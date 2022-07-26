Giữa ồn ào hết hợp đồng hôn nhân, phản ứng của Hari Won khi được hỏi 'không đi cùng Trấn Thành' khiến CĐM xôn xao

Hậu trường 26/07/2022 12:56

Phản ứng của Hari Won khi nhắc đến Trấn Thành giữa tin đồn ly hôn đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Mới đây, trong một sự kiện ở TP. Hồ Chí Minh, Hari Won đã chính thức xuất hiện sau những ngày sức khỏe không ổn định và bị bao vây bởi tin đồn rạn nứt tình cảm. Sau khi sự kiện kết thúc, nữ ca sĩ "Anh cứ đi đi" di chuyển ra về và tình cờ được một người hỏi: "Nay Thành không đi theo con hả? Sau khi nghe rõ câu hỏi, Hari Won đã đáp trả kèm theo một nụ cười tươi, cô nói: "Dạ không ạ? 

Giữa ồn ào hết hợp đồng hôn nhân, phản ứng của Hari Won khi được hỏi 'không đi cùng Trấn Thành' khiến CĐM xôn xao - Ảnh 1
Phản ứng của Hari Won khi nhắc đến Trấn Thành - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, phản ứng của Hari Won nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của cư dân mạng. Có thể thấy, nữ ca sĩ rất thoải mái khi nhắc đến Trấn Thành ở chốn đông người và có thể cô đang ngầm khẳng định mối quan hệ giữa cô và chồng vẫn rất tốt, mọi đồn đoán chỉ từ phía khán giả và không có căn cứ.

Giữa ồn ào hết hợp đồng hôn nhân, phản ứng của Hari Won khi được hỏi 'không đi cùng Trấn Thành' khiến CĐM xôn xao - Ảnh 2
Trấn Thành - Hari Won (Ảnh: Internet)

Thời gian qua, trên mạng xã hội luôn truyền tai nhau tin đồn câu chuyện Trấn Thành và Hari Won "đường ai nấy đi", "hết hợp đồng hôn nhân",...Trước những tin đồn thất thiệt thì mới đây, nam danh hài Trấn Thành đã chính thức lên tiếng sau nhiều ngày vắng bóng.

Giữa ồn ào hết hợp đồng hôn nhân, phản ứng của Hari Won khi được hỏi 'không đi cùng Trấn Thành' khiến CĐM xôn xao - Ảnh 3

Giữa ồn ào hết hợp đồng hôn nhân, phản ứng của Hari Won khi được hỏi 'không đi cùng Trấn Thành' khiến CĐM xôn xao - Ảnh 4
Trấn Thành bức xúc lên tiếng giữa ồn ào ly hôn - Ảnh: Chụp màn hình FBNV

Trấn Thành khẳng định chắc nịch bản thân anh và Hari Won hiện tại đang rất hạnh phúc, thậm chí không tranh cãi dù chỉ một câu. Nam danh hài hài hước chía sẻ: "Cảm ơn chư vị anh chị nào nhiệt tình đồn bữa giờ, tụi em ổn".

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Tình hình sức khỏe hiện tại của bà xã Trấn Thành khiến cộng đồng mạng không khỏi hoang mang lo lắng.

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