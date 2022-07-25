Trước tin đồn mua giải Á hậu 2 Miss Supranational, Kim Duyên nói gì?

Kim Duyên và đơn vị quản lý đã có những phản hồi đầu tiên về tin đồn mua giải.

Chiều 25/7, Kim Duyên có buổi gặp gỡ truyền thông sau khi trở về từ cuộc thi Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2022, với thành tích Á hậu 2. Tại đây, người đẹp Cần Thơ và CEO Bảo Hoàng cũng lần đầu lên tiếng về những tin đồn không hay trong những ngày qua, trong đó có cả tin đồn "mua giải". Kim Duyên cùng đơn vị quản lý gặp gỡ truyền thông. Theo đó, người đại diện phủ nhận thông tin Kim Duyên mua giải tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2022. Anh cho rằng kết quả Á hậu 2 không bất ngờ, hoàn toàn xứng đáng khi Kim Duyên có sự thể hiện ấn tượng, nhiều chuyên trang quốc tế đánh giá cao.

CEO Bảo Hoàng còn cho biết thêm, ban đầu anh và Á hậu đặt mục tiêu cố gắng vào top 5. Tuy nhiên, khi kết quả đạt Á hậu 2 thì họ thấy tiếc vì không đạt được danh hiệu hoa hậu. Chính vì đặt niềm tin lớn vào năng lực của Kim Duyên, nên phía ekip hoàn toàn phác bỏ tin đồn mua giải. Đối với việc mua giải, nếu có mua thì chúng tôi mua bằng sự nỗ lực, sự cố gắng, hoặc mua bằng nước mắt và những đêm Kim Duyên thức để đọc bình luận nghĩ về cuộc thi, để biết bản thân phải cố gắng những gì" - CEO Bảo Hoàng chia sẻ.

CEO Bảo Hoàng - đồng thời là người anh thân thiết với Kim Duyên chia sẻ về tin đồn mua giải Á hậu Quốc tế. Về phía Kim Duyên, cô cũng phủ nhận tin đồn mua giải. Chân dài Cần Thơ thẳng thắn cho biết, dù thành tích Á hậu 2 đã là một thành công, nhưng mục tiêu của cô tại hành trình Miss Supranational 2022 là ngôi vị cao nhất. "Từ khi đảm nhận vai trò tham gia Hoa hậu Siêu Quốc gia, tôi đã đặt kỳ vọng của hoa hậu. Tại vì với sự kỳ vọng của mọi người, tôi luôn muốn đạt danh hiệu cao nhất để không ngừng cố gắng và nỗ lực. Và với danh hiệu Á 2 này, tôi nghĩ đây là câu trả lời rõ ràng nhất trước những hoài nghi của mọi người về mình và với những cá nhân nói tôi mua giải và không công nhận sự nỗ lực, cố gắng của tôi" - Kim Duyên chia sẻ về tin đồn mua giải. Khoảnh khắc Kim Duyên đăng quang Á hậu 2 Miss Supranational 2022. Trước khi giành được thành tích Á hậu 2 tại Miss Supranational 2022, Kim Duyên từng đạt danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, đại diện của Việt Nam tại Miss Universe 2021 và lọt vào Top 16 chung cuộc.

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