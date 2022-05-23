Gái xinh bị tố là 'tiểu tam' khi xem SEA Games 31 với chồng người ta: Dính vào G63 của Hiền Hồ là không lệch đi đâu được?

Mặc dù không phải ai đi G63 cũng ngoại tình, nhưng liên tiếp những sự việc xảy ra gần đây xung quanh dòng xe này khiến nhiều người không khỏi bàn tán và gọi đây là siêu xe 'thị phi'.

Hòa chung bầu không khí U23 Việt Nam vô địch SEA Games 31, thì trên các diễn đàn mạng xã hội hiện đang phát sốt trước drama một cặp đôi bị phát hiện ngoại tình ngay trên sóng truyền hình. Một gái xinh bị tố là "con giáp thứ 13" khi bị chính camera man "vạch mặt" khi đi xem bóng đá với chồng người ta. Cặp đôi áo đen sáng nhất sân vận động Mỹ Đình đêm qua. Ảnh: Internet Cụ thể, sau khi bị camera man quay trúng khi xuất hiện trên khán đài trong trận Việt Nam - Thái Lan, cặp đôi bỗng bị một tài khoản mạng tố ngoại tình. Theo đó, người này cho biết: "Ngoại tình mà bị lên tivi luôn. Ông anh này đã có vợ con, đưa bồ đi xem, camera quay lịa lịa. Vợ và hàng xóm ở nhà xem thấy ngơ ngác luôn".

Không những thế, người này còn cho biết thêm: "Tôi nắm trong tay nhiều đoạn bằng chứng mà không tung lên được cơ. Thôi lỡ cỡ thế này kiểu gì người quen chẳng biết, mọi người đang mắt chữ O mồm chữ A rồi!". Một tài khoản mạng xã hội bất ngờ lên tiếng tố người đàn ông ngoại tình và người phụ nữ kia là "tiểu tam". Ảnh: FBNV Dân mạng phát hiện ra bức ảnh cưới của người đàn ông và người bên cạnh khi xem chung kết bóng đá nam U23 Việt Nam SEA Games 31 lại không phải vợ anh chàng này. Ảnh: Internet Thông tin này sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến dân tình dậy sóng. Nhanh chóng sau đó, chân dung gái xinh bị nghi là đi xem bóng với chồng người ta cũng đã tìm ra được. Được biết, cô nàng tên L.T.T, sở hữu gương mặt xinh đẹp, ngoại hình đầy cuốn hút. Hơn nữa, cô còn từng check in cùng chiếc G63 đình đám nhìn chẳng khác gì Hiền Hồ.

Sở dĩ gọi G63 là chiếc xe tai tiếng bởi thời gian gần đây, rất nhiều người đi chiếc xe này gặp drama. Đầu tiên là Sơn Tùng M-TP với "bùng binh tình cảm" Hải Tú - Thiều Bảo Trâm. Hay đình đám nhất là vụ Hiền Hồ với lùm xùm "anh em nương tựa" với người có gia đình. Trước đó, hai ca sĩ nổi tiếng của showbiz cũng check-in bên chiếc xe G63 này. Cô cũng từng check-in bên chiếc xe G63 - giống với siêu xe đình đám của Hiền Hồ Bất ngờ bị réo tên, một tài khoản có tên L.T.T - được cho là "tiểu tam" trong câu chuyện lên tiếng thanh minh. Cô này cho hay: "Ô đợi mình load cái rồi bảo anh camera quay lại. Đợi mình chỉ tay ăn mừng cùng mấy anh xung quanh nữa nhé. Ngồi không cũng dính đạn". Nhân vật chính trong bức ảnh lên tiếng phủ nhận chuyện làm "tiểu tam". Ảnh: Chụp màn hình Hiện tại, chưa rõ thwucj hư ra sao, song, sau khi bị dân mạng đồng loạt tổng tấn công, người này đã khóa trang cá nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gai-xinh-bi-to-la-tieu-tam-khi-xem-sea-games-31-voi-chong-nguoi-ta-dinh-vao-g63-cua-hien-ho-la-khong-lech-di-dau-duoc-470589.html