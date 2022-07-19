Giữa ồn ào ly hôn, Trấn Thành có động thái đầu tiên đập tan tin đồn, netizen thở phào nhẹ nhõm?

Hậu trường 19/07/2022 08:54

Động thái mới nhất của Trấn Thành với bà xã Hariwon khiến người hâm mộ thở phào giữa nghi vấn ly hôn.

Vừa qua, trên mạng xã hội rầm rộ tin đồn đôi vợ chồng Trấn Thành - Hariwon ly hôn sau 6 năm về chung một nhà. Đáng chú ý, giữa ồn ào này, trên trang cá nhân, Hariwon còn đăng tải hình ảnh đi du lịch một mình cùng hội bạn mà không có ông xã hộ tống như thường khi. Điều này càng khẳng định cho nghi vấn ly hôn là hoàn toàn có cơ sở.

Giữa ồn ào ly hôn, Trấn Thành có động thái đầu tiên đập tan tin đồn, netizen thở phào nhẹ nhõm? - Ảnh 1
Trấn Thành - Hariwon bất ngờ vướng vào nghi vấn 'hết hợp đồng, sắp ly hôn' khiến người hâm mộ hoang mang - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây nhất, MC Trấn Thành đã có động thái đầu tiên "đập tan" tin đồn ly hôn nhận nhiều sự quan tâm. Cụ thể, dưới một bài đăng về hình ảnh đi du lịch cùng hội bạn của Hari Won, Trấn Thành đã lại bình luận khen ngợi bà xã: “Bộ này quá đẹp nha vợ”. Bình luận này của anh chỉ ngắn gọn vài từ nhưng đã ngầm khẳng định cả 2 vẫn hạnh phúc khiến dân tình cũng một phen thở phào nhẹ nhõm.

Giữa ồn ào ly hôn, Trấn Thành có động thái đầu tiên đập tan tin đồn, netizen thở phào nhẹ nhõm? - Ảnh 2
Bình luận của Trấn Thành dưới bài viết của bà xã đã ngầm đập tan tin đồn ly hôn - Ảnh: Chụp màn hình

Trấn Thành – Hari Won kết hôn năm 2016, đến nay đã có 6 năm gắn bó bên nhau nhưng tình cảm của cặp đôi vẫn bền chặt như lúc đầu. Ngay cả ngoài đời hay trên sóng truyền hình, cả Trấn Thành và Hari Won đều không ngần ngại dành những lời có cánh cho nhau, thậm chí có các cử chỉ thân mật. Khán giả hy vọng cặp đôi sẽ sớm đón “tin vui” trong thời gian gần nhất.

Xôn xao tin Trấn Thành và bà xã Hari Won ly hôn sau 6 năm chung sống, CĐM lên tiếng 'chất vấn' và phản ứng của nam MC?

Xôn xao tin Trấn Thành và bà xã Hari Won ly hôn sau 6 năm chung sống, CĐM lên tiếng 'chất vấn' và phản ứng của nam MC?

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin vợ chồng Trấn Thành - Hari Won ly hôn khiến dân tình vô cùng xôn xao.

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