Hậu ồn ào rời công ty cũ, Hoa hậu Khánh Vân tự làm stylist xây dựng hình ảnh riêng cho bản thân.

Sau khi rời công ty cũ, Hoa hậu Khánh Vân tự chọn váy áo, phụ kiện khi dự sự kiện, chụp ảnh thời trang và xây dựng hình ảnh riêng cho bản thân.

Mới đây, Trên trang cá nhân của mình Khánh Vân vừa đăng tải bộ ảnh mới và thu hút nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Trong hình, nàng hậu diện một bộ trang phục được cắt xẻ táo bạo cùng với chất liệu ánh bạc lấp lánh. Điểm nhấn chính là phần áo choàng quý phái và chiếc vương miệng quyền lực đã giúp Khánh Vân toát lên được thần thái như một nữ hoàng thật thụ cùng khí chất sang chảnh ngút ngàn. Hình ảnh được Hoa hậu Khánh Vân đăng tải trên trang cả nhân - Ảnh: Chụp màn hình Bài viết của nàng Hậu được đăng tải kèm dòng chữ "Styled by me" được người hâm mộ đặc biệt chú ý đến. Được biết trong khoảng thời gian mấy tháng gần đây, Khánh Vân đã tự tay làm stylist cho chính bản thân mình và chủ động xây dựng hình ảnh cho bản thân.

Với chiếc áo choàng quý phái và chiếc vương miệng quyền lực đã giúp Khánh Vân toát lên được thần thái như một nữ hoàng - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật Khánh Vân tự chọn váy áo, phụ kiện khi dự sự kiện, chụp ảnh thời trang và xây dựng hình ảnh riêng cho bản thân - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật Với nhan sắc ngày càng thăng hạng gần đây, Hoa hậu Khánh Vân nhận được cơn mưa lời khen về những bộ trang phục mà cô diện mỗi lần xuất hiện. Nhiều netizen cho rằng mỗi người đều có điểm mạnh riêng và Khánh Vân cũng thế. Cư dân mạng đánh giá cao khả năng stylist của mỹ nhân 9X và nhận định Khánh Vân là một người có thiên bẩm về thời trang.

Trước đó, Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2019 cũng từng ra mắt một bộ sưu tập collab cùng NTK Brian Võ. Nàng hậu chia sẻ trên trang cá nhân: "Hồi bé Vân từng ước mơ trở thành nhà thiết kế, và Vân đã có cơ hội thực hiện BST đầu tiên "VinaWoman" kết hợp cùng anh Brian Võ. Hiện tại, Vân cũng đang tự chủ động xây dựng, định hướng hình ảnh và làm stylist cho riêng mình. Vân cũng đang học hỏi từ các anh chị có kinh nghiệm để phát triển bản thân! Cả nhà ủng hộ Vân hông ạ". Ảnh minh họa: Internet Nhiều fan sắc đẹp đều hi vọng sau khi kết thúc nhiệm kì, Hoa hậu Khánh Vân sẽ trau dồi bản nhiều hơn và tập trung phát triển mảng người mẫu, thời trang, phim ảnh và nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác.

Hé lộ mối quan hệ bất ngờ giữa Khánh Vân và công ty quản lý cũ sau khi kết thúc nhiệm kỳ Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Khánh Vân đã thành lập công ty riêng và giữ chức giám đốc điều hành (CEO).

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