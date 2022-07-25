Những ông bố showbiz Việt hạnh phúc đón con chào đời ở tuổi xế chiều

Được biết, trước bé Mỹ Anh, vợ chồng nam nghệ sĩ đã có chung một cậu con trai tên là Trí Khôi, sinh năm 2018. Ngoài ra, Chiến Thắng còn có 1 con trai lớn và 2 con gái với 2 người vợ trước. Vợ chồng Chiến Thắng thống nhất yêu thương các con như nhau, không phân biệt con chung con riêng. Được biết, gia đình nghệ sĩ Chiến Thắng đã đón cô con gái thứ 5 vào cuối năm ngoái, song đến nay mới chính thức thông báo tin vui này.

Vào tháng 3 vừa qua, nghệ sĩ hài Chiến Thắng bất ngờ đăng tải hình ảnh con gái lên trang cá nhân. Nam nghệ sĩ viết: “Con gái Mỹ Anh kính chào cô dì chú bác”. Trước tâm trạng hào hứng của ông bố U50, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp đã vào để lại bình luận chúc mừng.

Sau khi kết hôn với bà xã kém 16 tuổi, Chi Bảo nhanh chóng đón nhận tin vui khi cùng Lý Thùy Chang đã hạ sinh cậu con trai Gia Khang. Ở độ tuổi U50, nam diễn viên tuyên bố giải nghệ để dành thời gian cho gia đình và tập trung kinh doanh luôn tất bật với những công việc của "bố bỉm".

Nghệ sĩ Tự Long và vợ là Minh Nguyệt kết hôn năm 2015. Vợ của NSND Tự Long là giảng viên trường đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, sở hữu nhan sắc dịu dàng, nữ tính. Trước đó, cặp đôi đã có hai cô con gái.

Gia đình hạnh phúc của nghệ sĩ Tự Long.

Mới đây, Tự Long bất ngờ gửi tin mừng đến người hâm mộ về việc nam nghệ sĩ đã đón thiên thần thứ 4. Dù hiện tại tuổi đã cao nhưng từ những kinh nghiệm thực tế sẵn có trước đây cùng sự hỗ trợ của hai con gái, anh sẵn sàng với cuộc sống bỉm sữa, thay vợ chăm con. Dù đây đã là lần 'lên chức' thứ 4 nhưng cảm xúc của Tự Long vẫn như lần đầu tiên. Nam nghệ sĩ không giấu được sự hạnh phúc khi được bế thành viên nhí trong lòng, ánh mắt luôn lấp lánh niềm vui.

Nam nghệ sĩ không giấu được sự hạnh phúc chào đón thành viên nhí.

Nổi tiếng với nhiều vai diễn trong các phim như Mẹ con đậu đũa, Ai xuôi vạn lý, Đời cát… nhưng đến tháng 4/2012, khi ở tuổi 51, Công Ninh mới lên xe hoa trong một đám cưới ấm cúng. Vợ anh là diễn viên kịch Tuyết Vân, kém anh 21 tuổi. Sau đó, cô đã hạ sinh cho chồng một công chúa nhỏ đầu lòng.

Diễn viên Công Ninh làm cha khi đã gần 60 tuổi.

Công Ninh từng chia sẻ, có con là sự kỳ diệu của tạo hóa, đi đâu cũng chỉ muốn về nhà để được nhìn thấy vợ con, nhìn con ăn, con ngủ mà sung sướng trong lòng.

Nam diễn viên bảo việc có con muộn với mình là hợp lý, vì thời trẻ, anh cũng không có đủ tiền để trang trải, lo cho gia đình sung túc. Quá nửa đời người trải qua nhiều khó khăn, thử thách nghiệt ngã, Công Ninh cảm thấy cuộc sống lạc quan hơn khi có một gia đình ấm áp, lần đầu tiên được làm cha.