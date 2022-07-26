Trấn Thành đăng ảnh 'thơm má' Hari Won, dập tan tin đồn hôn nhân rạn nứt: 'Nè thì ly dị'

MC Trấn Thành đăng ảnh tình tứ bên bà xã Hari Won đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Cách đây ít phút, trên trang fanpage, Trấn Thành đã đăng tải bức ảnh hôn má bà xã Hari Won đầy tình tứ dập tan hoàn toàn tin đồn rạn nứt. Đính kèm là dòng trạng thái gây chú ý: "Này thì li dị. Lêu lêu". Được biết, những ngày gần đây Trấn Thành và Hari Won cũng không có sự tương tác qua lại với nhau trên mạng xã hội, động thái mới nhất này của Trấn Thành đã thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trấn Thành đăng ảnh tình tứ bên bà xã Hari Won - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài viết, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận của mình và bày tỏ sự yêu mến đối với vợ chồng Trấn Thành - Hari Won, đồng thời gửi lời chúc phúc mong cặp đôi sẽ mãi mãi hạnh phúc.

Cư dân mạng bày tỏ sự yêu mến với vợ chồng Trấn Thành - Hari Won (Ảnh: Chụp màn hình)

Trước đó, Trấn Thành cũng đã đăng tải bài viết chia sẻ thẳng thắn về tin đồn xoay quanh hôn nhân của anh. Anh tâm sự: "Dành thời gian cho gia đình mình nhiều hơn đi mấy vị. Bớt lo cho vợ chồng em lại. Tụi em còn hạnh phúc lắm! Thậm chí không gây lộn luôn áh, dù chỉ 1 câu! Cảm ơn chư vị anh chị nào nhiệt tình đồn bữa giờ! Tụi em ổn ạh!

Trải qua 6 năm bên nhau, Hari Won và Trấn Thành liên tiếp dính những tin đồn liên quan đến hôn nhân rạn nứt. Đến hiện tại, nam danh hài Trấn Thành đã hai lần liên tiếp có những động thái để đánh bay tin đồn và khẳng định cả hai vẫn còn rất hạnh phúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tran-thanh-dang-anh-thom-ma-hari-won-dap-tan-tin-don-hon-nhan-ran-nut-ne-thi-ly-di-486198.html