "Chiếc máy giặt cô Đông Nhi tặng mẹ để giặt đồ cho con nè Zoey ơi".

Mẹ bỉm Phạm Quỳnh Anh hé lộ món quà cực tâm lý từ Đông Nhi - Ảnh 1
Món quà của Đông Nhi.

Cùng là bà mẹ bỉm sữa, có lẽ cô nàng hiểu rõ đâu là món đồ tốt nhất, hữu ích nhất cho đàn chị. Bà xã Ông Cao Thắng đã mua riêng một chiếc máy giặt dành cho bé để đàn chị thuận tiện hơn trong việc chăm con.

Mẹ bỉm Phạm Quỳnh Anh hé lộ món quà cực tâm lý từ Đông Nhi - Ảnh 2
Vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng có mặt trong bệnh viện để thăm Phạm Quỳnh Anh sau lần vượt cạn.

Nhiều fan đã chia sẻ "rần rần" món quà đặc biệt này, đồng thời gửi lời khen cho sự tinh tế của Đông Nhi.

- "Đông Nhi tâm lý quá".

- "Đúng chất mẹ bỉm luôn, mẹ bỉm tặng quà cho mẹ bỉm thì còn gì bằng nữa".

- "Chắc là Đông Nhi đã từng được tặng chiếc máy giặt tương tự nên hiểu tâm lý, giờ tặng lại cho Phạm Quỳnh Anh".

- "Món quà không đắt tiền nhưng mang giá trị tâm lý cực kỳ lớn".

Mẹ bỉm Phạm Quỳnh Anh hé lộ món quà cực tâm lý từ Đông Nhi - Ảnh 3
Phạm Quỳnh Anh hạnh phúc chào đón thiên thần thứ 3 chào đời.

Vào ngày 18/7 vừa qua, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã chính thức hạ sinh nhóc tỳ thứ ba trong vô vàn lời chúc từ bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả. dù khoe con lên mạng nhưng vẫn kiên quyết giấu mặt bé. Trong những bức hình được chia sẻ, nữ ca sĩ khéo léo che đi ngoại hình công chúa nhỏ. Người bạn trai bí mật của cô cũng được áp dụng cách tương tự.

 

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Từ khóa:   phạm quỳnh anh sinh con Đông Nhi con Phạm Quỳnh Anh

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