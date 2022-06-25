Khoảnh khắc bố Khánh Vân ôm hôn con gái trước khi kết thúc hành trình 3 năm đương nhiệm khiến khán giả không khỏi xúc động

Khánh Vân diện một bộ váy lộng lẫy, có những thiết kế cut out giúp cô tôn 3 vòng quyến rũ. Hình ảnh một hoa hậu đăng quang với 'trái tim nhân ái' cùng sự bản lĩnh trong suốt hành trình 3 năm đương nhiệm Khánh Vân khiến khán giả không khỏi bồi hồi, xúc động.

Tại sự kiện thảm đỏ, cô đồng hành cùng gia đình, những người luôn gắn bó và ở bên cạnh cô trong suốt thời gian đương nhiệm.

Cô đồng hành cùng gia đình trong giây phút trao vương miện cho tân hoa hậu tiếp theo, kết thúc 3 năm chinh phục chiếc vương miện danh giá, quyền lực và tỏa sáng. Khánh Vân cho biết cô vô cùng biết ơn, hạnh phúc vì đã nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất và muốn dành điều đó cho tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sắp tới.

Khánh Vân vô cùng xinh đẹp và tỏa sáng trong những bước chân cuối cùng của 3 năm đương nhiệm Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019.

“Hãy luôn là chính mình, luôn bản lĩnh và trở thành hình mẫu của phụ nữ Việt Nam, đúng với tinh thần của một chiến binh Vinawoman. Hơn bao giờ hết, khi bạn trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, gia đình Hoàn vũ luôn rộng mở đôi tay chào đón và cùng bạn trên hành trình ý nghĩa tuyệt vời của tuổi thanh xuân, mang đến những giá trị tuyệt vời cho cộng đồng, xã hội”.

Khánh Vân bày tỏ cảm xúc, cô tin rằng thời gian hữu hạn nhưng sứ mệnh hoa hậu sẽ là mãi mãi, cô sẽ tiếp tục các công việc thiện nguyện cũng như hành trình mà cô đã, đang theo đuổi.

Ngay trên thảm đỏ, bố hoa hậu Khánh Vân đã dành tặng cô một nụ hôn vô cùng ý nghĩa cho con gái. Có thể nhận thấy tình cảm và trái tim chân thành lan tỏa không chỉ từ cô mà còn từ trong gia đình của Hoa hậu Khánh Vân.

Bố Khánh Vân dành tặng nụ hôn cho con gái trong giây phút xúc động. Ảnh: Internet

Chứng kiến khoảnh khắc này, dân mạng đã không khỏi rưng rưng nước mắt, để lại những lời động viên, khích lệ cho khoảnh khắc ý nghĩa này.

- "Ý nghĩa quá".

- "Chúc mừng Khánh Vân đã hoàn thành nhiệm kỳ đầy xuất sắc".

- "Hành động ý nghĩa, chúc mừng Khánh Vân cho 3 năm nhiệm kỳ".

Hoa hậu Khánh Vân cũng chia sẻ thêm: Tôi đã dành toàn tâm cho thời gian đương nhiệm nên không có điều gì hối tiếc cả. Tuy nhiên, tôi hơi tiếc một chút đó là nhiệm kỳ của mình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nên có nhiều dự án, hoạt động cộng đồng Vân phải tạm gác lại. Vì vậy, mặc dù nhiệm kỳ kết thúc, tôi vẫn sẽ tiếp tục với các dự án cộng đồng mà mình chưa thực hiện được. Hy vọng là sẽ luôn nhận được sự ủng hộ từ các mạnh thường quân và khán giả."

Khánh Vân bày tỏ lòng biết ơn trong suốt 3 năm đương nhiệm. Ảnh: Internet

Tôi vẫn sẽ trả lời: "Em chẳng có gì ngoài một trái tim yêu thương cả". Tôi tin rằng, cuộc sống của chúng ta, nơi nào có tình yêu thương, nơi đó sẽ có sự tái sinh, và tình yêu thương sẽ gắn kết mọi người lại với nhau. Tôi của hiện tại trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, đánh giá hay nhìn nhận một vấn đề cũng theo hướng đa chiều và đứng ở nhiều góc độ, thay vì phán xét mang tính chủ quan. Tôi cũng rút ra cho mình nhiều bài học như cách đối diện với dư luận, cách kiểm soát cá nhân và vượt qua những áp lực".

Hoa hậu Khánh Vân đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2019. Ảnh: Internet

Đêm chung kết Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam diễn ra vào tối 25/6 tìm ra nhan sắc xinh đẹp đại diện Việt Nam "chinh chiến" tại đấu trường nhan sắc hàng đầu thế giới Miss Universe. Người chiến thắng sẽ nhận giải thưởng tiền mặt 300 triệu đồng, cùng vương miện danh giá được đông đảo người hâm mộ theo dõi.