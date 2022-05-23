'Cú sốc' của hội fan girl: Nhâm Mạnh Dũng đã là 'hoa có chủ', nhan sắc bạn gái 'không phải dạng vừa đâu'

Người dân cả nước đổ xuống đường để ăn mừng chiến tích của đội tuyển U23 Việt Nam. Dòng người nối đuôi nhau trên các con phố, họ hát vang bài ca "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"... Bóng đá khiến con người xích lại gần nhau hơn, niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước được lan tỏa và dâng trào.

Tối qua 22/5, cầu thủ mang áo số 17 Nhâm Mạnh Dũng đã thực hiện cú lắc đầu đưa bóng vào góc cao, hạ gục thủ thành U23 Thái Lan để giúp U23 Việt Nam giành chiếc cúp vô địch môn bóng đá nam SEA Games 31.

Và dĩ nhiên, "người hùng" đêm qua - Nhâm Mạnh Dũng đang là cái tên được chú ý nhiều nhất trên các diễn đàn, trang mạng xã hội. Mọi thông tin về chàng cầu thủ khiến người hâm mộ tò mò, nhất là về chuyện tình cảm. Theo quan sát trên trang cá nhân Facebook, ngoài đăng ảnh bản thân, Nhâm Mạnh Dũng không để lộ bất cứ thông tin hay dấu hiệu nào liên quan đến "nửa kia".

Tuy nhiên, dù không đăng ảnh bạn gái song netizen đã nhanh chóng phát hiện tiền đạo sinh năm 2000 là "hoa có chủ". Thông tin chắc hẳn sẽ khiến nhiều fan girl tiếc nuối.

Với gương mặt sáng, dáng cao, hình thể trong mơ - Nhâm Mạnh Dũng đang "phải duyên" với Quế Linh, một chủ shop thời trang bằng tuổi.

Quế Linh - bạn gái Nhâm Mạnh Dũng - thường đăng tải những khoảnh khắc tình cảm cùng người yêu. Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, profile của cô nàng này tương tự như Mạnh Dũng, đang được săn tìm khắp nơi. Nhìn qua một vài bức ảnh, thấy rõ nhan sắc Quế Linh cuốn hút, ngọt ngào. Chắc chắn trong tương lai, với ảnh hưởng của Nhâm Mạnh Dũng, Quế Linh sẽ có tiềm năng trở thành một hot girl cực nổi.

Trên kênh TikTok của mình, Quế Linh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào của mình với bạn trai. Cô nàng còn cho biết cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2020 và tiết lộ rằng người yêu mình "đảm đang và trưởng thành". Ngược lại, Nhâm Mạnh Dũng cũng chăm chỉ tương tác, comment trêu đùa phía dưới những clip của người yêu.

Bạn gái Nhâm Mạnh Dũng sở hữu ngoại hình xinh đẹp, cuốn hút. Ảnh: FBNV

Vào đêm qua, trước chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam và sắm vai "người hùng" lại là bạn trai, thế nên Quế Linh không thể không chúc mừng, đồng thời cũng để đánh dấu chủ quyền, tránh trường hợp "chồng mình thành chồng người". Theo đó, bạn gái Nhân Mạnh Dũng đã đăng một tải dòng trạng thái chúc mừng lên story: "Cả nhà mình yêu anh. Chúc mừng U23 Việt Nam" kèm theo bức ảnh người yêu cùng đồng đội đang ăn mừng.

Quế Linh chúc mừng bạn trai khi ghi bàn thắng quyết định giúp U23 lên "ngôi vương". Ảnh: Chụp màn hình

Về phía Nhâm Mạnh Dũng, sau khi lập công tại trận chung kết của SEA Games, lượng người theo dõi anh chàng trên trang cá nhân tiếp tục tăng 1 cách chóng mặt. Con số hiện tại đã hơn 63 ngàn người theo dõi.

Nhâm Mạnh Dũng sinh năm 2000, quê Thái Bình, trưởng thành từ lò đào tạo Viettel. Anh là một trong những cầu thủ có thể hình tốt nhất của U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại với chiều cao 1,81 m.