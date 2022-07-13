Em gái Trấn Thành 'thắp đuốc' đi tìm bảo mẫu cho con gái, đưa ra 1 yêu cầu duy nhất nhưng không ai ứng tuyển

Hậu trường 13/07/2022 11:06

Trả lương hậu hĩnh, không yêu cầu nhiều, nhưng Huỳnh Mi vẫn chưa kiếm được bảo mẫu cho con gái cưng.

Tính chất công việc bận rộn, nên vợ chồng em gái Trấn Thành quyết định tìm bảo mẫu cho con gái Vò Vẽ. Khác với những người nổi tiếng khác khi đăng tin tìm bảo mẫu, Huỳnh Mi tỏ ra rất đơn giản khi đưa ra yêu cầu.

Theo đó, em gái Trấn Thành chỉ đăng 2 câu ngắn gọn, kèm mong mỏi lớn nhất của hai vợ chồng từ bảo mẫu đó là phải "có tâm" với con gái. "Đang rất cần tìm 1 cô vú có tâm. Những cao nhân với người nào giới thiệu giúp em với ạ”, Huỳnh Mi viết trên trang cá nhân.

Em gái Trấn Thành 'thắp đuốc' đi tìm bảo mẫu cho con gái, đưa ra 1 yêu cầu duy nhất nhưng không ai ứng tuyển - Ảnh 1
Vợ chồng em gái Trấn Thành chỉ mong bảo mẫu "có tâm" khi chăm sóc con mình. Ảnh: FBNV

 

Dòng trạng thái của "bà mẹ một con" đăng tải trên mạng xã hội với khá nhiều người vào động viên, quan tâm và hỏi han. Tuy nhiên không một người nào ứng tuyển vào vị trí bảo mẫu.

Em gái Trấn Thành 'thắp đuốc' đi tìm bảo mẫu cho con gái, đưa ra 1 yêu cầu duy nhất nhưng không ai ứng tuyển - Ảnh 2
Em gái Trấn Thành 'thắp đuốc' đi tìm bảo mẫu cho con gái, đưa ra 1 yêu cầu duy nhất nhưng không ai ứng tuyển - Ảnh 3
Huỳnh Mi khổ sở vì vẫn chưa tìm được bảo mẫu, dù yêu cầu không hề khắt khe. Ảnh: Chụp màn hình

 

Mọi người đặc biệt chú ý tới yêu cầu của Huỳnh Mi không quá khó khăn, không quá nhiều, chỉ thuần tuý một yêu cầu duy nhất là “có tâm”. Việc tưởng nghe đâu thuận lợi như thế nhưng lại vô cùng khó khăn.

Câu chuyện "thắp đuốc" đi tìm bảo mẫu của em gái Trấn Thành cũng là mối bận tâm chung của nhiều bậc cha mẹ khác.

Em gái Trấn Thành 'thắp đuốc' đi tìm bảo mẫu cho con gái, đưa ra 1 yêu cầu duy nhất nhưng không ai ứng tuyển - Ảnh 4
Không chỉ Huỳnh Mi, mà nhiều bậc cha mẹ khác khi giao con cho người khác đều thận trọng. Ảnh: FBNV

 

Huỳnh Mi là cô em gái kế Trấn Thành, sinh năm 1991. Cô nàng tốt nghiệp Đại học Quốc tế TP.HCM và không nối nghiệp anh trai, thay vào đó Huỳnh Mi lại theo nghiệp kinh doanh. Năm 2018, cô nàng kết hôn với ông xã người Hong Kong sau 3 năm yêu nhau và có con gái đầu lòng tên là bé Vò Vẽ.

Kể từ sau khi sinh con, Huỳnh Mi ít xuất hiện trên mạng xã hội, dành nhiều thời gian chăm sóc tổ ấm của mình cũng như cho việc kinh doanh. Tuy nhiên, mỗi khi cô đăng bài thì nhiều người cảm thấy ngập tràn cảm giác viên mãn từ gia đình nhỏ của mình.

Em gái Trấn Thành 'thắp đuốc' đi tìm bảo mẫu cho con gái, đưa ra 1 yêu cầu duy nhất nhưng không ai ứng tuyển - Ảnh 5
Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won đều hết mực cưng chiều cô cháu gái nhỏ. Ảnh: FB Trấn Thành

 

Bé Vò Vẽ - con gái của vợ chồng Huỳnh Mi chào đời vào tháng 3/2020, sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, không chỉ là cục cưng của bố mẹ mà còn được vợ chồng Trấn Thành - Hari Won cưng chiều. Mỗi khi A Xìn và vợ chụp ảnh với cô cháu gái là ngay lập tức mạng xã hội rần rần.

Ngoài Huỳnh Mi, trước đó cũng không ít sao Việt thổ lộ gặp trắc trở trong việc tìm bảo mẫu chăm con. Mới nhất có nhẽ phải kể tới nữ ca sĩ Bảo Thy. Nữ ca sĩ đưa ra các tiêu chí sau: "Yêu thương bé và đã có bề dày kinh nghiệm. Không nhận các trường hợp chỉ chăm con, cháu trong gia đình vì Thy cần người chuyên nghiệp 100%.

Nếu đã từng học và làm việc qua các lớp điều dưỡng, hộ lý khoa nhi thì càng tốt. Chăm bé hiện đại, khoa học. Đảm bảo sức khoẻ tốt. Không say xe và máy bay vì gia đình Thy đi du lịch nhiều. Sạch sẽ tuyệt đối. Không vướng bận gia đình, tinh thần thoải mái tập trung cho công việc. Biết nấu ăn để chuẩn bị nấu ăn dặm cho bé".

Em gái Trấn Thành 'thắp đuốc' đi tìm bảo mẫu cho con gái, đưa ra 1 yêu cầu duy nhất nhưng không ai ứng tuyển - Ảnh 6
Bảo Thy từng gây "sốc" khi đăng thông báo tìm bảo mẫu cho quý tử. Ảnh: FBNV

 

Những tiêu chí mà nàng “công chúa bong bóng” đưa ra được cho là khá cao và khó tính đối với một người bảo mẫu thông thường. Trước những phản ứng gắt của mọi người, bà mẹ 1 con không lên tiếng bình luận.

Em gái Trấn Thành 'thắp đuốc' đi tìm bảo mẫu cho con gái, đưa ra 1 yêu cầu duy nhất nhưng không ai ứng tuyển - Ảnh 7
Cựu mẫu Trang Trần cũng yêu cầu khắt khe đối với bà vú của con. Ảnh: FBNV

 

Trang Trần từng là người mẫu nổi tiếng đình đám một thời, được mọi người biết đến với sự thẳng tính và rõ ràng trong tất cả mọi việc. Cô rất yêu thương con gái của mình nên cách đây không lâu cựu người mẫu đăng tải một dòng trạng thái tìm người chăm nom con gái với những yêu cầu dài như sớ Táo quân.

Cụ thể, Trang Trần đăng một bài viết tuyển bảo mẫu qua mạng, trong đó có đến tận 16 điều kiện để được nhận làm việc. Bài đăng thu hút không ít sự quan tâm của công chúng khi cựu người mẫu đưa ra từng yêu cầu cụ thể và minh bạch lương thưởng.

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Từ khóa:   Trấn Thành em gái Trấn Thành Huỳnh Mi

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