Hoàng Oanh 'khóc không thành tiếng' khi được Trấn Thành mai mối cho Anh Đức

Nhắc đến Anh Đức là hầu như khán giả đều nghĩ đến câu chuyện anh bị người bạn thân Trấn Thành mang đi "rao bán" khắp showbiz. Lúc đầu, khán giả cảm thấy vui vẻ với những lời bông đùa của Trấn Thành, tuy nhiên việc liên tục mai mối người bạn thân với các đồng nghiệp nữ bất chấp tình huống khiến khán giả cảm thấy khó chịu.

"Bạn nghĩ sao về diễn viên Anh Đức ?" - Đó là câu hỏi "gây bão" suốt thời gian qua, vô tình mà lại trở thành "thương hiệu" của nam diễn viên sinh năm 1987.

Cách đây không lâu, ông xã Hari Won vừa giới thiệu Anh Đức cho Hoa hậu Thùy Tiên khiến nhiều người không khỏi chê cười thì mới đây, Trấn Thành lại tiếp tục đóng vai “ông tơ” với màn mai mối khiến người được hỏi cũng sượng trân.

Theo đó, trong chương trình Người ấy là ai tập mới đây với sự xuất hiện của nhiều người đẹp là Hoàng Oanh, Hoa hậu Thuỳ Tiên và Bảo Thy cùng Trấn Thành tạo nên nhiều màu sắc hấp dẫn bởi các khách mời đều là những người có kinh nghiệm tình trường. Khi các chàng trai xuất hiện, các cô gái trong trường quay đều phải bất ngờ và dành nhiều lời khen về vẻ ngoài điển trai của họ.

Riêng MC Hoàng Oanh cũng phải thốt lên: “Gu em đó” khiến trường quay bật cười. Nhân lúc này, Trấn Thành liền cà khịa: “Em vẫn chưa thoát khỏi mấy cái gu thuộc về Anh văn này kia hả?”. Cô nàng tiếp tục: “Kỳ lắm anh ơi em cứ vào mấy cái chỗ đó đó, cái gu là cái khó chui ra nhất trên đời”.

Vừa nghe Hoàng Oanh nói xong, Trấn Thành liền giới thiệu người bạn thân: “Anh Đức học tiếng Anh cũng giỏi lắm”. Nữ MC ngay lập tức từ chối: “Dạ thôi anh”, gương mặt của cô nàng cũng khóc không thành tiếng khi nghe nhắc tên người đồng nghiệp.

Hoàng Oanh "khóc không thành tiếng" khi bị Trấn Thành ghép đôi với Anh Đức. Ảnh: Chụp màn hình

Đoạn clip sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người cảm thấy khó chịu, cho rằng Trấn Thành nên dừng lại việc ghép đôi bạn thân với đồng nghiệp nữ. Bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến Anh Đức mà còn khiến các người đẹp khó xử. Dẫu biết rằng, những màn mai mối của Trấn Thành cho bạn thân đều là đùa giỡn với đồng nghiệp, nhưng rất nhiều lần tương tự khiến anh nhận không ít "gạch đá". Nam diễn viên sử dụng hình ảnh của bạn để đùa nhưng vô tình gây dư luận tiêu cực đến cả bạn và bản thân.

Trấn Thành bị chỉ trích khi liên tục ghép đôi bạn thân với đồng nghiệp nữ. Ảnh: Internet

Thoạt đầu, câu chuyện này vốn rất hài hước và được khán giả hưởng ứng. Song, anh chàng dường như ngày một “lạm dụng” và sử dụng miếng hài với hầu hết các bạn diễn khác giới. Điều này dần trở thành chủ đề tranh cãi của cộng đồng mạng.

Có không ít các tên tuổi lớn như Bích Phương, Hòa Minzy đều gặp phải trường hợp làm mai bất ngờ này. Trong đó, phải kể đến nữ ca sĩ Hiền Hồ, người từng bị Trấn Thành “5 lần 7 lượt” gán ghép với chàng bạn thân ngay trên sóng truyền hình.