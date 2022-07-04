Trấn Thành tiết lộ lý do vẫn chưa có con với Hari Won sau 6 năm chung sống

Hậu trường 04/07/2022 14:12

Mới đây, chia sẻ công khai trên truyền hình, Trấn Thành thể hiện quan điểm của mình về vai trò của con cái trong hôn nhân.

Sau 6 năm bên Trấn Thành, Hari Won vẫn đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Tuy nhiên, cho tới thời điểm bây giờ, cặp đôi vẫn chưa có kế hoạch đón thành viên mới. Điều này khiến nhiều người hâm mộ mong ngóng, đồng thời bày tỏ sự thắc mắc.

Mới đây, trong chương trình "Người ấy là ai", Trấn Thành đã không ngại chia sẻ câu chuyện của mình. Anh bộc bạch: "Thưa các bạn, tôi với bà xã tôi rất hạnh phúc khi chúng tôi vẫn như thế này. Nhiều người cứ hỏi là sao Trấn Thành với Hari lấy nhau lâu quá rồi không có con. Thưa quý vị, mỗi người có nhu cầu có con mới vui. Có nhiều người, người ta cảm thấy có con mới vui, còn tụi tui, tụi tui quá hạnh phúc rồi. Tụi tui còn không đủ thời gian để sống với nhau nữa".

Trấn Thành tiết lộ lý do vẫn chưa có con với Hari Won sau 6 năm chung sống - Ảnh 1
Trấn Thành tiết lộ lý do vẫn chưa có con với Hari Won sau 6 năm chung sống - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, đã kết hôn 6 năm nhưng Trấn Thành và Hari Won vẫn quyết định chưa có con. Bởi vì anh và Hari Won vẫn hạnh phúc và cảm thấy việc có con bây giờ là chưa cần thiết. Cả hai cũng từng lên tiếng về điều này tuy nhiên khán giả và công chúng lại luôn thắc mắc và mong chờ tin vui từ cặp đôi.

Anh chia sẻ tiếp tục: "Chúng tôi không cảm thấy việc có con bây giờ là cần thiết. Quý vị có đứa con rồi, nếu quý vị thương nó thì ồ không còn điều gì tốt hơn. Nhưng nếu quý vị sinh con ra quý vị không có đủ sự hy sinh, thời gian để dạy dỗ nó nên người, thì điều đó có ý nghĩa gì?"

Trấn Thành tiết lộ lý do vẫn chưa có con với Hari Won sau 6 năm chung sống - Ảnh 2
Trấn Thành và Hari Won vẫn quyết định chưa có con - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, MC Trấn Thành không ít lần chia sẻ quan điểm của bản thân về chuyện con cái, đa số đều bày tỏ rằng anh bà xã sẽ sinh con ở một thời điểm thích hợp khi cả hai đã sẵn sàng để làm cha mẹ và cho con có một cuộc sống tốt nhất. Ngoài ra, nam MC nhấn mạnh cho quan điểm của mình rằng nhu cầu hạnh phúc của mỗi người là khác nhau và anh cảm thấy mình vợ thậm chí còn không đủ thời gian để bên nhau chứ đừng nói đến chuyện chăm sóc và giáo dục con.

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Dù luôn bày tỏ sự đam mê của mình đối với ca hát nhưng Trấn Thành lại luôn nhận về nhiều phản ứng tiêu cực từ phía khán giả.

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Từ khóa:   Trấn Thành Hari Won sao Việt

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