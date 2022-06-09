Trấn Thành bị hiểu lầm làm 'chuyện bừa bãi' ngay trên giường từ hành động không lường trước của bà xã

Hậu trường 09/06/2022 15:45

Trấn Thành rơi vào tình huống 'dở khóc, dở cười' khi bị cộng đồng mạng hiểu lầm tai hại.

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân Hari Won đăng tải dòng trạng thái than thở việc phải dọn vệ sinh khi thú cưng “đi bậy” trên ga giường. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như tên của mèo cưng - Xì - nhà Hari Won lại gần giống với tên gọi của Trấn Thành ở nhà - Xìn. Cụ thể, Hari Won viết: “3 giờ sáng quay xong, về nhà tắm dưỡng da, giặt ra giường vì Xì đái dầm. Trời ơi, tui mệt lắm rồi”.

Trấn Thành bị hiểu lầm làm 'chuyện bừa bãi' ngay trên giường từ hành động không lường trước của bà xã - Ảnh 1
Hari Won phàn nàn việc thú cưng đái bậy nhưng lại gây hiểu lầm tai hại. Ảnh: Chụp màn hình

 

Phía dưới dòng trạng thái của Hari Won, cộng đồng mạng và bạn bè cặp đôi phải phì cười vì thoạt đầu không đọc kỹ lại tưởng Trấn Thành làm "chuyện bậy bạ". Nhiều người cho rằng, chú mèo Xì có cái tên khá giống chủ cũng gây tai hại không nhỏ. Điển hình là trong câu chuyện tế nhị này, không ít người đã tưởng nhầm con mèo có tên Xì thành A Xìn (Tên thường gọi Trấn Thành ở nhà).

Nam Thư hài hước: “Đọc chớp nhoáng tưởng Xìn đái dầm”

Song Luân: “Tự nhiên mới ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở đọc ra ‘giặt ra giường vì Xìn đái dầm’ hết hồn”

Diễn viên Kha Ly: “Haha, Xì mà tưởng Xìn hết hồn”

“Đọc thoáng qua tưởng Xìn đái dầm”

“Mới đầu nhìn tưởng Xìn”…

Trấn Thành bị hiểu lầm làm 'chuyện bừa bãi' ngay trên giường từ hành động không lường trước của bà xã - Ảnh 2
Trấn Thành bị hiểu lầm làm 'chuyện bừa bãi' ngay trên giường từ hành động không lường trước của bà xã - Ảnh 3
Trấn Thành bị hiểu lầm làm 'chuyện bừa bãi' ngay trên giường từ hành động không lường trước của bà xã - Ảnh 4
Nhiều người ban đầu nhầm lần chính Trấn Thành mới là thủ phạm. Ảnh: Chụp màn hình

 

Là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng của showbiz Việt hiện tại, nhưng cả Trấn Thành và bà xã Hari Won đều là những người yêu thương động vật. Cả hai sở hữu ba chú mèo lần lượt là Trấn Xì, Elsa và Yaua đều vô cùng nổi tiếng trên mạng xã hội. Tuy nhiên Ya-ua đã chết vào năm ngoái do bị rơi xuống ban công.

Trấn Thành bị hiểu lầm làm 'chuyện bừa bãi' ngay trên giường từ hành động không lường trước của bà xã - Ảnh 5
Vợ chồng Trấn Thành rất yêu động vật. Ảnh: FBNV

 

Được biết, chú mèo tên Xì là giống Mỹ lông dài (Maine Coon) có giá trị lên đến 3.000 USD (tương đương 70 triệu đồng). Trấn Thành tiết lộ, chú mèo này được đi máy bay từ Nga về. Dù ban đầu, nam MC rất "xót ruột" khi vợ chi đến 70 triệu đồng để mua một chú mèo nhưng sau đó, anh rất yêu quý và dành sự quan tâm đặc biệt, thậm chí còn đặt tên cho chú mèo theo tên mình là Trấn Xì.

Chú mèo Nga này là một giống "boss" có bản tính hiền lành và rất thân thiện với con người. Tuy nhiên, chúng lại không có bản tính đòi hỏi được chiều chuộng như hầu hết các loài mèo khác. Ngoài ra, nó còn sử hữu một đôi mắt xanh rất xinh đẹp, đây cũng là đặc điểm nổi bật và dễ nhận ra nhất. Giống mèo này xuất hiện tại Nga vào cuối thế kỉ 19 và dần được nhân giống rộng hơn trên toàn cầu. Việc sở hữu một chú mèo Nga là mơ ước của những người yêu thú cưng.

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Từ khóa:   Trấn Thành Hari Won vợ chồng Trấn Thành

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