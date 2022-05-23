Những điều thú vị chưa biết về 'người hùng' Nhâm Mạnh Dũng và màn chia sẻ tâm trạng đầy cảm xúc sau khi trở thành 'anh chồng quốc dân' của hội chị em mê bóng

Trả lời truyền thông ngay sau trận đấu, Nhâm Mạnh Dũng nói: "Đây là bàn thắng quý giá trong sự nghiệp của tôi. Bàn thắng đã mang lại chiến thắng và huy chương vàng. Đội tuyển U23 Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn để đến được chiến thắng này. Tôi không thể diễn tả hết niềm vui lúc này. Tôi muốn dành bàn thắng này cho người hâm mộ cả nước.

Nhâm Mạnh Dũng là cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất sau trận chung kết bóng đá nam trong khuôn khổ SEA Games 31. Chàng trai sinh năm 2000 là người ghi bàn thắng quyết định giúp đội tuyển U23 Việt Nam trở thành nhà vô địch.

Ngay sau trận đấu đêm qua, bên cạnh niềm vui chiến thắng của đội tuyển thì "profile" của Nhâm Mạnh Dũng được dân mạng cập nhật liên tục. Chỉ sau 1 đêm, lượt theo dõi trên trang cá nhân của Mạnh Dũng tăng thêm 35 ngàn lượt theo dõi (từ 28 ngàn lên 63 ngàn follow). Cho thấy sức ảnh hưởng khủng khiếp của chàng cầu thủ này.

Tôi xin thay mặt đội tuyển U23 Việt Nam cảm ơn người hâm mộ, dù thời tiết khắc nghiệt nhưng nhiều cổ động viên đã đội mưa đến và phủ kín các khán đài. Chúng tôi xin dành chiến thắng cho tất cả những người yêu bóng đá Việt Nam".

Thông tin về Nhâm Mạnh Dũng được cập nhật liên tục. Ảnh: FBNV

Nhâm Mạnh Dũng sinh ngày 12/4/2000 tại Thái Bình, hiện đang chơi cho CLB Viettel. Khi còn khoác áo U17 Viettel, Nhâm Mạnh Dũng được xem là một tiền đạo tài năng với danh hiệu Vua phá lưới tại VCK U17 Quốc gia 2017. Mạnh Dũng cùng lứa với Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hữu Thắng và Trần Danh Trung. Những cầu thủ này được cơ cấu cho SEA Games 31 từ hơn một năm trước. Dù vậy, đến kỳ Đại hội, chỉ Mạnh Dũng được triệu tập và sử dụng thường xuyên.

Với chiều cao 1m81, Nhâm Mạnh Dũng được HLV Park Hang Seo để ý và triệu tập lên U23 Việt Nam từ năm 2020. Tuy nhiên cầu thủ của Viettel chủ yếu được sử dụng ở vị trí trung vệ lệch trái. Trước khi SEA Games 31 khởi tranh, Liễu Quang Vinh dính chấn thương và chắc chắn vắng mặt. Do đó vai trò của Mạnh Dũng càng được đề cao bởi anh là một trong số ít cầu thủ thuận chân trái có thể chơi trung vệ. Nhưng HLV Park Hang Seo một lần nữa khiến người hâm mộ bất ngờ khi ông “chốt” Mạnh Dũng cho vị trí tiền đạo.

Ngoại hình của chàng cầu thủ quê Thái Bình được đánh giá cao bên cạnh tài năng sân bóng. Ảnh: FBNV

Sau trận mở màn SEA Games 31, Nhâm Mạnh Dũng gây ấn tượng với lối chơi năng nổ và sáng tạo. Không những thế, chàng tiền đạo người Thái Bình con gây ấn tượng với chiều cao 1m81 cùng gương mặt nam tính, góc cạnh. Không chỉ vậy, thân hình cơ bắp của Nhâm Mạnh Dũng cũng khiến hội chị em mê mẩn. Là cầu thủ chuyên nghiệp, anh phải quen với lịch tập đều đặn, cường độ cao. Song song với đó là chế độ dinh dưỡng đảm bảo cung cấp đủ chất để đảm bảo thể lực. Trên trang cá nhân, cầu thủ sinh năm 2000 cũng thường xuyên cập nhật những hình ảnh trong phòng gym.

Gu thời trang đời thường của Nhâm Mạnh Dũng. Ảnh: FBNV

Theo dõi trang cá nhân của Mạnh Dũng, có thể thấy phong cách đời thường của cầu thủ sinh năm 2000 này cũng chú trọng sự đơn giản, màu sắc trung tính như trên sân cỏ. Những bộ đồ ton-sur-ton thể hiện nét năng động thường được anh lựa chọn trong những buổi gặp bạn bè hoặc đi dạo phố. Một món đồ cũng có thể được phối cùng những thiết kế khác không cùng bộ. Người hâm mộ bình luận anh mặc đơn giản nhưng vẫn đẹp nhờ có chiều cao 1,81 m.