Hậu ồn ào rời công ty cũ, Hoa hậu Khánh Vân tự làm stylist xây dựng hình ảnh riêng cho bản thân.

Hậu trường 25/07/2022 09:41

Sau khi rời công ty cũ, Hoa hậu Khánh Vân tự chọn váy áo, phụ kiện khi dự sự kiện, chụp ảnh thời trang và xây dựng hình ảnh riêng cho bản thân.

Mới đây, Trên trang cá nhân của mình Khánh Vân vừa đăng tải bộ ảnh mới và thu hút nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Trong hình, nàng hậu diện một bộ trang phục được cắt xẻ táo bạo cùng với chất liệu ánh bạc lấp lánh. Điểm nhấn chính là phần áo choàng quý phái và chiếc vương miệng quyền lực đã giúp Khánh Vân toát lên được thần thái như một nữ hoàng thật thụ cùng khí chất sang chảnh ngút ngàn.

Khanh Van
Hình ảnh được Hoa hậu Khánh Vân đăng tải trên trang cả nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết của nàng Hậu được đăng tải kèm dòng chữ "Styled by me" được người hâm mộ đặc biệt chú ý đến. Được biết trong khoảng thời gian mấy tháng gần đây, Khánh Vân đã tự tay làm stylist cho chính bản thân mình và chủ động xây dựng hình ảnh cho bản thân.

Khanh Van
Với chiếc áo choàng quý phái và chiếc vương miệng quyền lực đã giúp Khánh Vân toát lên được thần thái như một nữ hoàng - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật
Khanh Van
Khánh Vân tự chọn váy áo, phụ kiện khi dự sự kiện, chụp ảnh thời trang và xây dựng hình ảnh riêng cho bản thân - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật

Với nhan sắc ngày càng thăng hạng gần đây, Hoa hậu Khánh Vân nhận được cơn mưa lời khen về những bộ trang phục mà cô diện mỗi lần xuất hiện. Nhiều netizen cho rằng mỗi người đều có điểm mạnh riêng và Khánh Vân cũng thế. Cư dân mạng đánh giá cao khả năng stylist của mỹ nhân 9X và nhận định Khánh Vân là một người có thiên bẩm về thời trang.

Khanh Van

Trước đó, Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2019 cũng từng ra mắt một bộ sưu tập collab cùng NTK Brian Võ. Nàng hậu chia sẻ trên trang cá nhân: "Hồi bé Vân từng ước mơ trở thành nhà thiết kế, và Vân đã có cơ hội thực hiện BST đầu tiên "VinaWoman" kết hợp cùng anh Brian Võ. Hiện tại, Vân cũng đang tự chủ động xây dựng, định hướng hình ảnh và làm stylist cho riêng mình. Vân cũng đang học hỏi từ các anh chị có kinh nghiệm để phát triển bản thân! Cả nhà ủng hộ Vân hông ạ".

Khanh Van
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều fan sắc đẹp đều hi vọng sau khi kết thúc nhiệm kì, Hoa hậu Khánh Vân sẽ trau dồi bản nhiều hơn và tập trung phát triển mảng người mẫu, thời trang, phim ảnh và nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác.

 

Hé lộ mối quan hệ bất ngờ giữa Khánh Vân và công ty quản lý cũ sau khi kết thúc nhiệm kỳ

Hé lộ mối quan hệ bất ngờ giữa Khánh Vân và công ty quản lý cũ sau khi kết thúc nhiệm kỳ

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Khánh Vân đã thành lập công ty riêng và giữ chức giám đốc điều hành (CEO).

Xem thêm
Từ khóa:   HOA HẬU KHÁNH VÂN KHÁNH VÂN HHHV KHÁNH VÂN

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 1 giờ 16 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 4 giờ 16 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 16 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 6 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An