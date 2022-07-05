Phi Phụng thẳng thắn 'vạch mặt' một ca sĩ thiếu tôn trọng, còn tiết lộ từng công khai nhắc nhở Trấn Thành

Mới đây, nghệ sĩ Phi Phụng thẳng thắn nói về một số trường hợp cô thấy các nghệ sĩ trẻ không tôn trọng người lớn trong nghề.

Vừa qua, chương trình "Gõ Cửa Trái Tim" có sự xuất hiện của khách mời là nghệ sĩ Phi Phụng. Đáng chú ý, nữ nghệ sĩ không ngần ngại tiết lộ những góc khuất đáng lo ngại về những ngôi sao trẻ trong nghề. Tuy nhiên, điều khiến cô bức xúc nhất về một số nghệ sĩ trẻ hiện nay là vấn nạn trễ giờ, không tôn trọng đoàn phim và các nghệ sĩ tiền bối. Nữ diễn viên nói: "Thế hệ nghệ sĩ đàn anh, đàn chị của tôi, khi hẹn 6 giờ là đúng 6 giờ hoặc sớm hơn là họ đã có mặt. Còn các bạn trẻ không có đâu, mới nổi tiếng chút xíu thôi là bắt đầu đi trễ để đoàn chờ… Trên mạng bây giờ rất dễ nổi tiếng. Ai cũng làm ca sĩ được hết, chứ không phải do tài năng, đều có qua chỉnh sửa này kia...".

Phi Phụng không ngần ngại tiết lộ những góc khuất đáng lo ngại về những ngôi sao trẻ trong nghề - Ảnh: Báo Lao Động Là cây đa cây đề trong giới văn nghệ sĩ miền Nam, Phi Phụng gặp và trải qua rất nhiều chuyện. Cụ thể, một số người không có ý thức về giờ giấc, thường xuyên đi trễ, thiếu tôn trong tiền bối cũng như ekip. Trong một lần đi quay, Phi Phụng cùng cả đoàn đã có mặt để sẵn sàng diễn nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy diễn viên chính xuất hiện. “Vậy mà khi gọi điện, mẹ của nhân vật đó lại trả lời là 'Cháu nó còn ngủ!'. Đó là một ca sĩ nổi tiếng trên mạng nhưng tôi không biết tên”, Phi Phụng chán nản kể lại.

Phi Phụng từng răn dạy Trấn Thành ngay từ khi đàn em bắt đầu có tiếng tăm - Ảnh: Chụp màn hình Trước đây, Phi Phụng từng răn dạy Trấn Thành ngay từ khi đàn em bắt đầu có tiếng tăm. Trong lần gặp gỡ, nữ diễn viên nhắn nhủ đối phương: “Thành ơi Thành, em có thấy nhiều người trước không, người ta nổi tiếng mà giờ giấc vẫn đàng hoàng. Em cũng nên như vậy nghe không?”. Với Phi Phụng, việc đúng giờ là điều rất cần thiết, dù là trước đây hay sau này. Cô mong các lứa đàn em hãy có thái độ làm nghề nghiêm túc, chuyên nghiệp hơn. Phi Phụng nhận thấy, giờ đây các nghệ sĩ gạo cội vẫn luôn làm nghề rất nghiêm túc.

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