Hậu nghi vấn ly hôn Trấn Thành, Hari Won bất ngờ chia sẻ hình ảnh nhập viện khiến CĐM lo lắng

Hậu trường 25/07/2022 07:00

Tình hình sức khỏe hiện tại của bà xã Trấn Thành khiến cộng đồng mạng không khỏi hoang mang lo lắng.

Cách đây không lâu, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện rầm rộ thông tin Trấn Thành và bà xã Hari Won ly hôn khiến dân tình không khỏi bất ngờ, hoang mang. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, cặp đôi này cũng không hề lên tiếng giải thích gì về tin đồn này.

Mới đây, vào ngày 24/7, Hari Won bất ngờ đăng tải hình ảnh than thở việc cánh tay bị đau nhức, cứng đơ không thể vận động. Sau khi đi bệnh viện thăm khám đã nhanh chóng tìm ra nguyên nhân đau tay là bị viêm cơ do tập thể dục quá sức.

Hậu nghi vấn ly hôn Trấn Thành, Hari Won bất ngờ chia sẻ hình ảnh nhập viện khiến CĐM lo lắng - Ảnh 1
Hari Won chia sẻ hình ảnh đi bệnh viện - Ảnh: Chụp màn hình 

Tiếp đó, trên trang cá nhân, bà xã Trấn Thành cũng đã chia sẻ hình ảnh cánh tay của mình kèm theo dòng trạng thái: "Ban đêm ngủ mà tay nó cứ đứng. Như con ma robot huhu. Tập thể dục dữ dỗi quá cơ bị viêm rồi. Bác sĩ nói nên nghỉ tập 1 tuần. Đúng 1 từ dành cho mình."BUỒN CƯỜI". Mình buồn quá thở dài thì lại thấy mắc cười nên xì. Có hiểu cảm giác vừa thở mà cười ko?

Hậu nghi vấn ly hôn Trấn Thành, Hari Won bất ngờ chia sẻ hình ảnh nhập viện khiến CĐM lo lắng - Ảnh 2
Hari Won tâm sự - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi hình ảnh được đăng tải, khán giả đã nhanh chóng bình luận tìm kiếm nam nghệ sĩ Trấn Thành đồng thời cũng để lại những lời hỏi han, động viên cô vượt qua bệnh tật:

"1987 đâu em.Sao lại một mình chống đỡ thía"

"Em tập thể dục quá sức nên bị đau cơ đó, ngưng tập thể dục cho khỏe nhé"

"Chúc hari nhánh chóng khỏi bệnh"

"Phải nghe lời bác sĩ em à"

"Trấn Thành đâu sao không lo kìa"

Người hâm mộ cũng để ý trong thời gian gần đây, nữ ca sĩ Hari Won liên tục đăng tải hình ảnh bệnh tật triền miên và nhập viện liên tục. Có vẻ như, sức khỏe của giọng ca “Anh cứ đi đi” hiện tại không được ổn định. Được biết, Hari Won vẫn đang tiếp tục điều trị bệnh viêm cơ tại bệnh viện.

Bên cạnh đó, trên trang facebook cá nhân, nữ ca sĩ liên tục đăng tải những bài viết khá buồn về chuyện chia tay. Trong khi ông xã Hari Won lại chọn cách im lặng khiến cư dân mạng không khỏi tò mò và thắc mắc.

Hậu nghi vấn ly hôn Trấn Thành, Hari Won bất ngờ chia sẻ hình ảnh nhập viện khiến CĐM lo lắng - Ảnh 3
Vợ chồng Trấn Thành -  Hari Won ( Ảnh: Internet)

Được biết, Trấn Thành và Hari Won được xem là một trong những cặp đôi vàng trong làng giải trí Việt. Cả hai thường xuyên bày tỏ tình cảm trước chốn đông người. Trải qua nhiều sóng gió sau 6 năm về chung một nhà, đến thời điểm này Hari Won và Trấn Thành vẫn đang là cặp đôi vàng của giới showbiz Việt.

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Từ khóa:   Trấn Thành Hari Won Trấn Thành - Hari Won ly hôn

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