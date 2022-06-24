Trấn Thành được khuyên nên 'tập trung làm MC' sau khi song ca với Trịnh Thăng Bình trong bài hát mới

Dù luôn bày tỏ sự đam mê của mình đối với ca hát nhưng Trấn Thành lại luôn nhận về nhiều phản ứng tiêu cực từ phía khán giả.

Mới đây, Trịnh Thăng Bình đã "tái hợp" với Liz Kim Cương trong ca khúc mới Khác Biệt Này Thậm Chí Còn To Lớn Hơn. Đặc biệt là sản phẩm âm nhạc nối tiếp MV Khác Biệt To Lớn của bộ đôi được ra mắt từ 2 năm về trước.

Trịnh Thăng Bình và Trấn Thành song ca Khác Biệt Này Thậm Chí Còn To Lớn Hơn - Ảnh: Internet

Trên Fanpage của mình, Trịnh Thăng Bình cũng đã đăng tải đoạn video anh song ca bài hát này cùng với người đồng nghiệp thân thiết - nam MC Trấn Thành. Điều này cũng dễ hiểu khi Trấn Thành tuy không phải là ca sĩ nhưng thường xuyên thể hiện sự đam mê của mình đối với việc ca hát.

Trong clip, Trấn Thành đảm nhận nhiều vị trí, anh thể hiện phần hát của Liz Kim Cương, phần bè và cả backup. Nam MC rất thoải mái khi "feel" cùng người em thân thiết trong phòng thu.

Nam MC được đánh giá là hát không tự nhiên, chênh phô nhiều chỗ - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả sau khi nghe xong tiết mục song ca này đã nhận xét rằng Trấn Thành đang cố "rướn' ở những nốt cao, nghe khá chói tai. Bên cạnh đó, ở các nốt thấp thì nam MC lại bị nhận xét là cố "gằn giọng", không hề tự nhiên.

Không những vậy, nhiều cư dân mạng đã để lại các bình luận khuyên Trấn Thành hãy chỉ tập trung làm tốt ở mảng MC mà thôi chứ đừng nên "đá sân" làm gì. Bên cạnh đó, cũng có không ít người so sánh giọng hát của Trấn Thành với Chipu.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đây, Trấn Thành cũng từng chia sẻ với truyền thông rằng, anh không hề có ý định sẽ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp mà chỉ hát hò cho vui để ủng hộ bạn bè, người thân thôi. Nam MC tâm sự: "Chưa bao giờ, tôi nói tôi khẳng định lại là tôi chưa bao giờ tôi nói tôi là ca sĩ cả, chưa bao giờ tôi nói câu đó nha. Tôi chỉ là một người yêu âm nhạc và tôi muốn hát, vậy thôi".

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tran-thanh-duoc-khuyen-nen-tap-trung-lam-mc-sau-khi-song-ca-voi-trinh-thang-binh-trong-bai-hat-moi-478828.html