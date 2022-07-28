Thí sinh nặng ký của Miss Universe Thailand 2022 bất ngờ bỏ cuộc trước thềm bán kết, khiến fan quốc tế 'tiếc hùi hụi'

Perpetua Smith là một thí sinh được truyền thông và công chúng rất yêu mến tại cuộc thi Miss Universe Thailand 2022 vì nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ và trình độ tri thức cũng như khả năng thuyết trình tiếng Anh ấn tượng.

Mới đây, Perpetua Smith - thí sinh tiềm năng cho vương miện tại Miss Universe Thailand 2022 đã bất ngờ thông báo sẽ bỏ thi ngay trước thềm bán kết. Cô nàng đã vinh dự được nhận vào trường đại học danh tiếng Harvard danh giá và buộc phải dừng chân tại cuộc thi để tiếp tục học lên tiến sĩ. Điều này khiến nhiều người hâm mộ tỏ ra mừng cho người đẹp, tuy nhiên cũng khiến một số tỏ ra tiếc nuối bởi Perpetua Smith là một trong những thí sinh nặng ký nhất tại cuộc thi.

Thí sinh tiềm năng tại cuộc thi Miss Universe Thailand 2022 - Perpetua Smith

Người hâm mộ cho biết họ rất tôn trọng quyết định của cô, nhiều ý kiến cho rằng lựa chọn của cô là đúng đắn bởi không phải ai cũng được nhận vào ngôi trường danh giá này. Một số bình luận còn để lại lời chúc tốt đẹp dành cho cô: 'Hãy theo đuổi giấc mơ của mình nhé cô gái. Tôi hy vọng bạn sẽ thành công cho dù lựa chọn của bạn là gì. Tôi chúc bạn những điều tốt đẹp nhất và vẫn sẽ luôn yêu quý bạn'. Vậy mới thấy, Perpetua Smith được khán giả vô cùng yêu mến và luôn sẵn sàng ủng hộ dù cô có lựa chọn bất kì điều gì.

Nhan sắc xinh đẹp cùng học vấn đáng ngưỡng mộ của người đẹp khiến fan quốc tế dành nhiều lời khen

Để đáp lại tình cảm của người hâm mộ, Perpetua Smith đã quyết định bày tỏ sự cảm ích của mình bằng việc gửi một bức tâm thư đến người hâm mộ, cụ thể người đẹp chia sẻ:

'Đây là một trong những quyết định khó khăn nhất mà tôi từng đưa ra. Tuy nhiên, tôi phải làm điều tốt nhất cho bản thân và làm những gì khiến tôi hạnh phúc. Tôi đã có cơ hội làm việc với những giáo viên tuyệt vời và một đội ngũ tuyệt vời. Tất cả các giám khảo và người hâm mộ đã đưa ra rất nhiều câu hỏi sâu sắc khiến tôi suy nghĩ về mục đích thực sự của mình, và họ đã giúp tôi khám phá ra điều tôi thực sự muốn.

Trong vòng phỏng vấn kín là thời điểm tôi thực sự nhận ra mình muốn gì. Khi Ann hỏi tôi liệu tôi có thể chịu được áp lực của chiếc vương miện hay không. Vào thời điểm đó, tôi biết rằng mình có thể đối phó với áp lực, nhưng đó lại không phải là điều tôi muốn. Tôi không muốn trở thành một tiêu chuẩn của cái đẹp. Tôi muốn trở thành một tiêu chuẩn của trí thông minh. Chỉ cách đây 3 ngày, tôi đã biết rằng mình không muốn nổi tiếng, tôi không muốn tài sản, tôi muốn được học. Tôi muốn trở thành một sinh viên, tôi muốn có bằng tiến sĩ, được đi dạy, nghiên cứu,...

Ngay khi tôi đưa ra quyết định, tôi đã nói với ban tổ chức. Mọi người đều hiểu quyết định của tôi và họ rất ủng hộ. Chúng tôi đều biết mọi người sẽ bị sốc và thất vọng, nhưng cũng biết rằng những người thực sự yêu thương và ủng hộ tôi sẽ tôn trọng quyết định này'

Nhan sắc tuyệt đỉnh của Perpetua Smith tại Miss Universe Thailand 2022

Tuy đấu trường nhan sắc Miss Universe Thailand 2022 đã vắng đi một thí sinh đầy tiềm năng, nhưng khán giả vẫn tiếp tục theo dõi và mong chờ kết quả rằng ai sẽ là người đoạt được danh hiệu danh giá nhất của Miss Universe Thailand 2022.