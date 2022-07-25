Trước tin đồn mua giải Á hậu 2 Miss Supranational, Kim Duyên nói gì?

Sao Việt 25/07/2022 20:09

Kim Duyên và đơn vị quản lý đã có những phản hồi đầu tiên về tin đồn mua giải.

Chiều 25/7, Kim Duyên có buổi gặp gỡ truyền thông sau khi trở về từ cuộc thi Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2022, với thành tích Á hậu 2. Tại đây, người đẹp Cần Thơ và CEO Bảo Hoàng cũng lần đầu lên tiếng về những tin đồn không hay trong những ngày qua, trong đó có cả tin đồn "mua giải". 

Trước tin đồn mua giải Á hậu 2 Miss Supranational, Kim Duyên nói gì? - Ảnh 1
Kim Duyên cùng đơn vị quản lý gặp gỡ truyền thông.

Theo đó, người đại diện phủ nhận thông tin Kim Duyên mua giải tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2022. Anh cho rằng kết quả Á hậu 2 không bất ngờ, hoàn toàn xứng đáng khi Kim Duyên có sự thể hiện ấn tượng, nhiều chuyên trang quốc tế đánh giá cao.  

CEO Bảo Hoàng còn cho biết thêm, ban đầu anh và Á hậu đặt mục tiêu cố gắng vào top 5. Tuy nhiên, khi kết quả đạt Á hậu 2 thì họ thấy tiếc vì không đạt được danh hiệu hoa hậu. Chính vì đặt niềm tin lớn vào năng lực của Kim Duyên, nên phía ekip hoàn toàn phác bỏ tin đồn mua giải.

Đối với việc mua giải, nếu có mua thì chúng tôi mua bằng sự nỗ lực, sự cố gắng, hoặc mua bằng nước mắt và những đêm Kim Duyên thức để đọc bình luận nghĩ về cuộc thi, để biết bản thân phải cố gắng những gì" - CEO Bảo Hoàng chia sẻ. 

Trước tin đồn mua giải Á hậu 2 Miss Supranational, Kim Duyên nói gì? - Ảnh 2
CEO Bảo Hoàng - đồng thời là người anh thân thiết với Kim Duyên chia sẻ về tin đồn mua giải Á hậu Quốc tế.

Về phía Kim Duyên, cô cũng phủ nhận tin đồn mua giải. Chân dài Cần Thơ thẳng thắn cho biết, dù thành tích Á hậu 2 đã là một thành công, nhưng mục tiêu của cô tại hành trình Miss Supranational 2022 là ngôi vị cao nhất.

"Từ khi đảm nhận vai trò tham gia Hoa hậu Siêu Quốc gia, tôi đã đặt kỳ vọng của hoa hậu. Tại vì với sự kỳ vọng của mọi người, tôi luôn muốn đạt danh hiệu cao nhất để không ngừng cố gắng và nỗ lực.

Và với danh hiệu Á 2 này, tôi nghĩ đây là câu trả lời rõ ràng nhất trước những hoài nghi của mọi người về mình và với những cá nhân nói tôi mua giải và không công nhận sự nỗ lực, cố gắng của tôi" - Kim Duyên chia sẻ về tin đồn mua giải. 

Trước tin đồn mua giải Á hậu 2 Miss Supranational, Kim Duyên nói gì? - Ảnh 3

Khoảnh khắc Kim Duyên đăng quang Á hậu 2 Miss Supranational 2022.

Trước khi giành được thành tích Á hậu 2 tại Miss Supranational 2022, Kim Duyên từng đạt danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, đại diện của Việt Nam tại Miss Universe 2021 và lọt vào Top 16 chung cuộc.

Hải Tú đăng ảnh mới nhưng...nhìn lại rất Sơn Tùng

Hải Tú đăng ảnh mới nhưng...nhìn lại rất Sơn Tùng

Hình ảnh mới nhất của Hải Tú thu hút với nhan sắc xinh đẹp, thần thái đỉnh cao nhưng đây mới điều mà điều mà netizen chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Kim Duyên Kim Duyên Miss Supranational 2022 Hoa hậu Siêu quốc gia 2022

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 1 giờ 40 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 4 giờ 40 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 40 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 6 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"