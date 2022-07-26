Giữa ồn ào hết hợp đồng hôn nhân, phản ứng của Hari Won khi được hỏi 'không đi cùng Trấn Thành' khiến CĐM xôn xao

Mới đây, trong một sự kiện ở TP. Hồ Chí Minh, Hari Won đã chính thức xuất hiện sau những ngày sức khỏe không ổn định và bị bao vây bởi tin đồn rạn nứt tình cảm. Sau khi sự kiện kết thúc, nữ ca sĩ "Anh cứ đi đi" di chuyển ra về và tình cờ được một người hỏi: "Nay Thành không đi theo con hả? Sau khi nghe rõ câu hỏi, Hari Won đã đáp trả kèm theo một nụ cười tươi, cô nói: "Dạ không ạ?

Phản ứng của Hari Won khi nhắc đến Trấn Thành - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, phản ứng của Hari Won nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của cư dân mạng. Có thể thấy, nữ ca sĩ rất thoải mái khi nhắc đến Trấn Thành ở chốn đông người và có thể cô đang ngầm khẳng định mối quan hệ giữa cô và chồng vẫn rất tốt, mọi đồn đoán chỉ từ phía khán giả và không có căn cứ.