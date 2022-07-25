Trấn Thành một lần nói hết về tin đồn 'hợp đồng hôn nhân, ly dị Hari Won', bất ngờ trước phản ứng từ dân mạng

Có thể thấy, MC Người ấy là ai tỏ ra rất bức xúc khi hôn nhân bị đem ra bàn tán và mổ xẻ trên mạng xã hội. Anh không ngại dằn mặt những người luôn dòm ngó hôn nhân của anh và Hari Won rồi tung tin đồn ác ý. "Bớt bớt lại! Dành thời gian cho gia đình mình nhiều hơn đi mấy vị. Bớt lo cho vợ chồng em lại. Tụi em còn hạnh phúc lắm! Thậm chí không gây lộn luôn á, dù chỉ 1 câu! Cảm ơn chư vị anh chị nào nhiệt tình đồn bữa giờ! Tụi em ổn ạ!", Trấn Thành viết.

Tối 25/7, Trấn Thành chính thức lên tiếng về cuộc hôn nhân của anh và bà xã Hari Won . Thông qua bài viết trên trang fanpage, danh hài phủ nhận những đồn đoán trên mạng xã hội, cho rằng, anh và vợ đã "hết hợp đồng hôn nhân" và lặng lẽ chia tay. Trấn Thành khẳng định vợ chồng anh vẫn vô cùng hạnh phúc, hoàn toàn không có chuyện "đường ai nấy đi".

Rồi báo ghép mấy câu nói ngôn tình em đã nói ở chương trình 'Người ấy là ai' vô. Em thấy hay, em post khoe cái tự nhiên đồn 2 vợ chồng em tình cảm rạn nứt, sắp chia tay, rồi hết hợp đồng hôn nhân này nọ. Là sao chời?

Mấy nay em nghe nhiều lời đồn ác ý về vợ chồng em lắm rồi! Định im rồi, nhưng nói miết nên em nói ở đây 1 lần luôn! Để rà lại coi:

- Mới quen thì nói tui là người thứ ba.

- Quen rồi thì nói bà Heo có mới nới cũ.

- Đám cưới thì nói che mắt thiên hạ.

- Cả tháng nay đi quay phim mới đầu tắc mặt tối không chụp hình chung với vợ để post lên thì nói hết hợp đồng hôn nhân.

Sáng tạo ghê hôn?

Cái gì cũng nói được! Hay thiệt chớ!

Giờ vậy hen! Mấy anh chị thử bới tô cơm, ăn liền mấy muỗng xong ngồi suy nghĩ dùm em: 'Ký hợp đồng hôn nhân ai ngu mà ký chi tới 5-6 năm dài dữ vậy'? Thấy ghét, tui gia hạn suốt đời luôn cho ngồi đợi chơi nè! Coi coi chừng nào mấy bạn được đắc ý nha? Thấy hông nói cái làm tới, đồn hoài! Thiệt tình!

Bớt bớt lại!

Dành thời gian cho gia đình mình nhiều hơn đi mấy vị. Bớt lo cho vợ chồng em lại. Tụi em còn hạnh phúc lắm! Thậm chí không gây lộn luôn á, dù chỉ 1 câu! Cảm ơn chư vị anh chị nào nhiệt tình đồn bữa giờ, tụi em ổn ạ!".

Bài đăng trên trang Fanpage Trấn Thành, tối 25/7. Ảnh: Chụp màn hình

Những ngày qua, trên một số diễn đàn chuyên bàn chuyện showbiz bất ngờ râm ran tin đồn Trấn Thành và Hari Won ly hôn. Theo nội dung đăng tải từ hội nhóm này, thì cặp đôi nổi tiếng "hết hợp đồng hôn nhân, đã âm thầm ly hôn". Mọi chuyện trở nên bùng phát khi phía Hari Won cũng trùng hợp đăng tải những dòng trạng thái với tâm trạng buồn, cô đơn.

Tuy nhiên, việc Trấn Thành lên tiếng làm rõ về chuyện ly hôn khiến người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm. Nhiều người ủng hộ cách đối diện thẳng thắn xung quanh vấn đề đời tư của nam MC nổi tiếng này.

Sau status của Trấn Thành, nhiều người đã thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời ủng hộ cách nam MC đối diện với tin đồn. Ảnh: Chụp màn hình

Trấn Thành - Hari Won hẹn hò đầu năm 2016. Trước khi kết hôn cả hai chịu áp lực lớn từ phía dư luận. Hari Won và Trấn Thành bị chỉ trích vì cho rằng cặp đôi quen nhau chỉ vì PR tên tuổi. Tuy nhiên, vào tháng 12/2016, cả hai bỏ qua nhiều dị nghị để tổ chức đám cưới hoành tráng. Kể từ khi về chung một nhà, cặp đôi sống hạnh phúc nhưng cũng không ít lần đối diện với tin đồn ly hôn. Nhưng sau tất cả, họ vẫn bên nhau, cùng xây dựng gia đình kiểu mẫu và hỗ trợ trong công việc.